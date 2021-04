Nouveau sur Netflix en avril 2021

La gamme de Netflix pour avril nous apporte une gamme décente de goodies. J’attends avec impatience Thunder Force, avec Melissa Mccarthy et Olivia Spencer en duo de super-héros. En outre, «The Circle» est de retour pour une deuxième saison, et nous avons également des émissions comme «Shadow and Bone» et l’anime «Yasuke». pour la gamme complète, consultez les listes ci-dessous:

Profiter. 01/04/21

Andes magiques: Saison 2 – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Prank Encounters: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Tersanjung le film – FILM NETFLIX 🇮🇩

Histoires usées – DOCUMENTAIRE NETFLIX

2012

Flic sorti

Amis avec des avantages

Insidieux

La revanche d’une blonde

Lutin

Le pianiste La possession

Secrets des grands châteaux britanniques: Saison 1

La femme du voyageur temporel

La grande famille heureuse de Madea de Tyler Perry

Garçon blanc

Oui mec

Profiter. 4/2/21

Cowboy en béton – FILM NETFLIX

Dis juste oui – FILM NETFLIX 🇳🇱

Madame Claude – FILM NETFLIX 🇫🇷

Le serpent – NETFLIX ORIGINAL 🇬🇧

Ciel haut – FILM NETFLIX 🇪🇸

Profiter. 4/3/21

S’échapper de la planète Terre

Profiter. 4/4/21

Ce qui se trouve en dessous

Profiter. 4/5/21

Biais codé

Réunion de famille: partie 3 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 6/6/21

Les derniers enfants sur terre: une apocalypse heureuse pour vous – FAMILLE NETFLIX 🇨🇦

Profiter. 4/7/21

Le grand jour: Collection 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇮🇳

Dolly Parton: un hommage à MusiCares – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Snabba Cash – NETFLIX ORIGINAL 🇸🇪

Ceci est un vol: le plus grand braquage artistique du monde – DOCUMENTAIRE NETFLIX

L’entraîneur de mariage – NETFLIX ORIGINAL

Profiter. 8/04/21

Le chemin de la maison – NETFLIX ANIME 🇯🇵

Profiter. 09/04/21

Avez-vous déjà vu des lucioles? – FILM NETFLIX 🇹🇷

Nuit au paradis – FILM NETFLIX 🇰🇷

Thunder Force – FILM NETFLIX

Profiter. 4/10/21

Le remplaçant

Profiter. 11/04/21

Diana: L’interview qui a secoué le monde

Profiter. 4/12/21

Nouveaux dieux: Nezha Reborn – FILM NETFLIX 🇨🇳

Nicky, Ricky, Dicky et Dawn: saisons 1-4

Profiter. 13/04/21

Le boulanger et la beauté: Saison 1

Mighty Express: Saison 3 – FAMILLE NETFLIX

Mon amour: six histoires d’amour véritable – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 14/04/21

The Circle: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL

Papa arrête de m’embarrasser! – NETFLIX ORIGINAL

Faculté de droit – NETFLIX ORIGINAL 🇰🇷

L’âme – FILM NETFLIX 🇨🇳

Pourquoi m’as-tu tué? – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 15/04/21

Ville sombre sous le rythme

Le maître

Roulez ou mourez – FILM NETFLIX 🇯🇵

Profiter. 16/04/21

Arlo le garçon alligator – FAMILLE NETFLIX

Ajeeb Daastaans – FILM NETFLIX 🇮🇳

Barbie et Chelsea l’anniversaire perdu

Crimson Peak

Spy Racers Fast & Furious: Saison 4: Mexique – FAMILLE NETFLIX

Dans le rythme – FILM NETFLIX 🇩🇪

Se précipiter

Synchronique

Pourquoi es-tu comme ça – NETFLIX ORIGINAL 🇦🇺

La femme du gardien de zoo

Profiter. 18/04/21

Luis Miguel – La série: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇲🇽

Profiter. 19/04/21

Mlle Sloane

Masques PJ: Saison 3

Profiter. 20/04/21

Izzy’s Koala World: Saison 2 – FAMILLE NETFLIX 🇦🇺

Profiter. 21/04/21

Zéro – NETFLIX ORIGINAL 🇮🇹

Profiter. 22/04/21

La vie en couleur avec David Attenborough – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Passager clandestin – FILM NETFLIX

Profiter. 23/04/21

Heroes: Silence et Rock & Roll

Ombre et os – NETFLIX ORIGINAL

Dites-moi quand – FILM NETFLIX 🇲🇽

Profiter. 27/04/21

Août: Comté d’Osage

Bataille de Los Angeles

Fatma – NETFLIX ORIGINAL

Aller! Aller! Cory Carson: Saison 4 – FAMILLE NETFLIX

Profiter. 28/04/21

Sexifier – NETFLIX ORIGINAL 🇵🇱

Guide de l’espace de tête pour dormir – DOCUMENTAIRE NETFLIX

Profiter. 29/04/21

Choses entendues et vues – FILM NETFLIX

Yasuke – NETFLIX ANIME 🇯🇵

Profiter. 30/04/21

L’innocent – NETFLIX ORIGINAL 🇪🇸

Les Mitchells contre les machines – FAMILLE NETFLIX

Étoiles de compagnie – NETFLIX ORIGINAL

The Unremarkable Juanquini: Saison 2 – NETFLIX ORIGINAL 🇨🇴

Dernier appel – émissions quittant Netflix en avril

4/2/21

Honey: levez-vous et dansez

4/4/21

Retour de flamme

11/04/21

Piège temporel

4/12/21

Marié à première vue: Saison 9

Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning: Saison 1

13/04/21

Antidote

14/04/21

Eddie Murphy: délirant

Le nouveau romantique

Il était une fois à Londres

Thor: Contes d’Asgard

15/04/21

Cirque du Freak: l’assistant du vampire

19/04/21

Carol

Les bandes du Vatican

20/04/21

Le dernier recours

21/04/21

The Great British Baking Show: Masterclass: Seasons 1-3

22/04/21

Liv et Maddie: saisons 1-4

23/04/21

Miroir Miroir

24/04/21

Django Unchained

26/04/21

Les Saphirs

27/04/21

La voiture

Perte

28/04/21

Paul Blart: flic du centre commercial

30/04/21

17 encore

Blackfish

Je ne peux pas attendre

Repaire des voleurs

Comment être un amateur de latin

Je suis une légende

Sauter le balai

Royaume: Saisons 1-3

Toc Toc

Palmiers dans la neige

Section

Mariée en fuite

Snowpiercer

Le frelon Vert

L’Indien dans le placard

En attendant