Nouveaux Asus ROG Phone 6 et Phone 6 Pro: ce sont les nouvelles bêtes de jeu de la firme chinoise

Partager

ASUS vient de présenter ses terminaux gaming les plus avancés à ce jour : c’est tout ce que nous offrent les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro.

Un an après le lancement de la série ROG Phone 5, la firme taïwanaise a présenté sa nouvelle génération de terminaux de jeux, les ASUS ROG Phone 6 et Phone 6 Pro.

Les deux nouvelles bêtes de jeu de la marque chinoise se distinguent par leur Écran AMOLED 165 Hzavec le nouveau processeur Snapdragon 8+ Gen 1 et avec des options de RAM jusqu’à 18 Go.

ASUS ROG Phone 6 et Phone 6 Pro, toutes les infos

Fiche technique spécifications ASUS ROG Téléphone 6 ASUS ROG Téléphone 6 Pro Dimensions et poids 173 × 77 × 10,3 mm

239g 173 × 77 × 10,3 mm

239g Filtrer AMOLED de 6,78 pouces

Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz

Luminosité maximale de 1 200 nits

HDR10+

Gorilla Glass Victus AMOLED de 6,78 pouces

Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz

Luminosité maximale de 1 200 nits

HDR10+

Gorilla Glass Victus Processeur Snapdragon 8+ génération 1

GPU Adreno 730 Snapdragon 8+ Gen1

GPU Adreno 730 RAM 12/16 Go 18 Go Système opératif Interface utilisateur ROG et interface utilisateur Zen sur Android 12 Interface utilisateur ROG et interface utilisateur Zen sur Android 12 Stockage 256/512 Go

Prise en charge du disque dur externe NTFS 256/512 Go

Prise en charge du disque dur externe NTFS appareils photo Sony IMX766 50 MP + grand angle 13 MP + macro 5 MP | Avant : Sony IMX663 16MP Sony IMX766 50 MP + grand angle 13 MP + macro 5 MP | Avant : Sony IMX663 16MP Tambours 6 000 mAh

Charge rapide 65W 6 000 mAh

Charge rapide 65W connectivité 5G

Double nano SIM

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

Double GPS

USB-C

Prise casque 3,5 mm 5G

Double nano SIM

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

NFC

Double GPS

USB-C

Prise casque 3,5 mm Les autres Haut-parleurs stéréo avant

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

déclencheurs de pression

Protection IPX4

voyants de notification Haut-parleurs stéréo avant

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

déclencheurs de pression

Protection IPX4

voyants de notification prix de départ A partir de 1 029 euros 1 329 €

Les nouveaux smartphones de jeu ASUS ont un grand écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution Full HD + de 2 448 x 1 080 pixels, avec un taux de rafraîchissement qui passe de 144 hertz de la génération précédente à 165 hertz de l’actuelleavec un taux d’échantillonnage tactile de 720 hertz et avec un Luminosité maximale de 1 200 nits. De plus, cette dalle est compatible avec la technologie HDR10+ et est protégée par du verre Corning Gorilla Glass Victus.

Comme prévu, la marque taïwanaise a opté pour le processeur le plus puissant de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 8+ Gen 1, pour déplacer ses ROG Phone 6 et 6 Pro, un chipset à huit cœurs compatible avec les nouveaux réseaux 5G qui arrive accompagné de GPU Adreno 730de trois options de mémoire RAM de type LPDDR5X de 12, 16 et 18 Go (ce dernier uniquement pour le modèle Pro) et deux variantes de stockage interne de 256 et 512 Go de type UFS 3.1 Compatible avec les disques durs externes NTFS.

Dans la section photographique, les deux nouveaux terminaux de jeu ASUS sont équipés d’un triple module de caméra arrière où le protagoniste principal est un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels. Cette caméra principale est bien soutenue par un Capteur ultra grand angle de 13 mégapixels et capteur macro de 5 mégapixels. En ce qui concerne la caméra frontale, le Phone 6 et le Phone 6 Pro ont le capteur Sony IMX663 de 16 mégapixels pour faire des selfies et des appels vidéo.

Un autre des points forts du Phone 6 et du Phone 6 Pro est leur autonomie, puisqu’ils disposent d’un Batterie double de 3 000 mAh (6 000 mAh au total) avec charge rapide de 65 W.

Les nouveaux smartphones de jeu ASUS ne manquent pas non plus de connectivité, car ils disposent de la 5G, de la double nano SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, double GPSUSB Type C et prise casque 3,5 mm.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités des ASUS ROG Phone 6 et Phone 6 Pro, nous devons souligner qu’ils ont haut-parleurs avant stéréo, un capteur d’empreintes digitales intégrédes déclencheurs de pression classiques pour améliorer l’expérience de jeu et qui ont Protection IPX4 contre l’eau et la poussière. De plus, pour leur donner un aspect plus gaming, l’ASUS ROG Phone 6 a sur son dos avec plusieurs lumières LED avec le logo ROGtandis que le modèle Pro opte pour un écran secondaire avec une dalle PMOLED dans lequel nous pouvons voir des animations personnalisables.

Au niveau du système d’exploitation, les ASUS ROG Phone 6 et Phone 6 Pro fonctionnent sous Android 12 Interface utilisateur ROG et interface utilisateur ZEN.

ASUS ROG Phone 6 et Phone 6 Pro : disponibilité et prix

L’ASUS ROG Phone 6 sera mis en vente dans deux couleurs : noir et blanc à partir de la troisième semaine de juillet et les prix du marché de ses deux variantes de mémoire sont les suivants :

Téléphone ASUS ROG 6 12/256 Go : 1 029 €

Téléphone ASUS ROG 6 16/512 Go : 1 149 €

Test du ASUS ROG Phone 5 : qui a dit que les smartphones n’étaient pas bons pour les jeux ?

De son côté, l’ASUS ROG Phone 6 Pro arrivera sur le marché à la mi-août dans les mêmes couleurs que la version normale et sa seule version de mémoire 18/512 Go aura un prix de départ de 1 329 €.

Rubriques connexes: Mobiles chinois

Partager

Nous sommes sur Google Actualités !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