Nouveau teaser pour Stranger Things 4!

Des choses plus étranges C’est l’une des séries les plus attendues par les fans cette année, car c’est l’une des grandes productions du service de streaming Netflix. La vérité est que la quatrième saison est arrivée en juillet 2019, donc beaucoup de temps s’est écoulé et l’angoisse de plus en plus grande de savoir comment l’histoire se poursuivra. Ce jeudi, les réseaux sociaux de la plateforme ont publié un nouvel aperçu de la partie 4, après le tweet inconnu d’hier. Épingle de sûreté!

La pandémie de coronavirus a fait des ravages dans le monde en termes de santé, mais elle l’a également fait avec diverses productions cinématographiques et télévisuelles, et le programme créé par les frères Duffer n’a pas fait exception. En 2020, ils ont dû suspendre leur tournage en raison de Covid-19 et bien qu’ils soient revenus des mois plus tard, les acteurs sont toujours sur le plateau d’enregistrement en train de terminer leurs scènes.

Le jour de la date est venu un nouveau regard sur ce qui sera vu dans la saison 4, après la première grande révélation qu’ils nous ont donnée l’année dernière lorsqu’ils ont posté une vidéo de Jim Hopper Dans les terres russes, vivant comme un prisonnier et montrant qu’il est toujours en vie, après ce qui était la fin de la troisième tranche qui a attristé beaucoup.

La dernière bande-annonce de Stranger Things nous ramène au laboratoire national Hawkins, dans lequel nous avons le retour attendu de Dr Martin Brenner, entrant dans une pièce dans laquelle il y a beaucoup d’enfants. Après avoir dit quelques mots il s’approche d’une pièce avec le numéro 11 sur la porte, où nous avons le grand protagoniste de la série, joué par Millie Bobby Brown. Découvrez le teaser!







« Bonjour les enfants. Comment allez-vous aujourd’hui? »Dites bonjour au personnage de Matthew Modine. Les enfants lui répondent et il continue: « Bien. Je suis content de l’entendre parce qu’aujourd’hui j’ai quelque chose de très spécial prévu pour toi », alors que la caméra se tourne vers la pièce avec le numéro 11. Enfin vous entendez: « Onze, vous écoutez? ». Pour le moment, Netflix n’a pas révélé la date de la première de la quatrième saison.