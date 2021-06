Nouveau sur Hulu Plus en juin 2021

En juin, Hulu nous apporte trois nouveaux originaux avec la saison 3 de Trolls : TrollsTopia, Saison 2 de Amour, Victor, et le film d’horreur A24 Faux positif co-écrit par & avec Ilana Glaser (Ville large). Glaser passe de la comédie à l’horreur, un peu comme Jordan Peele, dans un film sur un couple, Lucy et Adrian (Justin Théroux), qui trouvent le docteur en fertilité de leurs rêves dans l’illustre Dr Hindle (Pierce Brosnan). Mais après être tombée enceinte, Lucy commence à remarquer quelque chose de sinistre derrière le charme de Hindle, et elle entreprend de découvrir la vérité troublante à son sujet.

6/1/21

American Ninja Warrior : Première de la saison 13

Housebroken : Première de la série

Petite Fortune : Première de la série

50/50 (2011)

Un homme très recherché (2014)

Une journée parfaite (2006)

Une prière pour les mourants (1987)

Les Aventures de Tintin (2011)

À travers l’univers (2007)

Vivant (1993)

Anacondas : La chasse à l’orchidée de sang (2004)

Anaconda 3: Progéniture (2008)

Anacondas: Trail Of Blood (2009)

Arachnophobie (1990)

Batman commence (2005)

Le grand froid (1983)

La cage à oiseaux (1997)

Noir et blanc (2000)

Le projet Blair Witch (1999)

Le projet Blair Witch : Le livre des ombres (2000)

Dimanche sanglant (2002)

Série bleue (1999)

Les Boondock Saints II : Toussaint (2009)

Bucky Larson : Né pour être une star (2011)

La Toile de Charlotte (1973)

L’entreprise que vous gardez (2013)

Condamnation (2010)

Condamnés (1991)

Convoi (1978)

Le barbecue (2004)

Le chevalier noir (2008)

Mesures désespérées (1998)

Deuce Bigalow : Européen Gigolo (2005)

Libellule (2002)

Poussé (2001)

Eldorado (1967)

Face / Off (1997)

Le royaume interdit (2008)

Le plein Monty (1997)

Amusement à Acapulco (1963)

Joueur (2009)

Soyez intelligent (2008)

Raccrocher (2000)

Hud (1963)

Le Hustler (1961)

Jennifer 8 (1992)

Corps de Jennifer (2009)

Juste Wright (2009)

Kick-Ass (2010)

Kung Pow : Entrez dans le poing (2000)

Dernière chance Harvey (2008)

La dernière maison à gauche (2009)

Petites femmes (1994)

Le long au revoir (1973)

La lettre d’amour (1999)

L’homme qui a tiré Liberty Valance (1962)

Il était un crime… (1992)

Les gens ordinaires (1980)

Places dans le coeur (1984)

Couleurs primaires (1998)

Route révolutionnaire (2008)

Richie Rich (1994)

Règles d’engagement (2000)

Sabrina (1995)

État sauvage (2021)

Sauver Silverman (2001)

Scorpion (1973)

Silence (2016)

Slumdog Millionaire (2008)

Le Soliste (2009)

Quelques filles (1988)

Quelque chose doit donner (2003)

Survivants de l’âme (2001)

Toujours en attente (2009)

Sweeney Todd: Le barbier démon de Fleet Street (2007)

Switchback (1997)

La machine à voyager dans le temps (2002)

Mourir pour (1995)

Le bon côté (2017)

Salon de la vanité (2004)

En attendant… (2005)

Marcher haut (1973)

Wayne’s World 2 (1993)

Week-end chez Bernie (1989)

Wilde (1998)

Les ailes du courage (1995)

Protection sans esprit (2008)

Jeune adulte (2011)

6/2/2021

America’s Got Talent : Première de la saison 16

03/06/2021

MasterChef : Première de la saison 11

Un pépin dans la matrice (2020)

Nuit des rois (2021)

6/4/2021

Le New York Times présente : Nouvel épisode

Beat Shazam : Première de la saison 4

6/5/2021

Appel d’urgence : Première de la saison 2

Béliers (2021)

7/06/2021

Celebrity Family Feud: Première de la saison 7

The Chase : Première de la saison 2

Pour dire la vérité : première de la saison 7

08/06/2021

The Bachelorette: Première de la saison 17

Légion des Frères (2017)

9/06/2021

Les Croods : un nouvel âge (2020)

6/10/2021

Card Sharks : Première de la saison 3

Trolls : TrollsTopia : Terminer la saison 3

Confiance (2021)

Deux d’entre nous (2019)

6/11/2021

Amour, Victor : Première de la saison 2

Real Housewives of Potomac: Terminez la saison 5

Viens vrai (2021)

13/06/2021

Coeur de dragon (1996)

Cœur de dragon : un nouveau départ (2000)

Cœur de dragon 3 : La malédiction du sorcier (2014)

Cœur de dragon : Bataille pour le feu du cœur (2017)

Ne s’efface pas (2012)

Willy’s Wonderland (2021)

