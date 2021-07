Si tu voulais plus Dragon Ball dans votre vie, vous avez de la chance en tant que plans pour un nouveau Dragon Ball Super film ont été annoncés au monde. Il a également été annoncé qu’Akira Toriyama serait à nouveau fortement impliqué. Au cours d’hier [email protected], L’officiel Dragon Ball site a révélé le titre du nouveau film, de nouveaux designs de personnages et de nouveaux visuels. Tout cela est arrivé lors d’un panel pour l’aventure animée à venir en 2022.

Le titre du nouveau film Dragon Ball Super a été annoncé ! Le nouvel art de conception de personnage par Akira Toriyama et même notre premier aperçu des visuels du film ont également été révélés au [email protected] Panneau Dragon Ball 2021 !#Dragon Ballhttps://t.co/qDfPBQ0FuLpic.twitter.com/5eKvq0DFta – SITE OFFICIEL DE DRAGON BALL (@DB_official_en) 24 juillet 2021

Avec [email protected] 2021 étant pleine de surprises, cela n’a fait qu’ajouter à l’excitation de tous. Le panel a été diffusé vendredi où ils ont révélé plus d’informations sur ce que nous pouvons espérer avec la prochaine sortie en salles. Le nom à lui seul dit que ça va être grand. Correctement intitulé Dragon Ball Super : Super Héros, ce film comporte de nombreuses nouvelles technologies qui lui donneraient un aspect plus lisse. Ce qui a été présenté dans un bref clip animé en 3DCG de Goku.

Le panel était rempli de tout le monde, y compris Goku VA Masako Nozawa qui a rejoint Animation Toei producteur Norihiro Hayashida, et le monteur de Toriyama et Dragon Ball producteur exécutif de la série Akio Iyoku pour discuter du nouveau film. Fondamentalement, le who’s who de Dragon Ball. Alors qu’ils discutaient du nouveau film, ils ont également apprécié de montrer l’art des personnages pour Piccolo, Pan et Krillin.

« Il était aussi profondément impliqué dans le dernier film ‘Broly’, mais il s’est encore plus investi cette fois-ci », a expliqué Iyoku. Toriyama était déjà en train d’écrire le scénario de ce film alors que Dragon Ball Super : Broly était en production, et Iyoku pense que « Toriyama-sensei lui-même dirait que c’est le meilleur film à ce jour ».

Certaines des œuvres d’art originales de Toriyama pour un nouveau Dragon Ball Super : Super Héros le personnage a été montré mais on a peu parlé du rôle qu’ils joueront dans le nouveau film. Le dernier film ayant un succès mondial et rapportant 115 millions de dollars au box-office, les attentes pour le nouveau film sont encore plus élevées. Actuellement, le film devrait sortir en 2022 selon le pays dans lequel vous vivez.

Depuis le Dragon Balldes films sont encore en cours, cela montre que la demande est toujours là pour cette marque. Mais qu’en est-il du statut de la série animée? Techniquement, la série s’est terminée en 2018, malgré le fait que le manga continue d’être publié, mais il n’a pas été prévu de continuer l’anime ou de l’annuler complètement. Ce qui laisse les deux possibilités sur la table.

Quoi qu’il arrive après la sortie du dernier film Dragon Ball Super en salles, c’est toujours en suspens, mais nous savons une chose avec certitude, cela pourrait être le plus gros Dragon Ball film encore. « Il y a deux ‘supers’ là-dedans, ce qui est génial ! » Iyoku a commenté la révélation du nouveau titre du film. « Nous voulions vraiment souligner que ce film est entièrement consacré aux vibrations des super-héros. Toriyama se concentre vraiment sur les aspects du super-héros cette fois. »

Basé sur le titre et le teaser inédit de Dragon Ball Super : Super Héros. Il ne plaisante pas. La courte animation mettait en vedette la star de la série Goku s’échauffant sur un logo en trois dimensions, avant que le nouveau titre du film ne s’affiche. Maintenant, le clip ne provient pas du film lui-même, mais il présente la direction artistique et d’animation que ce film vise dans la prochaine version.

Sujets : Dragon Ball Super, Dragon Ball