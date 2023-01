Nouveau volet médical de Jeremy Renner : il a été opéré deux fois et est toujours dans un état critique

célébrités

Jeremy Renner a subi un grave accident le jour de l’An et reste dans un état critique. Découvrez votre nouvelle partie médicale.

©GettyJérémy Renner

Fort de son succès dans merveille Interprétariat Œil de Faucon, Jérémy Renner a conquis le cœur de milliers de fans de la franchise. Et eux-mêmes ont été les premiers à se montrer très soucieux de leur état de santé. C’est parce que l’acteur a subi un accident le soir du Nouvel An qui a conduit à ses soins médicaux immédiats. En effet, l’interprète est actuellement dans un état critique.

Et, même si au début on ne savait pas grand-chose de ce qui s’était passé avec Jérémy Renner, dans les dernières heures, la première déclaration de leurs représentants a été publiée. Dans ce document, qui a été publié par sa famille, il a été rapporté exactement ce qui lui est arrivé et comment il va maintenant. L’artiste a subi deux opérations dont il est sorti favorablement, mais reste en réanimation.

D’après ce qui est dit dans la déclaration, Dans l’après-midi du 1er janvier, Jeremy Renner était en train de déneiger la porte de sa maison, à 400 mètres de celle-ci, lorsque la machine à neige l’a accidentellement renversé.. Ce fait a eu pour conséquence que l’une de ses jambes a été touchée à un point tel qu’un de ses voisins, médecin de profession, a dû appliquer un garrot pour arrêter le saignement. J’ai quand même perdu beaucoup de sang.

Une autre des blessures que l’acteur a reçues était à la poitrine. « Il a subi un traumatisme contondant à la poitrine et des blessures orthopédiques », ils ont exprimé de leur environnement. C’est pourquoi ils l’ont opéré et, en plus de continuer en réanimation, est « dans un état critique mais stable ». A son tour, après avoir signalé son état de santé, sa famille a décidé de publier un communiqué remerciant les milliers de fans de l’acteur pour leur soutien et tous ceux qui l’ont aidé.

« La famille de Jeremy tient à exprimer sa gratitude aux incroyables médecins et infirmières qui s’occupent de lui et aux pompiers qui l’ont secouru, ainsi qu’aux autorités et aux secouristes qui l’ont aidé après l’événement. », la déclaration commence. Continuez ensuite : « Nous sommes également extrêmement submergés et reconnaissants de l’effusion de soutien des fans. »

Pour le moment, il n’y a pas beaucoup plus d’informations sur la santé de Renner et de Marvel, personne ne s’est encore exprimé. Pour l’instant, le seul qui a publié une déclaration était son partenaire, Marc Ruffalol’interprète de Hulk qui a demandé à ses followers : Nous prions pour notre frère pour un rétablissement complet et rapide. S’il vous plaît envoyez la bonté de guérison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?