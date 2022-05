Nouveau ZTE Axon 40 Ultra : une bête de presque 7 pouces avec caméra frontale cachée et Snapdragon 8 Gen 1

Partager

TOUT ce que vous devez savoir sur le nouveau ZTE Axon 40 Ultra, le mobile le plus avancé de la marque taïwanaise à ce jour.

La famille Axone de ZTE a été renouvelé à nouveau. Après quelques intéressants ZTE Axon 30 et ZTE Axon 30 Ultra, la marque a officialisé aujourd’hui son nouvel engagement dans le segment haut de gamme, mené par le nouveau ZTE Axon 40 Ultra.

C’est le modèle le plus avancé de l’entreprise à ce jour, qui se distingue par l’équipement d’un caméra sous l’écran en utilisant une technologie de pointe, avec laquelle nous essayons d’atteindre le une meilleure qualité d’image, tandis que le capteur reste invisible pour l’utilisateur à tout moment.

Bien que l’Axon 40 Ultra ait été introduit en Chine, la marque devrait étendre sa disponibilité à d’autres régions du monde dans les semaines à venir.

ZTE Axon 40 Ultra, toutes les infos

ZTE Axone 40 Ultra Caractéristique Dimensions 163,28 × 73,56 × 8,41 mm

204 grammes Filtrer AMOLED de 6,8 pouces

Full HD+ (2480 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage de 360 Hz

100% DCI-P3

Luminosité jusqu’à 1500 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

6nm RAM 8/12/16 Go LPFFR5 Système opératif MyOS 12 basé sur Android 12 Stockage 256/512 Go/ 1 To appareils photo arrière

-Sony IMX787 64MP f/1.6

– Sony IMX787 64 MP Ultra grand angle f/2.2, 118º

– Téléobjectif OmniVision OV64B 64 MP avec zoom optique 5,7x, capteur ToF

frontale

– Appareil photo sous l’écran de 16 MP Batterie 5000mAh

Charge rapide 80W (chargeur 80W inclus dans la boîte) Autres -USB Type-C

-Dual SIM

-Bluetooth 5.2

-NFC

– Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

-Double haut-parleur stéréo

La conception du ZTE Axon 40 Ultra préserve bien les lignes du modèle précédent, avec des coins et des courbes bien définis présents à la fois à l’avant et à l’arrière. Celui-ci, d’ailleurs, est construit en verre et disponible en deux finitions : noir et argent.

Une grande partie de l’arrière du téléphone est occupée par le énorme module de caméra, qui rappelle un peu le Samsung Galaxy Note20 Ultra. Il a un format rectangulaire et intègre trois appareils photo principaux de 64 mégapixels, ultra grand angle et téléobjectif. Ce dernier utilise une lentille de type périscope pour atteindre une Zoom optique 5,7x.

Son avant est essentiellement tout écran. Et quel écran. est un panneau OLED de 6,8 pouces de diagonaleentouré de marges de très petite taille et sans aucun type de coupe, grâce au fait que le Caméra frontale de 16 mégapixels il est caché sous le panneau.

ZTE affirme que la troisième génération de technologie a été utilisée Sous la caméra d’affichageutilisant un agencement de pixels en forme de losange sur l’écran, un contrôleur de pixels indépendant et des circuits transparents distribués pour rendre la caméra à peine visible tout en obtenir la meilleure qualité d’image possible.

En bon haut de gamme lancé en 2022, l’Axon 30 Ultra est livré avec le Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 comme un cerveau, associé à 8, 12 ou jusqu’à 16 Go de RAM, et un stockage interne pouvant atteindre Capacité de 1 Tobien qu’il existe deux versions inférieures avec 256 et 512 Go de mémoire interne.

Tout cela est soutenu par un Batterie d’une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 80 W, et Android 12 en tant que système d’exploitation customisé par MyOS dans sa version 12.

Prix ​​du ZTE Axon 40 Ultra et quand il peut être acheté

Pour l’instant, le ZTE Axon 40 Ultra a été présenté en Chine, où il sera mis en vente avant de faire le saut vers d’autres régions du monde. Il est possible de l’acheter à Quatre configurations de mémoire différentes, chacune à un prix différent :

ZTE Axon 40 Ultra 8 Go + 256 Go – 4 998 yuans (706 euros / 743 dollars)

ZTE Axon 40 Ultra 12 Go + 256 Go – 5 298 yuans (749 euros / 787 dollars)

ZTE Axon 40 Ultra 12 Go +5 12 Go – 5 798 yuans (819 euros / 862 dollars)

ZTE Axon 40 Ultra 16 Go + 1 To – 7 298 yuans (1 031 euros / 1 085 dollars)

