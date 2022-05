Nouveaux détails du Nothing Phone (1) : prix, date de lancement et design

in

C’est TOUT ce que l’on sait à ce jour sur le Nothing Phone (1), le premier smartphone de la jeune marque dirigée par Carl Pei.

Nous savons depuis plusieurs semaines que Rienla société créée par l’un des co-fondateurs de OnePlus, compte lancer son premier smartphone : le Rien Téléphone (1). L’appareil devrait conserver la philosophie de son précédent produit, l’oreille Nothing (1), faisant de son design sa principale vertu.

Jusqu’à présent, les seules données qui avaient été données sur l’appareil étaient liées à son logiciel, basé sur Android et personnalisé par « NothingOS »ou l’inclusion d’un processeur Qualcomm Snapdragon.

Aujourd’hui, grâce à une série de fuites, nous avons pu savoir beaucoup plus d’informations sur le premier terminal de cette jeune entreprise, dont l’arrivée semble se rapprocher de plus en plus vite.

Le Nothing Phone (1) coûterait environ 500 euros

Dans une interview offerte au portail spécialisé dans le design Wallpaper*, plusieurs membres de l’équipe de Nothing ont confirmé que votre premier téléphone sera équipé d’un dos transparentconservant ainsi l’esthétique des écouteurs lancés au milieu de l’année dernière.

Afin de créer un téléphone attractif, qui a aussi la particularité d’être transparent, l’équipe affirme avoir travaillé sur donner de l’importance aux aspects qui veulent vraiment être soulignés à l’intérieur de l’appareil, comme le système de caméra ou bobine de charge sans fil.

A ces informations, il faut ajouter les données collectées par le portail allemand PC polyvalentqui prétend avoir eu accès exclusivement aux informations sur l’appareil.

Ils prétendent que le Nothing Phone (1) aurait un prix proche de 500 euroset que son arrivée est prévue pour 21 juillet 2022. Ils se sont également aventurés à indiquer que, malgré ce que l’on croyait initialement, le Nothing Phone (1) ne sera pas un smartphone haut de gammepuisqu’il équipera le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Propres Carl Pei met en garde de la courte attente qui nous sépare de la présentation officielle de ce qui sera son premier smartphone lancé depuis qu’il a quitté les rangs de OnePlus. Son arrivée est prévue pour le mois de juillet, mais nous continuerons très probablement à en apprendre davantage au fil des semaines.

