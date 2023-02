Nouveaux détails officiels de Spider-Man 4 avec Tom Holland

merveille

Avec le quatrième volet du super-héros confirmé, les premières révélations sur la suite de Spider-Man avec Tom Holland commencent à arriver. Ce qui est connu?

© Sony ImagesNouveaux détails officiels de Spider-Man 4 avec Tom Holland.

Phase 5 de Univers cinématographique Marvel vient de commencer avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et les fans ont hâte de voir la suite de l’histoire. Nous avons déjà un vaste calendrier de sorties qui couvrira cette nouvelle partie de la franchise, mais il n’y a pas beaucoup de nouvelles à ce sujet. homme araignée 4. Enfin, dans les dernières heures, une voix officielle est arrivée pour avancer certains détails.

Avant la première de Spider-Man : Pas de retour à la maisonil y avait une grande inquiétude de la part des fans de MCU, puisque Tom Holland son accord avec la société et Sony Pictures se terminait. Cependant, quelques jours avant que la productrice Amy Pascal ne l’officialise avec une déclaration : « Nous nous préparons à faire le prochain film Spider-Man avec Tom Holland et Marvel. Nous pensons à cela comme trois films, et maintenant nous allons passer aux trois suivants. ».

+Nouveaux détails de Spider-Man 4

Au milieu de l’année dernière, quand merveille a annoncé son nouveau calendrier au San Diego Comic-Con, il n’y avait aucune nouvelle sur le prochain épisode de homme araignée. En effet, étant une production Sony Pictures, ils sont chargés de donner les rapports officiels. Au-delà de cela, au début de la phase 5, le président du MCU, Kévin FeigeIl a été consulté par la bande de super-héros et c’était clair.

« Tout ce que je dirai, c’est que nous avons l’histoire »a déclaré Feige lors d’une conversation avec Divertissement hebdomadaire. Il a également ajouté : « Nous avons d’excellentes idées pour cela, et nos écrivains ne font que mettre la plume sur papier maintenant ». Autrefois, Tom Holland Il a parlé au même point de vente et à ce moment-là avait déclaré: « Nous avons eu des conversations sur l’avenir potentiel de Spider-Man, mais pour le moment, ce sont des conversations. Nous ne savons pas à quoi ressemblera l’avenir ».

Il y a quelques mois, une fuite possible est survenue sur une date de sortie possible et elle la placerait en juillet 2024, faisant partie de la phase 5 du mcu, même si rien n’est confirmé. Pour l’instant, la franchise poursuivra son chemin avec Les Gardiens de la Galaxie 3, Secret Invasion, Les Merveilles et la deuxième saison de la série Lokientre autres réalisations.

