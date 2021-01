Nouveau Xiaomi Mi 10i avec appareil photo 108 MP et Snapdragon 750G

La firme chinoise lance un « nouveau » smartphone, avec des fonctionnalités et une apparence similaires à celles existantes.

Xiaomi a annoncé le lancement d’un nouveau mobile dans la série Mi 10, en particulier le Modèle Mi 10i. C’est un smartphone « made in India », car il est produit dans le pays asiatique et, dans un premier temps, également destiné à ce pays. En fait, plusieurs sources suggèrent que le «i» accompagnant le nom est un clin d’œil à «Inde».

Le Xiaomi Mi 10i n’est pas une nouvelle création en soi, mais plutôt une renommée d’autres smartphones de la marque présents sur le marché comme le Xiaomi Mi 10T Lite 5G ou le Redmi Note 9 5G. La pratique de changement de nom mais même mobile C’est, en passant, assez courant dans l’opération Xiaomi.

Xiaomi Mi 10i, toutes les informations

Xiaomi Mi 10i, fiche technique spécifications Dimensions 165,38 x 76,8 x 9 mm

214,5 grammes écran 6,67 pouces IPS

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Résolution Full HD + (2 400 x 1 080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 750G 5G RAM 6/8 Go LPDDR4x Système opératif MIUI 12 basé sur Android 10 Espace de rangement 128 Go UFS 2.1 extensible par microSD jusqu’à 256 Go Appareils photo Arrière: 108 MP + 8 MP Ultra Wide + 2 MP macro + 2 MP Capteur de profondeur

Avant: 16 MP, f / 2,45 Tambours 4820 mAh avec charge rapide de 33 W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB Type C, NFC, Dual SIM, revêtement hydrofuge, LiquidCool Technology 1.0 Plus, moteur de vibration haptique, haut-parleurs stéréo

Conception bien connue

L’apparence du Xiaomi Mi 10i est bien connue de tous. En fait, si personne ne nous a dit qu’il s’agit d’un nouveau mobile Xiaomi, à l’extérieur (et presque tout à l’intérieur) on dirait qu’il s’agit d’un Redmi Note 9 Pro ou d’un Xiaomi Mi 10T Lite. Comme on le voit sur la photo, sa caractéristique Le fait de placer le module de caméra arrière dans une forme circulaire le révèle. Sur le devant, la caméra selfie est également située dans la même position que celle de ses frères, à l’intérieur d’un trou dans la partie centrale.

Le nouveau terminal Xiaomi sera disponible à partir du 8 janvier en Inde au prix de 20999 roupies indiennes, environ 233 euros pour changer. On ne sait pas s’il atteindra d’autres marchés, mais le fait qu’il s’agisse d’un modèle si similaire à celui existant laisse penser qu’il ne quittera pas le pays asiatique. Au moins pour l’instant.

