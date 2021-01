Nouveaux détails sur la première saison de Sea of ​​Thieves

Rare nous montre un guide vidéo intéressant, avec les nouvelles qui arriveront au début de la première saison de Sea of ​​Thieves.

Avec le début de la nouvelle année, l’hilarante exclusivité Xbox commence la transition vers un nouveau système de mises à jour régulières. Comme d’autres titres multijoueurs, nous aurons de temps en temps diverses actualités et événements d’une certaine durée. Par conséquent, la société a publié une avance expliquant le fonctionnement du Sea of ​​Thieves Saison 1 et votre feuille de route.

Le simulateur de pirate de Rare continue en pleine forme. Le fait qu’à ce jour environ 15 millions de joueurs l’ont visité en est une bonne preuve. De plus, le studio publie périodiquement diverses extensions de contenu gratuites. Mais maintenant, le jeu va passer à un système de saison similaire à celui vu dans des titres comme The Division 2.

Obtenez de la renommée

Ainsi, le premier d’entre eux est disponible à partir d’aujourd’hui avec une durée prévue de 3 mois, moment auquel nous supposons que le second commencera. Et que pouvons-nous attendre de ce nouveau contenu?

Pendant le temps que durent les saisons, nous pouvons monter de niveau dans un nouveau compteur appelé Renown. Cela se compose de 100 niveaux répartis en 10 catégories. Heureusement, cela s’améliorera en fonction de nos actions et pas seulement en raison des missions que nous accomplissons ou du butin que nous parvenons à livrer. De cette façon, nous avancerons toujours quelque chose dans une mesure plus ou moins grande.

Ces récompenses seront gratuites pour tout le monde, mais nous aurons également le soi-disant Plunder Pass. Pour obtenir les 11 objets premium du Pirate Emporium qu’il comprend, il faudra passer par la boîte. Son prix est de 999 pièces anciennes, ce qui équivaut à environ 10 euros. La bonne chose est que ceux-ci peuvent également être atteints en jouant.

En plus de tout cela, nous aurons des événements et des tests quotidiens pour obtenir de nouvelles récompenses et augmenter notre renommée plus rapidement. Et le studio dit qu’il continuera à mettre à jour Sea of ​​Thieves régulièrement pour améliorer l’expérience. Élevez les garçons de cabine!

Allons-y!