Nouveautés de Hulu Plus en mars 2021

Mars est là et Opposés solaires la saison 2 débute ce mois-ci (YAY). Si vous n’avez pas encore regardé la première saison, je vous suggère de mettre 4 heures de côté pour se gaver de cette émission animée. Et pour tous les gens, j’ai dit de regarder le film Attaquer le bloc, c’est maintenant la chance de le vérifier. Voyez ce qui se passe quand une invasion extraterrestre arrive sur le Hood!

Voyons ce qui nous attend ce mois-ci.

1er Mars

Le 13e guerrier (1999)

50/50 (2011)

Une suite très Brady (1996)

Aussi bon que possible (1997)

Attaque de la pom-pom girl de 50 pieds (2012)

Attaquer le bloc (2011)

Bien-aimé (1998)

Coup (2001)

Le meilleur de Brooklyn (2010)

Charles et Diana: 1983 (2020)

Cocktail (1988)

Homme de démolition (1993)

La descente (2006)

Conte de dauphins (2011)

Dauphin Tale 2 (2014)

Employé du mois (2006)

Ennemi de l’État (1998)

Le royaume interdit (2008)

L’écrivain fantôme (2010)

Les grands débatteurs (2007)

Je peux faire du mal tout seul (2009)

L’âge de glace: l’aube des dinosaures (2009)

Dans la ligne de feu (1993)

Juge Dredd (1995)

Le dernier visage (2017)

Malcolm X (1992)

McLintock! (Coupe du producteur) (1963)

The Nanny Diaries (2007)

Neil Young: Coeur d’or (2006)

La neuvième porte (1999)

Pandorum (2009)

Jeux de patriote (1992)

Prédateurs (2009)

Jolie femme (1990)

Inestimable (2016)

Rushmore (1999)

Scrooged (1988)

Briller une lumière (2008)

Silverado (1985)

Ruban (1993)

Le réseau social (2010)

L’Esprit (2008)

Porte des étoiles (1994)

Starsky et Hutch (2004)

Le terminal (2004)

Tokyo Rising (2020)

Le touriste (2010)

Traître (2008)

Limite verticale (2000)

Crashers de mariage (2005)

Les neuf verges entières (2000)

Jeune Frankenstein (1974)

le 2 Mars

Débris: Première de la série

The Voice: Première de la saison 20

Top Chef: Terminer la saison 17

3 mars

New Amsterdam: Première de la saison 3

5 Mars

Niveau de boss: Première de film

Ammonite (2020)

Beyrouth (2018)

Masque de fer (2019)

6 mars

Cigognes (2016)

Déclenché (2020)

7 mars

Proxima (2019)

8 mars

Good Girls: Première de la saison 4

Naufragé: Terminer la saison 1

9 mars

Absolument Ascot: Terminez les saisons 1 et 2

Habillez-vous pour impressionner: Terminez les saisons 1 et 2

11 mars

Game of Talents: Première de la série

12 mars

kid 90: Première du documentaire

Gâteau: Première de la saison 4

Adieu Amor (2020)

14 mars

Jeux d’amis (2019)

15 mars

1 nuit à San Diego (2020)

Construire Albert (2017)

Ici un moment (2019)

Intersection (2020)

Missing 411: The Hunted (2019)

Livres coquins (2020)

Mur rose (2019)

Sœur Aimee (2019)

Les prétendants (2018)

Le Relationtrip (2017)

Le stand: comment un geste a secoué le monde (2020)

Pistes (2019)

16 mars

Mise en scène: Terminer la saison 2

le 17 mars

Mayans MC: Première de la saison 3

Le 18 mars

Trolls: TrollsTopia: Terminer la saison 2Identity (2003)

19 mars

Chasseur Chasseur (2020)

le 20 mars

Catfish: The TV Show: Terminer la saison 8

22 Mars

Genius: Aretha: Terminer la saison 3

23 mars

Éleveurs: Première de la saison 2

100% loup (2020)

25 mars

Collectif (2019)

26 mars

Opposés solaires: Terminer la saison 2

Into the Dark: Blood Moon: Finale de la saison 2

Fire Force: Terminer la saison 2 (DUBBED)

Le braquage de l’ouragan (2018)

27 mars

Vikings: Terminez la saison 6B

28 mars

Pooch Perfect: Première de la série

Ce qui part en mars

16 mars

Les rois des pigeons (2020)

30 mars

Le refroidisseur (2003)

31 mars

Une suite très Brady (1996)

Américain Gigolo (1980)

Aussi bon que possible (1997)

Attaquer le bloc (2011)

Austin Powers dans Goldmember (2002)

Austin Powers: International Man Of Mystery (1997)

Austin Powers: L’espion qui m’a baisé (1999)

Blade Runner: la coupe finale (2007)

Diamant de sang (2006)

Boogie Nights (1997)

Bully (2001)

Chaplin (1992)

Charlotte’s Web (1973)

Coneheads (1993)

Société des poètes morts (1989)

Homme de démolition (1993)

Double, double, travail et difficulté (1993)

Employé du mois (2006)

Ennemi de l’État (1998)

Le Bayou d’Eve (1997)

Marche-feu (1986)

Foxfire (1996)

Gelé (2010)

Bonne chance Chuck (2007)

Devinez qui (2005)

Hondo (1953)

Coups chauds! (1991)

Je peux faire du mal tout seul (2009)

Igor (2008)

Dans la ligne de feu (1993)

Johnny Mnémonique (1995)

Amour et basket (2000)

Attaques de Mars! (1996)

Plus qu’un jeu (2008)

Nouveau en ville (2009)

Nuit au musée (2006)

Pousser (2009)

Rushmore (1999)

Silverado (1985)

Ruban (1993)

Espèce (1995)

Porte des étoiles (1994)

Starman (1984)

Le passage au cimetière de Stephen King (1990)

Superbad (2007)

L’arrivée (1996)

Les frères McMullen (1995)

Le Chumscrubber (2005)

Le Duff (2015)

Le Mexicain (2001)

Les règles de l’attraction (2002)

Les trois mousquetaires (2011)

Le touriste (2010)

Le spectacle Truman (1998)

Fée des dents (2008)

Triomphe de l’esprit (1989)

Vampire à Brooklyn (1995)

Guerre (2007)

Wayne’s World 2 (1993)

Crashers de mariage (2005)

Histoire de côté ouest (1961)

Zappa (2020)