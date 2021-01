Nouveau vivo Y51A: énorme batterie pour un milieu de gamme intéressant

vivo lance sur le marché un nouveau terminal axé sur le milieu de gamme.

Le chemin dans l’univers des smartphones se poursuit à un rythme soutenu pour vivo. La société chinoise vient de présenter le vivant Y51A porter à pleine capacité l’une des grandes philosophies de la marque: de grands avantages à des prix compétitifs.

Pourquoi dit-on ça? Car encore une fois on retrouve dans un modèle vivo un mobile avec des fonctionnalités haut de gamme à des prix qui n’en sont même pas proches. Plus précisément, le vivo Y51A est sorti en Chine pour environ 245 €. Oui, vous avez bien lu, un smartphone avec, entre autres, 8 Go de RAM et 128 de ROM pour moins de 250 €.

C’est le vivo Y51A

La première chose qui retient l’attention est son processeur qui, a priori, risque de ne pas fonctionner. Nous parlons de Snapdragon 662. Au lieu de cela, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, cela sera accompagné de 8 Go de RAM et 128 de ROM, aspects qui peuvent déjà changer l’opinion initiale. En outre, il est livré en standard avec Android 11.

Concernant l’écran, on retrouve un panneau Fontal de 6,58 pouces avec résolution Full HD +. Pour les caméras, la société asiatique a choisi une configuration de triple caméra arrière, avec un objectif principal de 48 MP accompagné d’un grand angle de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. À l’avant se trouve un objectif de résolution 16 MP.

Pour la fin, nous avons laissé, peut-être, l’aspect le plus marquant: sa énorme batterie de 5000 mAh secondé par une charge rapide de 18 W.

Ce vivo a une taille de 163,9 x 75 x 8,4 mm et un poids de 188 grammes. Il a d’autres caractéristiques exceptionnelles telles que Radio FM, entrée casque jack 3,5 mm, capteur d’empreintes digitales sur le côté ou prise en charge double SIM.

Pour le moment, ce terminal n’est disponible qu’en Inde et on ne sait pas s’il atteindra le reste des marchés internationaux.

