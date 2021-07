Nouveau trailer pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux !

Shang-chi C’est un effort de plus de merveille pour incorporer des personnages d’origines différentes. Dans ce cas, le héros asiatique va révolutionner le Univers cinématographique de la marque avec une aventure pleine d’action, d’arts martiaux et de mystique. Les dix anneaux et sa magie étonnera à coup sûr le public de la même manière que le marteau l’a fait Mjolnir de Thor ou alors le bouclier du Capitaine Amérique.

La nouvelle bande-annonce raconte l’histoire d’un personnage qui nie son destin de fils de Wenwu, le chef d’une organisation criminelle qui s’appuie sur le pouvoir de Dix anneaux. Cet héritage n’a jamais été une option pour Shang-chi qui s’est échappé en croyant qu’il pouvait laisser cette histoire derrière lui et construire une nouvelle vie loin de Wenwu.

Nouvelle bande-annonce pour Shang-Chi







Père et fils parlent d’un destin qui semble inéluctable. « Montre-moi que tu es assez fort pour porter cet héritage », Il dit Wenwu à Shang-chi, qui répond : « Je ne suis pas comme toi », et aussi des défis : « Je ne te crains pas, je n’ai pas peur de toi ». Il semble que cette relation soit au centre du conflit qui anime l’intrigue du film.

Ce qui est certain, c’est que Shang-chi Il a vécu une vie tranquille, loin des ennuis, à San Francisco, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau impliqué dans l’organisation criminelle de son père. Il devra user de toutes ses connaissances en arts martiaux pour échapper au destin que lui réserve son père.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est en vedette Simu Liu dans le rôle titre, Awkwafina dans Katy, Tony Chiu-Wai Leung dans Wenwu, Michelle Yeoh dans Ying Nan, Tim Roth dans Abomination, Benedict Wong dans Wong et Florian Monteanu dans Razor Fist.. Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton et sortira en salles en septembre prochain.