Nouveaux films et émissions de télévision Harry Potter taquinés par le PDG de WarnerMedia

Le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a taquiné de futurs projets se déroulant dans le monde magique de Harry Potter. Bien qu’il ne dise pas spécifiquement ce que pourraient être ces projets, il est certain que les fans de la franchise extrêmement populaire auront la confirmation que les événements magiques se poursuivront longtemps après le Bêtes fantastiques la série se termine.

« Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui est l’une des franchises les plus appréciées. Et nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir nous associer à JK Rowling et je dirais donc qu’il y a aussi beaucoup de plaisir et de potentiel. »

Warner Bros. a récemment promu l’exécutif Tom Ascheim pour superviser l’expansion de la Harry Potter franchise, et bien que nous ne sachions pas encore quels sont les projets du studio pour The Boy Who Lived et le monde sorcier qui l’entoure, des rumeurs ont déjà commencé à circuler. Le plus récent a affirmé qu’une action en direct Harry Potter L’émission télévisée se dirigeait vers le développement chez HBO Max, les fans présentant leurs propres idées pour la direction de l’émission.

Alors que la rumeur a depuis été démystifiée, avec HBO Max et Warner Bross. affirmant dans un communiqué qu’il n’y a « aucune série Harry Potter en développement au studio ou sur la plateforme de streaming », la réaction écrasante des fans sur les réseaux sociaux les a sans aucun doute fait réfléchir.

Si l’avenir de la franchise cherchait à ramener les stars d’origine, l’acteur Malfoy Tom Felton a déclaré en 2019 qu’il doutait qu’ils reviendraient, tandis que la star de Ron Weasley, Rupert Grint, n’a pas rejeté l’idée. « Je ne sais pas. Je veux dire, ne dis jamais jamais. Je ne dirais jamais, ‘Absolument non.’ C’était une grande partie de ma vie et j’aime beaucoup ce personnage et ses histoires », a déclaré Grint l’année dernière à son retour. Harry Potter. «Alors oui, je veux dire, je serais prêt pour ça au bon moment. Je ne sais pas de quelle capacité ce serait, mais oui, on verra.

Beaucoup ont depuis émis l’hypothèse que le spectacle à succès, Harry Potter et l’enfant maudit, qui détaille les aventures du fils de Harry Potter et présente des versions pour adultes du trio bien-aimé, serait adapté pour le grand écran dans un proche avenir.

Pour le moment, Harry Potter les fans ont le reste de la Bêtes fantastiques série à espérer. Production sur la suite à venir Bêtes fantastiques 3 est actuellement en cours au Royaume-Uni, bien que le tournage ait récemment été interrompu conformément aux réglementations en matière de santé et de sécurité qui ont été mises en place dans le contexte mondial actuel. Alors que les détails du tracé pour Bêtes fantastiques 3 rester étroitement caché, il continuera probablement à s’accumuler jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre des sorciers qui se déroule en parallèle, avec la refonte actuelle de Gellert Grindelwald poursuivant sa violente croisade.

Il y a déjà des projets futurs en place pour la franchise dérivée, le réalisateur David Yates espérant réaliser jusqu’à cinq films, ce que la star Katherine Waterston a récemment confirmé. « Je pense qu’il est censé les diriger tous », a révélé l’actrice. « Je pense que c’est très intéressant. Il a travaillé très étroitement avec [franchise creator] JK Rowling depuis longtemps et très peu de gens y ont accès car elle est assez isolée et je ne peux donc pas vraiment imaginer comment cela pourrait fonctionner autrement. «

Bêtes fantastiques 3 devrait sortir en salles le 15 juillet 2022. Cela nous vient de The Hollywood Reporter.

