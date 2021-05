Nouveau sur Netflix en mai 2021

Netflix a de grands projets pour l’été et il démarre en mai avec un SLEW de nouveaux spectacles et films à apprécier. Voici ce à quoi vous attendre en mai!

Si vous ne l’avez pas déjà fait, préparez-vous à remplir votre calendrier pour mai. Il y a beaucoup de choses en réserve pour nous ce mois-ci avec des succès comme L’héritage de Jupiter, Castlevania S4, Aimer la mort et les robots: Vol 2, Lucifer S5 partie 2 et Zack Snyder Armée des morts.

Bientôt disponible

École AlRawabi pour filles – NETFLIX ORIGINAL 🇯🇴

Les parias intimidés dans un lycée réservé aux filles complotent la vengeance parfaite pour se venger de leurs bourreaux. Créé par Tima Shomali.

Amy Tan: Mémoire non intentionnelle (2021)

HALSTON – NETFLIX ORIGINAL

Ewan McGregor joue dans cette série limitée qui retrace l’ascension et la chute fulgurantes du premier créateur de mode américain. De Ryan Murphy.

Fous l’un pour l’autre – NETFLIX ORIGINAL

Gênés de se rendre compte qu’ils sont voisins d’à côté et partagent un psychiatre, un homme et une femme trouvent qu’il est impossible de rester à l’écart l’un de l’autre.

Maître de Aucun – NETFLIX ORIGINAL

Raquette Garçons – NETFLIX ORIGINAL 🇰🇷

Un club de badminton de l’école intermédiaire ragtag fait une offre pour les championnats de la jeunesse.

Ragnarok: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇳🇴

Le chaos mythique et le désastre environnemental se profilent alors que Magne cherche de l’aide dans son combat contre des ennemis colossaux et se bat avec son frère ingérable.

Profiter. 01/05/21

Les extraterrestres ont volé mon corps

Angelina Ballerina: Saison 5

Angelina Ballerina: Saison 6

Retour vers le futur

Retour vers le futur partie II

Retour vers le futur III

Barney et ses amis: Saison 13

Barney et ses amis: Saison 14

Meilleur des meilleurs

Mort à nouveau dans la pierre tombale

Date d’échéance

S’amuser avec Dick et Jane (2005)

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Zone verte

Hachi: le conte d’un chien

JT LeRoy

Madagascar 3: les plus recherchés d’Europe

la rivière mystique

Ne cèdez jamais

Notting Hill Saison ouverte

Resident Evil: Afterlife

Résident, mauvais, extinction

SMART Chase

Scarface

ASSIS DANS LIMBO

Stargate

État des lieux

La terre avant le temps

The Land Before Time II: The Great Valley Adventure

Les beaux os

Le slip pélican

La chose la plus douce

Les neuf verges entières (2000)

Assiégé

Taille profonde

Votre Altesse

Zack et Miri font un porno

Zombieland

Profiter. 5/2/21

Hoarders: Saison 11

Profiter. 5/4/21

Le tueur de clou de girofle

Selena: la série: partie 2 – NETFLIX ORIGINAL

Alors que la carrière de Selena prend de l’ampleur, la chanteuse se bat pour rester fidèle à elle-même, passer du temps de qualité avec sa famille et développer ses activités.

Trash Truck: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Hank, Trash Truck et les amis des animaux Walter, Donny et Mme Mona laissent leur imagination les emmener dans des aventures réconfortantes dans leur arrière-cour et au-delà!

Profiter. 5/5/21

Encadrement John DeLorean

Les fils de Sam: une descente dans les ténèbres – DOCUMENTAIRE NETFLIX

L’affaire Son of Sam est devenue une obsession de toute une vie pour le journaliste Maury Terry, qui est devenu convaincu que les meurtres étaient liés à un culte satanique.

Profiter. 5/6/21

Homme mort à terre

Profiter. 5/7/21

Girl from Nowhere: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇹🇭

Nanno est de retour, offrant une rétribution karmique à plus d’étudiants et de professeurs dans une nouvelle saison de cette série d’anthologies – et cette fois, elle n’est pas seule.

L’héritage de Jupiter – NETFLIX ORIGINAL

C’est la première génération de super-héros. Mais à mesure qu’ils passent le flambeau à leurs enfants, les tensions montent – et les anciennes règles ne s’appliquent plus.

Jalon – FILM NETFLIX 🇮🇳

Faisant récemment 500 000 kilomètres sur la route, un camionneur nouvellement endeuillé fait face à la menace de perdre l’emploi qui est venu le définir pour un nouveau stagiaire.

Monstre – FILM NETFLIX

Un adolescent talentueux impliqué dans un vol devenu meurtre se bat pour son innocence et son intégrité contre un système de justice pénale qui l’a déjà jugé.

