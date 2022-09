Paramount+

Diego Peretti a fait référence au film Simulators et a laissé des révélations importantes. Quand commencent-ils à filmer ? Avez-vous confirmé un retour?

© Paramount+Nouveaux détails du film The Simulators : Un retour confirmé ?

Lorsqu’on parle de séries télévisées exceptionnelles en Argentine, la première chose qui vient à l’esprit des téléspectateurs est Les simulateurs. Cette création de Damien Szifron Il a été diffusé entre 2002 et 2004 avec deux saisons qui ont été un succès auprès du public et au fil du temps, il est devenu un classique. Après des années d’attente, son film est annoncé et Au cours des dernières heures, de nouveaux détails ont été publiés. Ne le manquez pas!

A chaque fois qu’une des vedettes de l’émission était en pleine interview, la question se posait inévitablement sur le long métrage, dont on disait toujours qu’il avait les intentions, mais qu’il devait avoir un scénario solide. Enfin, à la mi-mars de cette année, les réseaux sociaux du service de streaming Paramount+ annoncé le retour de Les simulateurs sur grand écran.

+ Nouveaux détails du film The Simulators

en conversation avec La découvertel’acteur Diego Perettiqui joue Emilio Ravenna, a révélé des détails sur le tournage : « Le deuxième semestre de l’année prochaine, nous devrions tourner le film The Simulators ». Cependant, interrogé sur le script, il a répondu: « Je n’ai pas encore lu le scénario. C’est étrange que Damián ne me l’ait pas encore partagé, mais ce dont je peux être sûr, c’est que tout est mis en place pour cela et s’il a déjà décidé de le faire, il doit être parce qu’il a déjà presque 600 pages, que nous verrons plus tard comment nous les traduisons au cinéma ».

Sans fuites sur l’intrigue et les prémisses du film, les fans ont lancé des théories sur qui pourrait être de retour et l’un d’eux est François Milazzo. Le méchant du deuxième volet incarné par César Vianco pourrait avoir sa place, selon Peretti: « Milazzo devrait être, même s’il est un peu, hors du terrain. Ce personnage devrait vivre. C’est étrange que dans la suite des Simulateurs au cinéma le patronyme Milazzo n’apparaisse pas. C’est là qu’il apparaît ».

« Je suis ému par la reconnexion avec des personnages si aimés, avec les anciens compagnons de route qui reviennent les jouer et avec un public si affectueux et respectueux qui comprend déjà plusieurs générations »a dit Damien Szifron au moment de l’annonce du film. sur la bande Les simulateurs nous verrons le quatuor composé de Federico D’Elia (Saintes), Diego Peretti (Ravenne), Alexandre Fiore (Lamponne) et Martin Seefeld (Médine). Sa date de sortie est prévue pour 2024.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