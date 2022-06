Nouveaux films à venir sur Netflix en juin 2022

Nous savons tous qu’un nouveau mois signifie de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences et, surtout, de nouveaux contenus pour le catalogue Netflix. Comme d’habitude au début de chaque fois, la plateforme de streaming a dévoilé les prochains films originaux qui arriveront en juin 2022, entièrement disponibles pour les abonnés du service Netflix.

Nouveaux films sur Netflix en juin 2022

Griffe







L’acteur Adam Sandler On se souvient de lui pour ses rôles dans plusieurs comédies romantiques, mais ces dernières années, il a fait preuve d’un grand talent au moment d’apporter des histoires mélancoliques et pleines d’action, comme dans le film Netflix »Diamonds in the Rough », où les critiques et le public a applaudi l’incroyable performance de Sandler.

Nous allons maintenant le voir incarner Stanley Sugerman, un « Claw », un entraîneur de basket-ball raté essayant de trouver un sens à sa vie. Juste au moment où il songe à abandonner, Stanley trouve un merveilleux nouveau joueur en Espagne, incarné par un membre de la NBA, Juancho Hernangomez. Avec l’aide de sa femme, Stanley fera tout ce qu’il faut pour que la jeune étoile montante obtienne la reconnaissance qu’il mérite.

Le film est coproduit par la légende du basket James Lebron et sortira le 6 juin exclusivement sur Netflix.

Mi-temps







Talentueux et polyvalent Jennifer Lopez Il méritait son propre documentaire, qui arrive sur Netflix et montrera l’ascension de JLo vers la célébrité dans le monde de la musique et du divertissement. Cependant, bien qu’elle soit maintenant mondialement reconnue, le succès de la chanteuse a été un chemin semé d’embûches, avec « Halftime » montrant comment une fille du quartier a fait face aux préjugés et à l’intimidation tout en essayant de devenir célèbre.

Le documentaire explorera les premières années de la vie de Lopez, exposant tous les obstacles auxquels il a dû faire face dans sa carrière jusqu’à son spectacle de mi-temps au Super Bowl 2020, l’un des plus grands honneurs de la carrière d’un musicien. »Halftime » arrivera sur Netflix le 14 juin.

Intercepteur







Film à venir mettant en vedette Elsa Pataki. L’intrigue se déroule dans une base d’interception, une station militaire défensive qui est toujours prête à abattre les missiles ennemis entrants. Avec la menace nucléaire qui plane sur le monde, chaque grand pays a ses propres bases d’interception pour minimiser les dommages causés par des attaques potentielles. Dans le film, nous verrons Pataky achever seule les envahisseurs de sa base, avec des scènes pleines d’action comme un spectacle à ne pas manquer le 15 juin.

La tête d’araignée







Ici nous verrons Chris Hemsworth en tant que scientifique menant des expériences comportementales sur des humains à l’intérieur d’une prison. La bande-annonce de »The Head of the Spider » est effrayante, alors que le scientifique de Hemsworth détruit des vies sans broncher. Le but du pénitencier est de tester de nouvelles technologies pour contrôler l’esprit des prisonniers, en découvrant à quel point les humains peuvent vraiment être obéissants. Le film présente également la participation de Miles Teller Oui Juernée Smollett et arrivera sur Netflix le 17 juin.

amour et glace

Basé sur le best-seller de Jenna Evans-Welch, »Love & Gelato » est une histoire qui mêle romance et histoire d’adolescent, indispensable pour ceux qui aiment les films romantiques. Nous rencontrons ici Lina, une jeune femme qui perd sa mère à cause d’un cancer et décide de lui rendre hommage en exauçant son dernier souhait : passer les vacances à Florence, en Italie.

Là, il tombe amoureux des glaces italiennes, fait des rencontres amoureuses et découvre tous les secrets du séjour de sa mère en Europe. Le film sortira le 22 juin.

La colère de Dieu







Netflix profitera de ce mois-ci pour porter à son catalogue un thriller d’origine argentine »La Colère de Dieu ». Le film suit une jeune femme nommée Luciana, qui voit tous les membres de sa famille mourir, les uns après les autres. Quand tout ce qui reste de sa famille est sa sœur cadette, Luciana entame une course contre la montre pour découvrir ce qui se passe et comment elle peut l’arrêter. »The Wrath of God » sortira le 15 juin.