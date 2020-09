Nouveaux détails sur le combat de Gotham Knights

Gotham Knights est rapidement devenu l’un des titres les plus attendus de l’année à venir. Sans surprise, Warner Bross Montréal nous présente un jeu avec une histoire unique, un monde où Batman est mort et ses apprentis et compagnons doivent prendre son témoin et défendre Gotham contre de nouvelles menaces.

À propos du choix du quatuor de premier plan, Batgirl, Red Hood, Robin et Nightwing, Patricio Redding, directeur créatif du studio et du jeu, s’est récemment exprimé dans une conférence où il a fourni plus d’informations sur le combat avec chacun d’eux.

Gotham Knights présente une nouvelle génération de protecteurs Gotham

L’idée de l’étude, comme il le commente, était de présenter les personnages les plus proches de la tragédie de la mort de Bruce Wayne / Batman. C’est pourquoi les trois Robins de l’univers, Dick Grayson / Nightwing, Jason Todd / Red Hood et l’actuel Tim Drake, font équipe avec Barbara Gordon / Batgirl. Ils sont, par essence, le noyau de la famille des chauves-souris, entraînés sous la tutelle du même homme.

Mais cela ne veut pas dire que son style de combat est exactement le même. Rien n’est plus éloigné de la vérité, car ils se sentent tous différents et avec de grands points forts dans chacun. Ainsi, Red Hood se caractérisera par le fait d’être un combattant brutal, davantage axé sur le tir pur et dur. Seul, Robin préfère la furtivité et étourdit ses rivaux. En même temps, Nightwing est un acrobate né et on peut s’attendre à un combat exagéré et plein de fioritures.

Enfin, Batgirl se concentre sur la combinaison du combat au corps à corps avec ses compétences de piratage pour transformer tout ce qui l’entoure en armes. En outre, Redding a également confirmé que non seulement nous trouverons différents styles de combat, mais également que chacun d’entre eux aura un arbre de compétences unique. Et nous aurons même la possibilité de créer une nouvelle équipe pour chacun d’eux.

Tout cela afin de recréer un nouveau statu quo des protecteurs de Gotham. Un nouveau gardien qui apprend à défendre sa ville et évolue en fonction du joueur.

C’est cette idée de la façon dont cette nouvelle garde de jeunes héros qui ne sont ni Bruce Wayne ni Batman, s’attaque au problème de l’équipement, de l’entraînement, de la préparation et de l’adaptation à la prochaine grande menace qu’ils vont devoir combattre.

Gotham Knights arrive en 2021 sur Xbox One, Xbox Series X et PC.