Profiter. 5/8/21

Exploiter – NETFLIX ORIGINAL 🇰🇷

Enfermées dans une vie dorée de secrets et de mensonges, deux femmes d’une famille de conglomérats cherchent à renverser tout ce qui les empêche de trouver la vraie joie.

Sans sommeil

Profiter. 11/05/21

L’argent, expliqué – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Nous le dépensons, l’empruntons et le sauvegardons. Parlons maintenant de l’argent et de ses nombreux champs de mines, des cartes de crédit aux casinos, des arnaqueurs aux prêts étudiants.

Profiter. 5/12/21

Danse des quarante et un – FILM NETFLIX 🇲🇽

Un membre du Congrès gay épouse la fille du président mexicain mais cajole avec un jeune homme dans un club secret. Et puis le scandale frappe. Basé sur une histoire vraie.

Oxygène – FILM NETFLIX 🇫🇷

Une femme se réveille dans une unité cryogénique sans mémoire. À court d’oxygène, elle doit trouver un moyen de se souvenir de qui elle est pour survivre.

Les Upshaws – NETFLIX ORIGINAL

Une famille noire de la classe ouvrière de l’Indiana lutte pour une vie meilleure et un foyer heureux tout en jonglant avec les luttes quotidiennes dans cette série comique.

Profiter. 13/05/21

Castlevania: Saison 4 – NETFLIX ANIME

L’influence de Dracula est importante alors que Belmont et Sypha enquêtent sur des plans pour ressusciter le vampire notoire. Alucard a du mal à embrasser son humanité.

Gâteau de couche

Profiter. 14/05/21

Traversier – FILM NETFLIX 🇧🇪

Avant de construire un empire de la drogue, Ferry Bouman retourne dans sa ville natale pour une mission de vengeance qui trouve sa loyauté mise à l’épreuve – et un amour qui change sa vie.

Hanté: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Un manoir menaçant. Une mélodie envoûtante. Un chat démoniaque. De plus en plus de personnes réelles partagent des histoires effrayantes de leur passé – et la vérité est terrifiante.

Je suis toutes des filles – FILM NETFLIX 🇿🇦

Un détective implacable trouve un terrain d’entente avec un tueur ciblant systématiquement les auteurs d’un puissant réseau de traite d’enfants.

Jungle Beat: Le film – FAMILLE NETFLIX

Lorsqu’un extraterrestre perdu et solitaire s’écrase sur Terre, son nouvel équipage d’amis animaux qui parlent l’aide à rentrer chez lui – et à essayer de sauver le monde!

Amour, mort et robots: Volume 2 – NETFLIX ORIGINAL

Des aventures sauvages sur des planètes lointaines aux rencontres troublantes près de chez nous: l’anthologie primée aux Emmy revient avec une récolte d’histoires provocantes.

Aller au paradis – NETFLIX ORIGINAL 🇰🇷

Trouvant la vie dans tout ce qui reste, un nettoyeur de traumatologie avec Asperger et son ancien oncle livrent les histoires inédites des défunts à leurs proches.

La maison étrange – FILM NETFLIX 🇦🇹

Lorsqu’une famille d’une grande ville déménage dans une ville isolée, deux jeunes frères et leurs nouveaux amis tentent de résoudre le mystère menaçant qui hante leur nouvelle maison.

La femme à la fenêtre – FILM NETFLIX

Confinée chez elle par l’agoraphobie, une psychologue devient obsédée par ses nouveaux voisins – et résout un crime brutal dont elle est témoin depuis sa fenêtre.

Profiter. 16/05/21

Sleight

Profiter. 18/05/21

Sardar Ka Petit-fils – FILM NETFLIX 🇮🇳

La mission d’un petit-fils dévoué de réunir sa grand-mère malade avec sa maison ancestrale se transforme en une affaire transfrontalière compliquée et comique.

Profiter. 19/05/21

Les derniers jours

Sabotage

Crime dans les petites villes

Qui a tué Sara?: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇲🇽

Pour se venger, Álex devra mettre en lumière le côté sombre de sa sœur – et accepter le fait qu’il n’a jamais connu la vraie Sara.

Profiter. 20/05/21

Détester Peter Tatchell

Spécial: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Maintenant à moitié séparé de sa mère, Ryan continue d’explorer le monde seul, avec tous les hauts et les bas complexes que la vie et l’amour ont à offrir.

Spy Kids: tout le temps du monde

Profiter. 21/05/21

Armée des morts – FILM NETFLIX

Après une épidémie de zombies à Las Vegas, un groupe de mercenaires prend le pari ultime en s’aventurant dans la zone de quarantaine pour le plus grand braquage de tous les temps.

