Nouveaux détails du Motorola Nio: double caméra frontale et sans Snapdragon 888

Le terminal haut de gamme de Motorola prend toute sa forme et peu de surprises y sont déjà attendues.

Ces dernières semaines, l’actualité du projet de Motorola pour le haut de gamme, connu sous le nom de Motorola Nio, ils ont couru comme une traînée de poudre. Les différentes fuites ont pratiquement exposé toutes ses caractéristiques et maintenant nous en avons une autre, leur apparence.

L’informateur populaire Evan Blass a publié un rendu du Motorola Nio dans lequel vous pouvez voir comment son écran est doublement perforé pour abriter deux caméras selfie. De plus, les bords larges auront également leur rôle principal au sein d’un panneau présumé de 6,7 pouces.

Première? images du Motorola Nio

Lors de la présentation du nouveau mode bureau de Motorola, certains ont remarqué que le téléphone utilisé comme exemple dans la vidéo c’était le mystérieux Motorla Nio. Que ce soit le cas ou non, Evan Blass nous a mis hors de doute en montrant un vrai rendu.

Le design n’est pas surprenant au-delà du double trou, car il est franchement familier et similaire aux autres modèles Motorola. Dans tous les cas, ce qui reste inconnu, ce sont ses spécifications, bien qu’il y en ait une dans laquelle toutes les informations concordent: l’utilisation du Puce Snapdragon 865.

En installant le Motorola Nio dans le haut de gamme et en voyant qu’il sortirait en 2021, certaines personnes auraient pu conclure qu’il équiperait la dernière technologie de Qualcomm, le Snapdragon 888. Cependant, dans le cas du Motorola Nio ce ne sera pas comme ça et en son cœur, il abritera le Snapdragron865 également puissant et mentionné précédemment.

Les caractéristiques rumeurs

Pour mettre de l’ordre dans toutes les rumeurs qui ont circulé sur Nio, il y a quelques jours, il a été divulgué que Motorola testait pour ce nouveau terminal haut de gamme un taux de rafraîchissement jamais vu auparavant de 105 Hz, bien qu’il n’ait pas encore été déterminé si ce sera la vitesse finale, si une modalité adaptative sera choisie ou ce ne sont que des tests.

Un autre aspect qui a été révélé sur le Motorola Nio est son écran. Ce smartphone équipera un Panneau de 6,7 pouces avec une résolution de 1080+ et le système d’exploitation série sera Android 11. Les mémoires seront 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, bien que la porte ne soit pas fermée à un modèle 12 Go + 256 Go.

Enfin, dans la section caméras du Motorla Nio, nous trouverons un Objectif principal de 64 MP. Cette chambre principale sera accompagnée d’un Grand angle 16 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. En vous déplaçant vers l’avant, vous y stockerez un Caméra selfie 8 MP et un autre objectif grand angle de 16 MP, rendant la double caméra à l’écran presque officielle.

