Nouveau trailer pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : date de sortie et prix officiel

Le dernier Nintendo Direct a révélé une nouvelle bande-annonce pour l’attendu »La légende de Zelda : les larmes du royaume », le prochain épisode de la populaire franchise de jeux vidéo qui arrivera exclusivement pour nintendoswitch le 12 mai prochain, avec un prix de 70 dollars.

Dans l’aperçu de » Tears of the Kingdom », vous pouvez voir toute l’action à laquelle les joueurs seront confrontés, contrôlant les nouveaux pouvoirs mystérieux de Link pour naviguer sur tous les terrains d’Hyrule, ainsi que les îles flottantes qui nous soulèveront. de nouvelles aventures dans le ciel.

»Tears of the Kingdom » est une suite de »The Legend of Zelda: Breath of the Wild », sorti en 2017 et considéré comme l’un des meilleurs jeux de ces dernières années. Le nouveau titre devait sortir en 2022, mais a ensuite été repoussé au printemps 2023.

Malgré la déception des fans, le producteur de »The Legend of Zelda », eiji aonuma, a promis aux fans que l’attente en vaudra la peine. « L’aventure de cette suite se déroulera non seulement au sol comme le jeu précédent, mais aussi dans les airs », a-t-il déclaré. « Cependant, le monde étendu va plus loin et il y aura une variété encore plus large de fonctionnalités dont vous pourrez profiter, y compris de nouvelles rencontres et de nouveaux éléments de gameplay. »

C’est après la bande-annonce que le prix de »The Legends of Zelda: Tears of the Kingdom » a été confirmé sur la page Nintendo.com, étant le premier jeu de la société à coûter 70 dollars, soit environ 1400 pesos mexicains. Le prix sera fixé pour les éditions physiques et numériques, de nombreux fans se plaignant de son prix élevé.

Bien que l’intrigue principale de »Tears of the Kingdom » soit inconnue, les joueurs devront à nouveau arrêter Ganondorf, le principal antagoniste de la série qui reviendra à la fois dans sa version humaine et sa version sanglier géant.

»The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom » sortira le 12 mai 2023.