Nouveaux emojis : Plus de smileys, des tons chair et une correction d’erreur

Peu de temps avant la Journée mondiale des Emoji le 17 juillet, Emojipedia a donné un aperçu des nouvelles émoticônes à venir. Il y a de nouveaux visages, plus de choix dans les tons de peau et la correction d’un smiley qui provoque à plusieurs reprises des malentendus.

Depuis que les emojis sont devenus une partie intégrante de la communication par messagerie, ils ont également été mis à jour régulièrement. Le consortium à but non lucratif Unicode, qui établit la norme internationale pour le code numérique des émoticônes, décide des nouveaux visages et symboles. Au total, 37 nouveaux emojis pour Unicode 14 sont prévus cette fois.

Il y a par exemple un smiley fondant, un troll et une personne enceinte pour compléter la femme enceinte afin d’intégrer les hommes transgenres et les personnes non binaires. Les émoticônes présentées dans cet article ne sont qu’un brouillon de l’Emojipedia, la version finale des symboles sera différente et différera également d’un système d’exploitation à l’autre.

Le smiley mal compris est corrigé

Exactement ces différences causent des malentendus de temps en temps. Le visage souriant avec les yeux ouverts et la main sur la bouche donne l’impression qu’il rit sur la plupart des plateformes. Dans iOS, en revanche, le visage a l’air effrayé, ce qui peut prêter à confusion – comme le montre Emojipedia dans ce tweet.





Le smiley a l’air effrayé sur iOS (à gauche). Sur toutes les autres plateformes, cependant, le visage est souriant (à droite).



Image : © Emojipedia 2021



À l’avenir, les deux options devraient être disponibles sur toutes les plateformes, selon un document Unicode. Sous Android et iOS il y aura le smiley avec les yeux rieurs et la main devant la bouche ainsi que le smiley avec les yeux effrayés et la main devant la bouche. L’Unicode 14 final devrait être fixé le 14 septembre. Cependant, les nouveaux visages n’apparaîtront sur votre smartphone que lorsque le fabricant et le développeur de l’application intégreront le nouveau code et déploieront les mises à jour appropriées.