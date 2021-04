Nouveau sur HBO Max en mai 2021

HBO Max offre une nouvelle chance de profiter Principe et Wonder Woman 1984 ainsi que beaucoup plus de contenu hérité à apprécier.

Ce mois-ci, HBO Max nous présente Angelina Jolie, lauréate d’un Oscar, dans le thriller intense « Ceux qui me souhaitent la mort, « fait ses débuts dans les salles et sur HBO Max le 14 mai. Le film Warner Bros. suit Hannah (Jolie), une sauteuse de fumée encore sous le choc de la perte de trois vies qu’elle n’a pas réussi à sauver d’un incendie lorsqu’elle tombe sur une fillette traumatisée de 12 ans. garçon avec nulle part ailleurs vers qui se tourner.

Le retour au service sera Wonder Woman 1984 et faire ses débuts sur HBO Max sera celui de Christopher Nolan.Principe»Avec John David Washington et Robert Pattinson.

Vérifiez tout ci-dessous:

1er mai:

17 Encore, 2009

Abraham Lincoln: Chasseur de vampires, 2012 (HBO)

Anaconda, 1997

Gestion de la colère, 2003 (HBO)

Baby Boom, 1987 (HBO)

Barry Lyndon, 1975

Black Hawk Down, 2001

The Cable Guy, 1996

Charlie et la chocolaterie, 2005

Maudit, 2005 (HBO)

Daddy Day Care, 2003

L’heure la plus sombre, 2017 (HBO)

Darkness, 2004 (version étendue) (HBO)

La sale douzaine, 1967

Dumb & Dumber, 1994

Employé du mois, 2006 (HBO)

Chien de la caserne, 2007 (HBO)

Vol de l’intrus, 1991 (HBO)

Free Willy, 1993

Frida, 2002 (HBO)

Génération Por Que? (HBO)

Dieu n’est pas mort, 2014 (HBO)

Bonjour, Vietnam, 1987 (HBO)

Happy Feet Two, 2011

Pieds heureux, 2006

Harley Davidson et l’homme de Marlboro, 1991 (HBO)

Hercule, 1983 (HBO)

Igby descend, 2002 (HBO)

Igor, 2008 (HBO)

Insomnie, 2002 (HBO)

L’entrevue, 2014

Jackie Brown, 1997

Kansas, 1988 (HBO)

Magic Mike, 2012

Société Menace II, 1993

Michael, 1996 (HBO)

Mortal Kombat, 1995

Film 43, 2013 (HBO)

Mariage de Muriel, 1995 (HBO)

Papa de mon bébé, 2004 (HBO)

Date mystère, 1991 (HBO)

Norbit, 2007 (HBO)

Para Rosa (Aka For Rosa) (HBO)

Précieux, 2009 (HBO)

Enragé, 1977 (HBO)

Romance et cigarettes, 2007 (HBO)

Eau de rose, 2014 (HBO)

Rudy, 1993

Heure de pointe 2, 2001

Heure de pointe 3, 2007

Heure de pointe, 1998

Sauvez la dernière danse, 2001 (HBO)

Save The Last Dance 2, 2006 (HBO)

Insensé, 1998 (HBO)

Tables séparées, 1958 (HBO)

Serpico, 1974 (HBO)

Au service de Sara, 2002 (HBO)

Location d’été, 1985 (HBO)

Tenet, 2020 (HBO)

La dette, 2010 (HBO)

L’immigrant, 2014 (HBO)

Le Royaume, 2007 (HBO)

Le dernier des meilleurs, 1990 (HBO)

L’homme parfait, 2005 (HBO)

Le smoking, 2002 (HBO)

Les ailes de la colombe, 1997 (HBO)

Les sorcières d’Eastwick, 1987 (HBO)

Tomcats, 2001 (HBO)

Faites-moi confiance, 2014 (HBO)

La protection des témoins de Madea de Tyler Perry, 2012

Varsity Blues, 1999 (HBO)

Bienvenue à Sarajevo, 1997 (HBO)

Quand Harry rencontre Sally, 1989

Willy Wonka et la chocolaterie, 1971

Ne serez-vous pas mon voisin?, 2018 (HBO)

Paroles et images, 2014 (HBO)

Le 2 mai:

Uri et Ella, saison 1

3 mai:

300: La montée d’un empire, 2014

Priez, obéissez, tuez, Docu-Series Finale (HBO)

Le 6 mai:

Faim, 2008

Légendaire, Max Original Saison 2 Première

Ce putain de Michael Che, première de la série Max Original

West Side Story (soirée d’ouverture TCM CFF), 1961

7 mai:

La Boda De Rosa (Le mariage d’Aka Rosa) (HBO)

8 mai:

Groenland, 2020 (HBO)

Re: ZERO – Commencer la vie dans un autre monde – Saison 2, (sous-titré, épisodes 14 à 25) (Collection Crunchyroll)

9 mai:

Axios (HBO)

10 mai:

Jujutsu Kaisen – Saison 1, (Sous-titré, épisodes 13 à 24) (Collection Crunchyroll)

Course pour la Maison Blanche, Saison 2

Le crime du siècle, première documentaire en deux parties (HBO)

Mai 13:

Hacks, Première de la série Max Original

14 mai:

Ceux qui me souhaitent la mort, Warner Bros. Première du film, 2021 (disponible sur HBO Max pendant 31 jours à compter de sa sortie en salle respective aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires pour les abonnés.)

