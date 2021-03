Nouveau sur HBO Max en mars 2021

À la recherche d’un film aux proportions gigantesques? Débuts en salles et sur HBO Max le 31 mars « Godzilla contre Kong« montre des légendes qui se heurtent alors que ces adversaires mythiques se rencontrent dans une bataille spectaculaire pour les âges, avec le sort du monde en jeu. Le film sera disponible sur HBO Max pendant 31 jours à compter de sa sortie en salles aux États-Unis inclus à pas de frais supplémentaires pour les abonnés.

Le mois de mars apporte également une gamme spectaculaire de programmes originaux, avec la sortie tant attendue de « La justice de Zack Snyder Ligue« le 18 mars. Série dramatique « Genera + ion » rejoint la plateforme le 11 mars, à la suite d’un groupe diversifié d’élèves du secondaire dont l’exploration de la sexualité moderne (appareils et tout) teste des croyances profondément enracinées sur la vie, l’amour et la nature de la famille dans leur communauté conservatrice. Les débuts documentaires de «Tina», «COVID Diaries NYC», et « Persona: la sombre vérité derrière les tests de personnalité. »

Pour couronner le tout, « Superman: la série animée » vole sur HBO Max pour la première fois en haute définition, aux côtés des deux premières saisons de «Espace final» et une nouvelle spéciale de « Spécial Vaccination South ParQ.« Les cinéphiles peuvent également s’asseoir et se détendre avec les succès de la liste A, y compris le « Rocheux » série de films, « La vitesse », le «Flic de Beverly Hills« Trilogie et lauréat d’un Oscar® »Le discours du roi. »

1er Mars:

10 ans, 2012 (HBO)

Un conte de souris, 2012 (HBO)

Adventureland, 2009 (HBO)

Assault On Precinct 13, 1976 (HBO)

Assault On Precinct 13, 2005 (HBO)

Bandits, 2001 (HBO)

Pieds nus, 2014 (HBO)

Lame, 1998

Les frères Grimm, 2005 (HBO)

Bowfinger, 1999 (HBO)

Cesar Chavez, 2014 (HBO)

Charlotte’s Web, 2006 (HBO)

CHiPs, 2017 (HBO)

Constantine, 2005

Les portes, 1991 (HBO)

Dr Dolittle 2, 2001 (HBO)

Maison de rêve, 2011 (HBO)

Conduire Miss Daisy, 1989

Eulogie, 2004 (HBO)

Les gens féroces, 2007 (HBO)

Analyse finale, 1992 (HBO)

Espace final, saisons 1-2

Trouver Neverland, 2004 (HBO)

Gloria, 2014 (HBO)

Aller dans le style, 2017 (HBO)

Fini, 2012 (HBO)

Difficile, première de la saison 2 (HBO)

Hellbenders, 2013 (HBO)

Henry Poole est ici, 2008 (HBO)

Arrestation à domicile, 2012 (HBO)

Immigration Tango, 2011 (HBO)

Maître de la jungle, 2014 (HBO)

Juste avant de partir, 2015 (HBO)

Le discours du roi, 2010

Leonard Cohen: Je suis votre homme, 2006 (HBO)

En direct de nuit, 2016 (HBO)

Les garçons perdus, 1987

Machine Gun Preacher, 2011 (HBO)

Malice, 1993 (HBO)

L’homme sur un rebord, 2012 (HBO)

Mlle Sharon Jones !, 2015

No Se Aceptan Devoluciones (Instructions AKA non incluses), 2013 (HBO)

Ocean’s Eleven, 2001

Ocean’s Treize, 2007

Ocean’s Twelve, 2004

Une fois de plus, 2016 (HBO)

Notre marque est la crise, 2015 (HBO)

Contrôle parental, 2012 (HBO)

Pitch Perfect, 2012 (HBO)

Princesse Kaiulani, 2010 (HBO)

The Quiet Ones, 2014 (HBO)

Le corbeau, 2012 (HBO)

Dragon rouge, 2002 (HBO)

Repentir, 2014 (HBO)

La rivière sauvage, 1994 (HBO)

Danse scolaire, 2014 (HBO)

Secrétaire, 2002

Ombres, 2021 (HBO)

Debout les gars, 2013 (HBO)

Super câpres, 2009 (HBO)

Épouse cadavre de Tim Burton, 2005

L’avocat sans papiers, 2021 (HBO)

Inoubliable, 2017 (HBO)

Les voix, 2015 (HBO)

Veronica Mars, 2014

Crashers de mariage, 2005

Wiener Dog Internationals, 2017 (HBO)

3 mars:

Hunter x Hunter, (doublé, épisodes 100-148) (Collection Crunchyroll)

4 mars:

Persona: The Dark Truth Behind Personality Tests, Max Original Documentaire Première

