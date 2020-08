Nouveaux détails intéressants à l’intérieur de la Xbox Series X

Nous sommes encore à quelques heures de savoir plus exactement ce que Microsoft veut nous dire sur l’intérieur de la Xbox Series X. Plus précisément à 14h30, heure espagnole, il y aura une conférence sur Hotchips où des détails techniques sur la machine seront donnés. C’est vrai que tout ce qui sortira de là ce n’est pas une langue pour un utilisateur ordinaire, mais nous essaierons de vous apporter les informations de la manière la plus compréhensible possible.

Nous vous avons déjà dit ce qui a été extrait des diapositives filtrées de la présentation concernant le lancer de rayons. C’est maintenant au tour de quelques détails sur l’intérieur de la console.

Détails de la Xbox Series X

À partir des diapositives, nous pouvons tirer des conclusions très intéressantes, par exemple, la consommation d’énergie sera très similaire à celle de la Xbox One X actuellement. C’est important pour une console avec une telle puissance, j’étais très inquiet que la console soit gloutonne en ce sens, heureusement qu’elle ne l’est pas.

Certains détails intéressants pointent également vers les 64 ROP pour le GPU Xbox Series X, l’utilisation d’une interface d’apprentissage automatique pour les jeux et le fait que le GPU occupe près de la moitié de l’espace de l’ensemble de l’APU.

Mais la surprise vient de deux points clés qui à ce jour n’ont pas été confirmés à 100%.

La Xbox Series X aura une puce audio 100% indépendante du processeur. C’est la première fois que nous voyons cela depuis le MCPX de Nvidia pour la première Xbox. Même la puce Xbox One SHAPE n’est pas totalement indépendante.

La mémoire cache L3 pour le processeur est de 8 mégaoctets. Pour mettre les choses en perspective, Xbox One X a utilisé une combinaison de cache L1 et L2 de 1 et 2 mégaoctets respectivement.

Ce qui a peut-être le plus retenu mon attention, c’est que le GPU est si grand et que c’est la première fois que nous voyons des caches L3 sur des consoles et d’une taille aussi considérable. Il m’est difficile d’imaginer et beaucoup que la console tombe en dessous de 550/600 euros avec tout ce qui lui convient, on verra.