15 mai:

L’histoire personnelle de David Copperfield, 2020 (HBO)

16 mai:

The Nevers, Partie 1 Finale (HBO)

19 mai:

Pomme et oignon, saison 2A

20 mai:

Adventure Time: Distant Lands – Ensemble à nouveau, Max Original

The Big Shot avec Bethenny, finale de la saison Max Original

Ellen’s Next Great Designer, Max Original Season Finale

Territorio (Aka Close Quarters) (HBO)

C’est la vie avec Lisa Ling, saison 7

23 mai:

En traitement, première de la saison 4 (HBO)

25 mai:

Homme de Cendrillon, 2005 (HBO)

Real Sports avec Bryant Gumbel (HBO)

26 mai:

Curieux George, 2006 (HBO)

28 mai:

Un spectacle de croquis de Black Lady, finale de la saison 2 (HBO)

30 mai:

Mare of Easttown, série limitée finale (HBO)

DERNIER APPEL: montre Laving HBO MAX en MAI

11 mai:

Boue, 2013

Mai 13:

Bullitt, 1968

Les chercheurs, 1956

Emmène-moi au jeu de balle, 1949

Histoire de West Side, 1961

16 mai:

Annabelle rentre à la maison, 2019 (HBO)

23 mai:

Mortal Kombat, 2021

28 mai:

L’opératif, 2019 (HBO)

31 mai:

Tout sur ma mère, 1999

Tous les hommes du président, 1976

Amistad, 1997 (HBO)

Les Avengers, 1998

The Beguiled, 2017 (HBO)

La femme de l’évêque, 1947

Noël noir, 2019 (HBO)

Le côté aveugle, 2009 (HBO)

Analyse du sang, 2002

Série bleue, 1999

Bombe, 1933

Le livre d’Henry, 2011 (HBO)

Livre des ombres: The Blair Witch 2, 2000

Les ponts du comté de Madison, 1995

Butterfield 8, 1960

Capitaine Blood, 1935

Chat sur un toit de fer-blanc chaud, 1958

Chats, 2019 (HBO)

Règles de la Cidrerie, 1999 (HBO)

Cinema Paradiso, 1990 (Director’s Cut) (HBO)

Cradle 2 The Grave, 2003

Soins intensifs, 1997 (HBO)

Intentions cruelles, 1999 (HBO)

Le danseur à l’étage, 2003 (HBO)

Liaisons dangereuses, 1988

Les morts ne meurent pas, 2019 (HBO)

La piscine morte, 1988

La mort la devient, 1992 (HBO)

Défendre votre vie, 1991

Dirty Dancing, 1987 (HBO)

Dirty Dancing: Les nuits de La Havane, 2004 (HBO)

Dolores Claiborne, 1995

Doute, 2008 (HBO)

Descente, 2020 (HBO)

Conduire Miss Daisy, 1989

Drop Dead magnifique, 1999

À l’est d’Eden, 1955

Emma, ​​1996 (HBO)

Emma., 2020 (HBO)

Un visage dans la foule, 1957

Père de la mariée, 1950

Retourné, 2010

Géant, 1956

Heartbreak Ridge, 1986

Hot Fuzz, 2007 (HBO)

Faim, 2008

Jaws, 1975 (HBO)

Jaws 2, 1978 (HBO)

Jetsons: Le film, 1990 (HBO)

Justice League: Dieux et monstres, 2015

Un baiser avant de mourir, 1991 (HBO)

Le dernier roi d’Écosse, 2006 (HBO)

Le dernier baiser, 2006 (HBO)

Lego: Justice League: Attaque de la Légion de Doom !, 2015

La vie telle que nous la connaissons, 2010

La vie avec le père, 1947

Petites femmes, 1949

Vivre fort, 1998

Le long baiser Goodnight, 1996

Magnum Force, 1973

Marche des pingouins, 2005

La matrice rechargée, 2003

Les révolutions matricielles, 2003

La matrice, 1999

Maverick, 1994

Misère, 1990 (HBO)

Mortal Kombat, 1995

Mortal Kombat Annihilation, 1997

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, 2020

Nell, 1994 (HBO)

Jamais, rarement, parfois, toujours, 2020 (HBO)

Papillon, 1973

Une tache de bleu, 1965

Fantôme, 2013 (HBO)

Fil fantôme, 2017 (HBO)

Projet X, 2012 (version étendue) (HBO)

Ray, 2004 (HBO)

Richie Rich (Film), 1994

Une chambre avec vue, 1986 (HBO)

Sanctum, 2011 (HBO)

Cri, 1996

Cri 2, 1997

Cri 3, 2000

Se7En, 1995

Selena, 1997

Shaun des morts, 2004 (HBO)

Sherlock Holmes: Un jeu d’ombres, 2011 (HBO)

Skyline, 2010 (HBO)

Serpents dans un avion, 2006

Blanche-Neige et le chasseur, 2012 (version non classée) (HBO)

Stuart peu, 1999

Stuart peu 2, 2002

L’homme mince, 1934

Tightrope, 1984

True Grit, 2010 (HBO)

La grande famille heureuse de Madea de Tyler Perry, 2011

Impardonné, 1992

Veronica Mars, 2014

Marchez dur: l’histoire de Dewey Cox, 2007

Qui a peur de Virginia Woolf?, 1966

X-Men: Phénix sombre, 2019 (HBO)

X-Men: Première classe, 2011 (HBO)

Vous ne pouvez pas l’emporter avec vous, 1938