14/06/2021

Rurangi : Terminer la saison 1

15/06/2021

Accusé : Coupable ou innocent ? : Terminez la saison 1

Seul : Terminer la saison 7

Alone: ​​The Beast: Terminez la saison 1

America Our Defining Hours: Terminez la saison 1

The Celebrity Dating Game : Terminez la saison 1

Dance Moms : Terminer la saison 8

Duck Dynasty : Terminer la saison 3

Forgé dans le feu : terminer la saison 7

Hoarders : Terminez la saison 11

Mariés au premier regard : Terminez la saison 11

Mountain Men : Terminer la saison 6

Swamp People : Terminer la saison 11

The UnXplained avec William Shatner : Terminer la saison 1B

Né pour jouer (2020)

Gone Girl (2014)

Son papa de sucre mortel (2020)

Son nom est chef (2020)

Michael Smerconish: Ce que j’aurais aimé savoir avant de commencer à parler (2020)

Nasrine (2020)

La nécrologie de Tunde Johnson (2020)

L’histoire extérieure (2021)

Vie secrète d’une mère porteuse de célébrité (2020)

17/06/2021

DAVE : Première de la saison 2

Phobies (2021)

18/06/2021

Holey Moley 3D en 2D : Première de la saison 3

The Hustler : Première de la saison 2

Quand la nature appelle : Première de la série

20/06/2021

Le voyage de culpabilité (2012)

21/06/2021

Cutthroat Kitchen: Terminez les saisons 2 et 3

Les pires cuisiniers d’Amérique : Terminez la saison 4

Constructions d’arrière-cour: Terminez les saisons 1 à 4

Big Bucket Food List: Terminez la saison 1 – 2

Révision de la maison familiale : terminer la saison 1

Lifting de la ferme : Terminez la saison 1

Maison à gagner : Terminer les saisons 1 à 3

Maison à gagner pour les Fêtes : Terminez la saison 1

Jr. Chef Showdown : Terminez les saisons 1 à 2

Save My Reno : Terminez les saisons 1 à 4

Marché chaud : terminez la saison 1

Mur des chefs : terminez la saison 1

Hostiles (2017)

22/06/2021

Camions monstres (2017)

23/06/2021

College Bowl : Première de la série

Motherland : Fort Salem : Première de la saison 2

24/06/2021

Une hantise américaine (2006)

25/06/2021

FAUX POSITIF (2021)

Making It : Première de la saison 3

26/06/2021

The Choe Show : Première de la série

27/06/2021

Plus sûr à la maison (2021)

29/06/2021

Bratz : Le Film (2007)

Harvie et le musée de la magie (2021)

30/06/2021

Hansel et Gretel: chasseurs de sorcières (2013)

Jack Reacher (2012)

La douce vie (2016)

DERNIER APPEL – Qu’est-ce qui part ce mois-ci

6/4/2021

Intrigo: Chère Agnès (2019)

6/5/2021

L’apparence (2018)

6/11/2021

Intrigo: Samarie (2019)

LA 92 (2020)

17/06/2021

Identité (2003)

30/06/2021

28 jours plus tard (2003)

50 premières dates (2004)

Une honte sale bas (1994)

Une nuit au Roxbury (1998)

Une prière pour les mourants (1987)

Un plan simple (1998)

Un voyage de cigognes (2017)

La cage à oiseaux (1997)

Série bleue (1999)

Le meilleur de Brooklyn (2010)

Bogue (2007)

Bulworth (1998)

Butch Cassidy et le Sundance Kid (1969)

Capitaine Kronos : Chasseur de vampires (1974)

Changeling (2008)

Still Smokin’ de Cheech & Chong (1983)

Nuageux avec une chance de boulettes de viande (2009)

Condamnés (1991)

Convoi (1978)

Le noyau (2003)

Le double du diable (2011)

Avez-vous entendu parler des Morgan ? (2009)

Mourir fort (1988)

Mourir fort avec une vengeance (1995)

Mec ou est ma voiture? (2000)

Face / Off (1997)

La manière du poing de pied (2008)

Frankie et Alice (2014)

Le plein Monty (1997)

État du jardin (2004)

Soyez intelligent (2008)

Fille avec une boucle d’oreille de perle (2003)

Devinez qui (2005)

Fusillade à OK Corral (1957)

Comment Stella a retrouvé son groove (1998)

Je suis une légende (2007)

Dans les bras d’étrangers: histoires du Kindertransport (2000)

Junior (1994)

Savoir (2009)

Petites femmes (1994)

Vivre libre ou mourir dur (2007)

Le long au revoir (1973)

L’homme qui pouvait tromper la mort (1959)

Boule de monstre (2001)

Théâtre de la science mystère (1996)

Napoléon Dynamite (2004)

Nouveau en ville (2009)

Nuit au musée : Bataille du Smithsonian (2009)

La neuvième porte (1999)

Il était un crime… (1992)

Pandorum (2009)

Chèque de paie (2003)

Le Polar Express (2004)

La femme du prédicateur (1996)

La princesse mariée (1987)

Ramona et Beezus (2009)

Route révolutionnaire (2008)

Rio (2011)

Sel (2010)

Le Sandlot (1993)

Sauver Silverman (2001)

Film effrayant 4 (2006)

Scorpion (1973)

Sexe et la ville (2008)

Sexe et la ville 2 (2010)

Shirley Valentine (1989)

Dormir avec l’ennemi (1991)

Quelques filles (1988)

Quelque chose doit donner (2003)

Plan de l’âme (2004)

La somme de toutes les peurs (2002)

Soif (2009)

Point de vue (2008)

Limite verticale (2000)

Marcher haut (1973)

Guerre (2007)

L’organisateur de mariage (2001)

Où est le cœur (2000)