Jurassic World Camp Crétacé: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Les campeurs adolescents d’Isla Nublar reviennent pour une autre saison de collaboration pour échapper à l’île des dinosaures en liberté.

Le voisin: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇪🇸

Juste au moment où Javi pense qu’il a vaincu en tant que super-héros de la Terre, les défis surgissent d’un concurrent improbable … et de certains visiteurs extraterrestres.

Profiter. 22/05/21

Sam Smith: Love Goes – En direct aux studios Abbey Road

Profiter. 25/05/21

Domicile

Profiter. 26/05/21

Baggio: la queue de cheval divine – FILM NETFLIX 🇮🇹

Une chronique des 22 ans de carrière de la star du football Roberto Baggio, y compris ses débuts difficiles en tant que joueur et ses profondes divisions avec certains de ses entraîneurs.

High on the Hog: Comment la cuisine afro-américaine a transformé l’Amérique – DOCUMENTAIRE NETFLIX

L’écrivain gastronomique Stephen Satterfield se lance dans un voyage culinaire vibrant et puissant qui célèbre le courage, l’art et l’ingéniosité du peuple afro-américain.

Bombardier à ongles: chasse à l’homme – DOCUMENTAIRE NETFLIX 🇬🇧

Ce documentaire raconte l’histoire des attentats à la bombe de Londres de 1999 qui visaient des minorités, et la course pour trouver l’extrémiste d’extrême droite derrière eux.

Profiter. 27/05/21

Espace noir – NETFLIX ORIGINAL

Un détective voyou aux moyens peu orthodoxes mène une enquête sur un massacre commis par des assassins portant des masques de licorne dans un lycée israélien.

Miracle bleu – FILM NETFLIX

L’incroyable histoire vraie de Casa Hogar, la maison des garçons mexicains qui ont participé au plus grand tournoi de pêche au monde pour sauver leur orphelinat.

Eden – NETFLIX ANIME 🇯🇵

Créé par Justin Leach («Ghost in the Shell 2»), Yasuhiro Irie («Fullmetal Alchemist») dirige l’histoire de robots élevant le dernier enfant humain.

Soy Rada: Serendipity – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX 🇦🇷

La délicieuse bande dessinée argentine Agustín Aristarán (alias Soy Rada) est de retour, mettant cette fois-ci en lumière la famille et la parentalité, la magie et la musique.

Profiter. 28/05/21

Chien a eu des ennuis – FAMILLE NETFLIX

L’existence privilégiée d’un chien choyé nommé Trouble est bouleversée lorsqu’il se perd et doit apprendre à survivre dans les rues des grandes villes.

Lucifer: Saison 5 Partie 2 – NETFLIX ORIGINAL

Dans la partie B de la magnifique cinquième saison de Lucifer, Dieu lui-même vient sur Terre. Des secrets seront révélés, des sacrifices héroïques seront consentis et le monde ne sera plus jamais le même.

La méthode Kominsky: Saison 3 – NETFLIX ORIGINAL

Un nouveau chapitre se déroule pour Sandy alors qu’il fait face à une perte difficile, une obligation financière redoutable, une réunion importante et une relance de carrière majeure.

Profiter. 31/05/21

Dirty John: L’histoire de Betty Broderick

L’agence parisienne: des propriétés exclusives – NETFLIX ORIGINAL 🇫🇷

Cette série non scénarisée suit les membres de la famille Kretz de Paris et leur activité immobilière de luxe.

DERNIER APPEL

Départ le 01/05/21

Hoarders: Saison 10

Départ le 03/05/21

Cheval de bataille

Départ le 5/5/21

Bourreau

Départ le 06/05/21

Cité de Dieu: 10 ans plus tard

Verrouillage

Départ le 07/05/21

Les selectionnés

Maison à la fin de la rue

Départ le 5/10/21

Quatuor

Départ le 14/05/21

Sherlock: Série 1-4

Départ le 18/05/21

Trumbo

Départ le 29/05/21

Crime américain: saisons 1-3

Ma semaine avec Marilyn

Celui que j’aime

Départ 31/05/21

50 premières dates

Acte de bravoure

Tous les chiens vont au paradis

Le projet Blair Witch

montagne de Brokeback

Le garçon

Délivre-nous d’Eva

L’aide

Je vous prononce maintenant Chuck et Larry

Julie et Julia

Maraudeurs

Lait

Miracle

Vacances de Noël de National Lampoon

Poursuivre le mal: le monde extraordinaire de Ben Ferencz

La Poursuite du Bonheur

Le roi scorpion 2: la montée d’un guerrier

Le Roi Scorpion 3: Bataille pour la Rédemption

Surfer de l’âme

Strip-tease

Attendre…