5 Mars:

No Matarás (Aka Cross The Line), 2021 (HBO)

Re: ZERO -Starting Life in Another World- Saison 2 (doublé, épisodes 14-25) (Collection Crunchyroll)

6 mars:

12 onces Souris, saison 3

Resort perdu

Rocky, 1975 (HBO)

Rocky Balboa, 2006 (HBO)

Rocky II, 1979 (HBO)

Rocky III, 1982 (HBO)

Rocky IV, 1985 (HBO)

Rocky V, 1990 (HBO)

8 mars:

L’enquête, série limitée finale

9 mars:

Ballmastrz: 9009, Saison 2

COVID Diaries NYC, Première du documentaire (HBO)

10 mars:

YOLO: Cristal Fantaisie

11 mars:

Genera + ion S1A, Max Original Première

Spécial Vaccination South ParQ

Tig n ‘Seek, première de la saison 1B

12 mars:

Isabel

Nuestras Madres (Aka Our Mothers), 2021 (HBO)

Tigtone, Saison 2

13 mars:

Vitesse, 1994 (HBO)

Trois débras occupés

14 mars:

Allen c.Farrow, Finale de la série documentaire

Messy va à Okido

15 mars:

Infopublicités

Le 17 mars:

Superman: la série animée

Le 18 mars:

La Ligue des justiciers de Zack Snyder, Max Original Film Premiere

Déterminé à assurer que le sacrifice ultime de Superman (Henry Cavill) n’a pas été vain, Bruce Wayne (Ben Affleck) aligne ses forces avec Diana Prince (Gal Gadot) avec des plans pour recruter une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques.

19 mars:

Un petit public, première de la saison 2 (HBO)

Le 20 mars:

Flic de Beverly Hills, 1984 (HBO)

Flic de Beverly Hills II, 1987 (HBO)

Flic de Beverly Hills III, 1994 (HBO)

22 Mars:

Beartown, finale de la série limitée

23 mars:

Du vrai sport avec Bryant Gumbel, (HBO)

26 mars:

Hôtel Coppelia, 2021 (HBO)

27 mars:

Tina, Première du documentaire (HBO)

30 mars:

La dernière croisière, première documentaire (HBO)

31 mars:

Godzilla contre Kong, première du film Warner Bros., 2021

DERNIÈRE CHANCE D’ATTRAPER: SÉLECTIONNEZ DES TITRES QUITTER HBO MAX EN MARS

1er Mars:

Shazam !, 2019 (HBO)

12 mars:

Vacances, 2015

13 mars:

La malédiction de La Llorona, 2019 (HBO)

14 mars:

Judas et le Messie noir, 2021

22 Mars:

Détective Pokemon Pikachu, 2019 (HBO)

28 mars:

Tom et Jerry, 2021

31 mars:

Alien, 1979 (Director’s Cut) (HBO)

Alien 3, 1992 (version étendue) (HBO)

Alien Resurrection, 1997 (version étendue) (HBO)

Étrangers, 1986 (HBO)

Tous les bons mouvements, 1983 (HBO)

Alvin et les Chipmunks: Chipwrecked, 2011 (HBO)

Tout donné dimanche, 1999

Batman et M. Freeze: Subzero, 1998

Bridget Jones: Le bord de la raison, 2004 (HBO)

Les années Bush: la famille. Devoir. Puissance., 2019

Les Chroniques de Riddick, 2004 (Director’s Cut) (HBO)

Die Hard 2, 1990 (HBO)

Mourir dur avec une vengeance, 1995 (HBO)

Mourir dur, 1988 (HBO)

Edtv, 1999 (HBO)

La fin: dans les derniers jours de la Maison Blanche d’Obama, 2017

Match de rancune, 2013 (HBO)

Club de boxe de la Habana, 2018 (HBO)

Heures, 2013 (HBO)

Le dernier empereur, 1987 (HBO)

Derniers chevaliers, 2015 (HBO)

Amour et basket-ball, 2000

Michael, 1996

Mme Doubtfire, 1993 (HBO)

La nuit d’avant, 1988 (HBO)

PS Je t’aime, 2007

Purple Rain, 1984

Queen & Slim, 2019 (HBO)

Route révolutionnaire, 2008 (HBO)

Richard Jewell, 2019 (HBO)

Ruby Sparks, 2012 (HBO)

See No Evil, 2006 (HBO)

Sleight, 2017 (HBO)

Superman contre. L’élite, 2012

Teen Titans: Trouble à Tokyo, 2006

La chose, 2011 (HBO)

Tolkien, 2019 (HBO)

Tricky Dick, 2019

Douze singes, 1995 (HBO)

Renarde, 2015

Le chemin du retour, 2020 (HBO)

Crashers de mariage, 2005

Les sorcières d’Eastwick, 1987