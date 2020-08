Nouveauté: smartphones reconditionnés à un prix méga budget

Avez-vous déjà pensé à acheter un téléphone portable d’occasion? Si vous souhaitez économiser de l’argent sur de nouveaux smartphones avec des prix parfois supérieurs à 1000 euros, vous pouvez faire de vraies affaires. Les smartphones dits «reconditionnés» sont de plus en plus populaires. Chez Blau, il existe également de nouveaux appareils qui ne sont utilisés que depuis quelques jours, parfois avec des réductions considérables.

Le Huawei P40 Pro avec 256 Go de mémoire interne est actuellement disponible dans la boutique CURVED (à partir du 6 août) avec le tarif O2 Free M et 20 gigaoctets de volume de données mensuel ainsi qu’une tablette MediaPad T5 en supplément pour seulement 44,99 Euro par mois – plus un coût unique de 1 euro. Vous pouvez économiser encore plus d’argent si vous obtenez un tout nouveau téléphone portable d’occasion de Blau: avec le tarif Blau-Allnet-L et un volume de données de 5 Go, vous pouvez obtenir un tel téléphone portable avec appareil photo haut de gamme pour 25,99 euros par mois plus des coûts uniques à partir de 25 euros.

Comme neuf: grande remise sur les smartphones retournés

La particularité de ces tout nouveaux téléphones portables d’occasion est qu’ils n’ont pratiquement pas été utilisés. Les smartphones marqués en bleu comme «comme neufs» ne sont que des appareils qui ont été retournés dans les 14 jours suivant la livraison dans le délai de rétractation légal. De plus, ce qui suit s’applique: les appareils sont techniquement irréprochables, toutes les données du propriétaire précédent ont été supprimées, les accessoires associés sont inclus et même l’emballage d’origine est inclus, même s’il peut avoir des signes mineurs d’utilisation.

Blau décrit «techniquement parfait» comme suit: à la lumière du jour normale, aucune rayure n’est visible sur l’écran ou le couvercle à une distance d’environ 70 cm. Le contenu de l’emballage est complet, les écouteurs sont neufs et seuls le sac autour de l’appareil, le protecteur d’écran et les instructions peuvent manquer.

IPhones d’occasion également proposés

De vrais smartphones remis à neuf, c’est-à-dire ceux qui ont été réellement utilisés, mais ensuite révisés et remis en forme, sont également disponibles chez Blau. Ici, vous pouvez actuellement (à partir du 6 août) même obtenir des iPhones d’occasion à bas prix. Par exemple, l’iPhone 8 classique est inclus.L’appareil, particulièrement apprécié des amis du bouton home (y compris le capteur d’empreintes digitales), coûte 19,99 euros par mois en incluant le tarif Blue Allnet L et 5 Go de volume de données. Des frais uniques de 27,29 euros sont ajoutés.

L’iPhone X, dans lequel Apple a installé pour la première fois un écran OLED de haute qualité, est également disponible chez Blau en tant que téléphone portable d’occasion remis à neuf. Les frais mensuels sont de 27,99 euros. Vous devez également payer une fois 46,76 euros.