Nouveaux films d’animation et d’animation à paraître en octobre 2022

Bien qu’en pensant à octobre et à l’automne, tout ce qui touche à Halloween nous vienne rapidement à l’esprit, il semble que cette année un grand nombre de productions animées attendues par le public sortiront. Alors que les dessins animés classiques sortent leurs spéciaux saisonniers, d’autres productions animées comme »homme à la tronçonneuse » font leur apparition, l’adaptation tant attendue du studio CARTE.

Les plateformes de streaming ne manquent pas non plus l’arrivée d’un nouveau mois pour publier de nouveaux contenus, nous avons donc ici les meilleures séries et films d’animation qui seront diffusés en octobre 2022.

Wendell & Wild Première le 28 octobre







Si ce que vous voulez est un film parfait pour Halloween, vous ne pouvez pas manquer »Wendell & Wild », le nouveau film d’animation de Henri Selick, animateur en stop-motion qui a travaillé sur »Coraline » et »Jack’s Nightmare Before Christmas ». Le film a été réalisé par Clé Keegan-Michael Oui jordan peeleapportant un nouveau visage au genre, faisant le bonheur des amateurs de films d’horreur destinés à un public plus jeune.

Ici, nous suivons Kat, une fille qui forme une connexion avec les frères démons Wendell et Wild. Ils embarqueront dans des montagnes russes d’émotions alors que tous les trois feront face à ce qui les tourmente. Le film est visuellement intense et rapide, plein d’humour grossier et de personnages profonds.

Première exceptionnelle : 13 octobre







Un nouvel anime d’horreur qui fera ses débuts en octobre sur Netflix. Bien qu’à première vue, cela puisse ressembler à n’importe quel anime de monstre, car il regorge de rencontres terrifiantes, » Exception » plonge ensuite dans des questions profondes sur ce qui constitue exactement un monstre et où la frontière entre les monstres et les humains s’estompe.

Romantique tueur première le 27 octobre







Bien qu’octobre soit le moment idéal pour les productions effrayantes d’Halloween, il existe également de nouvelles versions pour tous les goûts. »Romantic Killer » est la nouvelle adaptation animée de Netflix qui suit une histoire de romance et de comédie.

Basé sur le manga du même nom, l’histoire suit Anzu, une fille qui vit la vie exactement comme elle le souhaite, jusqu’à ce qu’un sorcier de jumelage apparaisse dans sa vie, déterminé à aider Anzu à tomber amoureux. Déterminée à protéger son mode de vie, elle se fait appeler la tueuse romantique et entreprend d’éviter l’objectif du sorcier en écrasant ses stéréotypes un à la fois.

Oni: Thunder God’s Tale Première le 21 octobre







Film d’animation qui mélange animation CGI et stop motion, ayant dans sa mythologie des dieux et des monstres de la mythologie japonaise. »Oni: Thunder God’s Tale » met en vedette Onari, la fille de l’une de ces créatures, alors qu’elle tente de suivre le chemin de héros légendaires comme son père. Il devra trouver sa force pour affronter l’ennemi des dieux, l’Oni.

Chainsaw Man Première le 11 octobre







Pour tous ceux qui veulent de l’action, de la terreur et du sang (beaucoup de sang) » Chainsaw Man » fera ses débuts dans son adaptation animée en Crunchyroll. Avec son histoire basée sur le manga du même nom, nous rencontrons ici Denji, un jeune homme qui lutte pour vivre une vie normale malgré les horreurs qui se déroulent autour de lui.

Les événements le poussent finalement à conclure un accord avec un démon qui lui donne le pouvoir de transformer des parties de son corps en tronçonneuses et de se libérer dans le monde pour se venger. Avec une animation du studio MAPPA, c’est sans aucun doute une histoire qui ravira tous les amateurs d’action frénétique.