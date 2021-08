Nouveau Top Gun : la bande-annonce de Maverick et la scène d’ouverture s’envolent vers CinemaCon

Malgré des rapports en février selon lesquels Mission : Impossible 8 ne tournerait plus dos à dos avec le septième film de la franchise, il semble que Tom Cruise travaille actuellement sur la sortie de 2023 après avoir été vu sur les grands écrans du Caesars’ Colosseum Theatre avec la co-star Hayley Atwell sur le décor du film. Il a présenté dans les coulisses des images de son dernier Mission : Impossible 7 cascade, puis Paramount a prévisualisé les 13 premières minutes de Top Gun : Maverick, qui sort enfin dans les salles le 19 novembre.

Dans le clip étendu de CinemaCon, on voit Maverick de Cruise se faire dire que le programme Top Gun est en train d’être fermé, mais fidèle à son nom, il défie les ordres de l’amiral d’Ed Harris et fait le choix de piloter Mach 10. Au crépuscule dans le désert , Maverick s’envole avec l’avertissement de l’amiral de « Vous savez ce qui se passe si vous passez par là » résonnant dans ses oreilles. « Un dernier tour, » est la réponse du pilote sûr de lui.

L’avion s’éloigne, laissant l’amiral furieux dans la salle de contrôle alors que Maverick pousse l’avion à ses limites. Alors qu’il se dirige vers Mach 9, l’un des techniciens dit « C’est l’homme le plus rapide du monde », impressionné par la réussite du pilote. Après avoir semblé avoir terminé à Mach 9.8, avec les moteurs au bord du gouffre, Maverick atteint Mach 10 sous un tollé d’acclamations dans la salle de contrôle. Continuant à pousser l’avion, Maverick dépasse 10,1 et ses moteurs explosent. L’écran de la salle de contrôle s’assombrit et l’avion semble exploser dans les airs. La scène passe à un restaurant au milieu du désert. Maverick entre et demande : « Où suis-je ? Un petit garçon répond : « Terre ».

En plus de l’ouverture du film, Paramount a publié une bande-annonce finale pour le Top Gun suite, dans laquelle Maverick se voit offrir une seconde chance via la demande de l’Iceman de Val Kilmer. Le fils de Goose, Miles Teller, n’est pas aussi indulgent cependant, disant: « Mon père croyait en toi, je ne vais pas faire la même erreur. »

Les retards de la pandémie de Covid n’ont certainement pas refroidi l’anticipation du retour de Cruise en tant qu’as du vol, et d’après ce qui a été vu jusqu’à présent, il semble que la suite très tardive parviendra à donner un coup de poing nostalgique aux fans de l’original film et, espérons-le, apporter suffisamment de sensations fortes pour que les nouveaux arrivants montent à bord.

Tandis que Maverick est dans la boîte depuis un certain temps maintenant, ce n’est qu’un des nombreux projets qui Tom Cruise travaille actuellement sur et en fait la promotion, et avec les nouveaux films de Mission Impossible qui devraient sortir en 2022 et 2023, il ne sera pas loin des écrans de cinéma à l’avenir. Il a récemment été au Royaume-Uni entre les tournages et aurait également posé pour des photos avec une famille locale lorsqu’il a dû poser son hélicoptère dans leur jardin en raison de la fermeture de l’aéroport local, comme vous le faites.

Top Gun: Maverick arrive en salles le 17 novembre, alors que Mission impossible 7 et 8 devraient actuellement atterrir les 27 mai 2022 et 7 juillet 2023 respectivement.

