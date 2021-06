Nouveau sur HULU en juillet 2021

De L’été de l’âme à Histoires d’horreur américaines, Hulu a beaucoup à offrir au public à regarder en juillet.

Hulu a pas mal de nouvelles émissions à venir en juillet qui devraient intéresser quelques personnes. Questlove’s « L’été de l’âme” donne un aperçu du Harlem Cultural Festival, un événement qui a célébré l’histoire, la culture et la mode des Noirs à l’été 1969. Barb & Star Go à Vista Del Mar avec Kristen Wiig et Annie Mumolo. Bien qu’il n’ait pas bien fonctionné au box-office, grâce au verrouillage de la pandémie, le film a toujours reçu des critiques favorables de la part des critiques de cinéma, il devrait donc valoir le détour. Histoires d’horreur américaines, les retombées de la série télévisée seront des épisodes anthologiques autonomes et mettront en vedette des acteurs apparus dans histoire d’horreur américaine. Aussi la saison 2 de la série télévisée comédie dramatique britannique De cette façon jusqu’à premières le 9 juillet.

Il y aura aussi d’excellents films à regarder comme le Monde souterrain I-IV séries, Caddyshack, Robocop I-III, Star Trek – Tous les TOS & TNG films, et Ong Bak I-III.

Consultez les listes complètes ci-dessous:

1/7/2021

The Mighty Ones : saison complète 2

Course de dragsters de RuPaul : terminez la saison 7

127 heures (2010)

28 jours plus tard (2003)

28 semaines plus tard (2007)

68 Tuer (2017)

78/52 : Scène de douche d’Hitchcock (2017)

Un Ciambra (2018)

Les Aventures d’Hercule (1985)

Presque humain (2014)

Alpha & Omega : la légende de la dent de scie (2014)

Canon américain (2005)

Une perte acceptable (2019)

Australie (2008)

Mauvais professeur (2011)

Pansement (2017)

Beats, Rhymes & Life: Les voyages d’une tribu appelée Quest (2011)

Jus de coléoptère (1988)

Le meilleur homme (1999)

Mieux vivre grâce à la chimie (2014)

Gros poisson (2003)

Moisson amère (2017)

Ciel bleu (1994)

Bohemian Rhapsody (2018)

Répartition (1997)

Bruno (2009)

Caddyshack (1980)

Caddyshack II (1988)

Candyman 3 : Le Jour des Morts (1999)

Parc du Carnage (2016)

Homme des cavernes (1981)

Chaplin (1992)

Chuck (2017)

Le Chumscrubber (2005)

Citizen Jane : Bataille pour la ville (2017)

Cliffhanger (1993)

Les Condamnés (2007)

Confessions d’un accro du shopping (2009)

La conversation (1974)

Coyote laid (2000)

Le guéri (2018)

Esprits dangereux (1995)

Traiter avec des idiots (2013)

Accordé (2017)

Chers Blancs (2014)

Donnybrook (2019)

Dumb & Dumber (1994)

Dumb And Dumberer : Quand Harry rencontre Lloyd (2003)

Elaine Stritch : Tire-moi dessus (2014)

Éliminateurs (2016)

L’ennemi aux portes (2001)

Le visage de l’amour (2014)

Factotum (2006)

Fargo (1996)

Les sentiments (2017)

Viré! (2009)

Foxfire (1996)

Frank Serpico (2017)

Frankenstein et le monstre de l’enfer (1974)

Libre de courir (2016)

De Paris avec amour (2010)

Galaxie Quête (1999)

Le cadeau (2000)

Donne-moi le butin (2013)

La fille au tatouage de dragon (2011)

Gorp (1980)

Remise des diplômes (2017)

Grand-mère (2015)

Hellions (2015)

Cachette (1995)

Maison des morts (2003)

La Maison des Morts 2 (2006)

La maison que Jack a construite (2018)

Garde d’enfants (1992)

Je Daniel Blake (2017)

Je le fais… jusqu’à ce que je ne le fasse pas (2017)

Je me souviens de toi (2017)

L’ère glaciaire (2002)

Dans la coupe (2003)

Indignation (2016)

Entracte (2004)

Cruauté intolérable (2003)

Johnny anglais (2003)

