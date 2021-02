Nouveau sur Netflix en février 2021

Le mois court apporte un certain nombre de grands films à Netflix. Voici un aperçu de tout ce qu’il faut regarder sur le streamer en février.

Une des plus grandes promesses Netflix a fait pour l’année 2021 que leur plate-forme aurait de nouveaux films chaque semaine. Le mois de février ne rompra pas cette promesse, car le géant du streaming a de gros films à frapper, titré par Malcolm et Marie, mettant en vedette John David Washington et Zendaya.

Pour la liste complète des émissions, films et documentaires ajoutés, voir ci-dessous:

Disponible le 1er février

L’emploi bancaire (2008)

Ninja de Beverly Hills (1997)

Mangez, priez l’amour (2010)

Création (2010)

Love Daily: Saison 1

Le mariage de mon meilleur ami (1997)

My Dead Ex: Saison 1

Vacances de Noël de National Lampoon (1989)

Le patriote (2000)

Roches (2019)

Île Shutter (2010)

The Unsetting: Saison 1

Zac et Mia: saisons 1-2

Zathoura (2005)

Disponible le 2 février

Kid Cosmic – FAMILLE NETFLIX

Mighty Express: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX

Tiffany Haddish présente: Ils sont prêts: Saison 2 – NETFLIX COMEDY SERIES

Disponible le 3 février

Tous mes amis sont morts – FILM NETFLIX

Plage noire – FILM NETFLIX

Firefly Lane – NETFLIX ORIGINAL

Disponible le 5 février

Hache: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Ville invisible – NETFLIX ORIGINAL

Le dernier paradis – FILM NETFLIX

Petites grandes femmes – FILM NETFLIX

Malcolm et Marie – FILM NETFLIX

Balayeuses spatiales – FILM NETFLIX

Déshabillez-vous, montez-vous – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Le maître Yin-Yang: rêve d’éternité – FILM NETFLIX

Disponible le 6 février

Le pécheur: Jamie

Disponible le 8 février

iCarly: saisons 1-2

Chiens de guerre (2016)

Disponible le 10 février

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Les mésaventures de Hedi et Cokeman – FILM NETFLIX

Le monde que nous créons (2019)

Disponible le 11 février

Capitani – NETFLIX ORIGINAL

Layla Majnun – FILM NETFLIX

Milieu de nulle part (2012)

Point rouge – FILM NETFLIX

Amour au carré – FILM NETFLIX

Disponible le 12 février

Enterré par les Bernards – NETFLIX ORIGINAL

Nadiya Bakes – NETFLIX ORIGINAL

Hate de Dani Rovira – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

À tous les garçons: toujours et pour toujours – FILM NETFLIX

Le voyage de Xico – FAMILLE NETFLIX

Disponible le 13 février

Mousson (2019)

Disponible le 15 février

L’équipage – NETFLIX ORIGINAL

Animals on the Loose: A You vs. Wild Movie – FAMILLE NETFLIX

Bonnes filles: Saison 3

Disponible le 17 février

Derrière ses yeux – NETFLIX ORIGINAL

Bonjour, moi! – NETFLIX ORIGINAL

MeatEater: Saison 9 Partie 2 – NETFLIX ORIGINAL

Disponible le 18 février

Ainsi parlait Kishibe Rohan – NETFLIX ANIME

Disponible le 19 février

Je me soucie beaucoup – FILM NETFLIX

Tribus d’Europe – NETFLIX ORIGINAL

Disponible le 20 février

Camarades de classe moins – FILM NETFLIX

Disponible le 21 février

La conjuration (2013)

La conjuration 2 (2016)

Disponible le 23 février

Brian Regan: On The Rocks – SPÉCIAL COMÉDIE NETFLIX

Pelé – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Intervention canine – NETFLIX ORIGINAL

Ginny et Géorgie – NETFLIX ORIGINAL

Histoires d’horreur à deux phrases: Saison 2

Disponible le 25 février

Geez & Ann – FILM NETFLIX

Invasion de grande taille – NETFLIX ANIME

Disponible le 26 février

Famille Bigfoot – FAMILLE NETFLIX

Pris par une vague – FILM NETFLIX

Fou d’elle – FILM NETFLIX

Pas d’évasion (2015)

Notre frère idiot (2011)

Émissions quittant Netflix en février:

Départ en février 4

Effacé (2012)

Départ le 5 février

Lila et Eve (2015)

Woody Woodpecker (2017)

Départ le 7 février

Ne frappez pas deux fois (2016)

Glissé (2018)

Départ le 10 février

Un Noël de mauvaises mamans (2017)

Départ le 11 février

Les autres gars (2010)

Départ le 14 février

Seul à Berlin (2016)

Hostiles (2017)

Départ le 16 février

Brave Miss World: Collection 1

Départ le 19 février

Bates Motel: saisons 1-5

Départ le 20 février

Une maison hantée (2013)

Départ le 21 février

Intrusion contre nous (2016)

Départ le 24 février

Dauphin Tale 2 (2014)

Départ le 26 février

Le sol gelé (2013)

Départ le 28 février

Une marche à retenir (2002)

Instinct de base (1992)

Facile A (2010)

Le cadeau (2015)

GoodFellas (1990)