Nouveau trailer pour Beau Is Afraid : le nouvel Ari Aster avec Joaquin Phoenix

Ari Aster revient avec Beau a peur, son nouveau film avec Joaquin Phoenix. Après quelques premières images, la bande-annonce complète est arrivée.

©A24Nouveau trailer pour Beau Is Afraid : le nouveau Ari Aster avec Joaquin Phoenix.

Ces dernières années, les films d’horreur ont été identifiés avec certains noms dans l’industrie et l’un des plus parlés, à la fois pour et contre, est Ari Aster. Le cinéaste américain qui vient d’être en charge de Hereditary and milieu de l’été se prépare à revenir cette année avec Beau a peurson nouveau film avec joaquin phénix. Dans la matinée de ce mardi, son avance complète a été présentée.

Le long métrage de A24 est décrit comme « un film d’horreur surréaliste qui s’étend sur des décennies et se déroule dans un présent alternatif ». Le protagoniste est « un homme extrêmement anxieux mais d’apparence agréable qui a une relation tendue avec sa mère autoritaire et n’a jamais rencontré son père ». Au moment où sa mère meurt, elle rentre chez elle avec des menaces surnaturelles sauvages. Découvrez sa nouvelle bande-annonce ici !

Bien qu’il y ait eu quelques fuites sur l’apparence de joaquin phénixCes dernières semaines, les premières images officielles sont arrivées montrant l’acteur à quatre étapes différentes de sa vie, de l’enfance à l’âge adulte. Dans l’aperçu, nous observons l’homme attaché à sa mère et subissant des conséquences qui l’emmènent dans un voyage étrange qui mêlera à la fois l’horreur avec une touche de comédie, comme précisé Ari Aster.

A24 a annoncé le projet en février 2021 sous un autre titre à l’époque : Boulevard de la déception, mais ils ont ensuite décidé de le changer. Au milieu de l’année susmentionnée, le tournage a commencé, qui a culminé en octobre. Là, on savait aussi comment la chimie était entre Phénix et Aster: « La façon dont ils travaillaient ensemble était comme s’ils étaient de très vieux amis. Il semblait qu’ils pouvaient se fâcher et se réconcilier en quelques secondes ».

Beau a peurle prochain film d’Ari Aster, devrait sortir aux États-Unis le le 21 avril de cette année. joaquin phénix joue le rôle de Beau dans le film et sera accompagné d’un casting composé de : Nathan Lane, Patti LuPone, Amy Ryan, Kylie Rogers, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Denis Ménchonet, Hayley Squires, Michael Gandolfini, Zoe Lister-Jones et Richard Kind.