Savoir (2009)

L’homme aux femmes (2000)

Derniers jours ici (2012)

Soyons méchants (2016)

Manique (2013)

Le Masque (1994)

Risque maximal (1996)

Mercure ascendant (1998)

Gloire du matin (2010)

Pizza mystique (1988)

Le Naturel (1984)

Ode à la joie (2019)

Gamme Ouverte (2003)

Eau libre (2004)

Open Water 2: à la dérive (2006)

Passage sur Mars (2017)

Acheteur personnel (2017)

L’Express polaire (2004)

Chiens enragés (2016)

Rebelle dans le seigle (2017)

Reno 911 ! : Miami : Le Film (2007)

Route révolutionnaire (2008)

Robocop (1987)

Robocop 2 (1990)

Robocop 3 (1993)

Recrue de l’année (1993)

Biscuit de mer (2003)

Shelley (2016)

Visiteurs (2013)

Dormir avec l’ennemi (1991)

Les somnambules (1992)

Soldat Boyz (1995)

Quelque chose doit donner (2003)

Quelque part (2010)

Sorority Row (2009)

Espace Jam (1996)

Reste près de moi (1986)

Star Trek IV : Le voyage de retour (1986)

Star Trek : Premier contact (1996)

Le changement de cimetière de Stephen King (1990)

Le beau-père (2009)

Mur de pierre (2015)

Errant (2020)

Soleil (2005)

Super Troopers (2002)

Douce Virginie (2017)

Taffin (1988)

Prenez chaque vague (2017)

Prendre un abri (2011)

Prise (2009)

Le Terminateur (1984)

Ils se sont réunis (2014)

Cœur de tonnerre (1992)

Chronologie (2003)

La fée des dents (2008)

Tordu (2004)

Monde souterrain (2003)

L’éveil des enfers (2012)

L’évolution du monde souterrain (2006)

Underworld: Rise Of The Lycans (2009)

Soldat universel (1992)

La fille inconnue (2017)

Grandir debout (1973)

Fouettez-le (2009)

Nuits blanches (1985)

Roméo + Juliette de William Shakespeare (1996)

Loups (2017)

7/2/2021

L’été de l’âme (2021)

Bill et Ted affrontent la musique (2020)

7/3/2021

Flower of Evil : Terminer la saison 1 (sous-titré)

J’irai vers toi quand il fera beau : terminer la saison 1 (sous-titré)

Plus que des amis : Terminez la saison 1 (sous-titré)

Attrape-rêves (2021)

4/7/2021

Ne laisse aucune trace (2018)

7/8/2021

Ma femme et mes enfants : série complète

Murdoch Mysteries : Terminer la saison 13

Papillon (2017)

7/9/2021

Par ici : Terminez la saison 2

Grown-ish: Première de la saison 4

Barb & Star vont à Vista Del Mar (2021)

Dans un monde… (2013)

Moffie (2021)

7/10/2021

47 mètres plus bas (2017)

7/12/2021

Love Island UK : Première de la saison 7

14/7/2021

Cléopâtre dans l’espace : Terminer la saison 1

Cléopâtre en el Espacio : Terminer la saison 1

Mon All-American (2015)

15/07/2021

American Horror Stories : Première de la série en deux épisodes

20 000 jours sur Terre (2014)

Un champ en Angleterre (2013)

L’acte de tuer (2012)

Amira et Sam (2014)

Borgman (2013)

Barbotte (2011)

Frissons pas chers (2013)

Le Complexe : Verrouillage (2020)

Le Congrès (2013)

La connexion (2014)

Exécution (2021)

Plan de sortie (2021)

Le dernier membre (2014)

Le PF (2011)

Je déclare la guerre (2012)

La salle de garde (2014)

Hommes et poulet (2015)

Humeur Indigo (2013)

Pietà (2012)

R100 (2013)

Raiders ! L’histoire du plus grand fan film jamais réalisé (2015)

Faux (2012)

16/07/2021

McCartney 3,2,1 (2021)

17/7/2021

Horimiya : Terminer la saison 1 (doublée)

22/07/2021

Olympic Dreams avec Jonas Brothers : Spécial

26/07/2021

L’artiste (2011)

29/07/2021

La station balnéaire (2021)

Final Curtain – les émissions qui partent ce mois-ci

4/7/2021

Guerrier (2011)

7/9/2021

Desierto (2015)

20/07/2021

La dernière mesure complète (2019)

21/07/2021Boulon (2008)

24/7/2021

Tous les chevaux sauvages (2017)

BB King : Sur la route (2018)

Les Beatles : Made on Merseyside (2018)

Les abeilles font du miel (2017)

Gambit de clôture (2018)

Sans gants (2017)

Moi, Douleurs (2018)

In extremis (2017)

Dans la nuit : Portraits de vie et de mort (2017)

Les derniers animaux (2017)

Perdu dans le vague (2017)

Analgésiques (2018)

27/07/2021

Pour un bon moment, appelez… (2012)

30/07/2021

Le bon, la brute, l’étrange (2008)

Comme quelqu’un d’amoureux (2012)

Détective fou (2007)

31/07/2021

(500) jours d’été (2009)

28 jours plus tard (2003)

28 semaines plus tard (2007)

Une passerelle parfaite (2009)

Les Aventures d’Hercule (1985)

Vivant (1993)

Batman commence (2005)

Avant de partir (2015)

Ciel bleu (1994)

Violation (2007)

Fleurs brisées (2005)

La mandoline du capitaine Corelli (2001)

Homme des cavernes (1981)

Les fous (2010)

Cyrus (2009)

Le chevalier noir (2008)

Dinosaure 13 (2014)

Eldorado (1967)

Soirée (2007)

Fargo (1996)

Sans pied (1984)

Pour plus riche ou plus pauvre (1997)

Amis avec avantages (2011)

Joueur (2009)

Bonne nuit maman (2015)

Gorp (1980)

Grâce de Monaco (2015)

L’ascension d’Hannibal (2007)

Harold et Kumar s’échappent de la baie de Guantanamo (2008)

Harold et Kumar vont au château blanc (2004)

La hantise dans le Connecticut (2009)

Haunting In Connecticut 2: Ghosts Of Georgia (2013)

Hyde Park sur Hudson (2012)

Je me sens belle (2018)

J’ai vu le diable (2010)

Dans le mélange (2005)

Affaires intérieures (1990)

Le géant de fer (1999)

Le Chacal (1997)

Jiro Rêves de Sushi (2011)

L’homme aux femmes (2000)

L!Fe arrive (2012)

Numéro porte-bonheur Slevin (2006)

Machette (2010)

McLintock ! (Coupe du producteur) (1963)

Gloire du matin (2010)

Pizza mystique (1988)

Les journaux de nounou (2007)

Van Wilder de National Lampoon (2002)

Le Naturel (1984)

Ong Bak (2003)

Ong-Bak 2 (2008)

Ong-Bak 3 (2010)

Le prêteur sur gages (1964)

Prédateur (1987)

Prédateur 2 (1990)

Course pour ta vie, Charlie Brown (1977)

Falaise rouge (2008)

La relique (1997)

Robocop (1987)

Robocop 2 (1990)

Robocop 3 (1993)

Biscuit de mer (2003)

La clé squelette (2005)

Ruban (1993)

Slumdog Millionnaire (2008)

Soldat Boyz (1995)

Quelque chose doit donner (2003)

Nourriture de l’âme (1997)

L’espion d’à côté (2010)

Reste près de moi (1986)

Star Kid (1998)

Star Trek II : La colère de Khan (1982)

Star Trek III : À la recherche de Spock (1984)

Star Trek IV : Le voyage de retour (1986)

Star Trek V : La dernière frontière (1989)





Star Trek VI : Le pays inconnu (1991)

Star Trek : Premier contact (1996)

Star Trek : Générations (1994)

Star Trek : Insurrection (1998)

Star Trek : le film (1979)

Step Up 2 Les rues (2008)

Intensifier la 3D (2010)

Intensifier la révolution (2012)

Sweeney Todd : Le démon barbier de Fleet Street (2007)

Taffin (1988)

Le Terminateur (1984)

Triangle (2009)

Turbulences (1997)

Inarrêtable (2010)

Wall Street : l’argent ne dort jamais (2009)

Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça (1993)

Zack et Miri font un porno (2008)