Nouveau sur HBO Max décembre 2020

Il y a pas mal de super contenu à venir sur HBO Max ce mois-ci, mais avouons-le, il y a une chose qui se démarque de toutes les bonnes choses qui nous parviennent du service de streaming en décembre! Fêtez Noël avec Wonder Woman 1984, avec Gal Gadot, quand il vole sur la plate-forme le même jour, il sort en salles à travers le pays. Avance rapide vers les années 1980 alors que la prochaine aventure grand écran de Wonder Woman la trouve face à deux tout nouveaux ennemis: Max Lord et The Cheetah.

Si vous cherchez quelque chose avec un peu plus d’esprit de vacances, HBO Max vous a couvert Mon cadeau: un spécial de Noël de Carrie Underwood, qui met en vedette la superstar de la musique country interprétant une combinaison de favoris traditionnels bien-aimés et de nouveau matériel original de son premier album de Noël très attendu.

Les meilleurs films qui font leurs débuts incluent La rédemption de Shawshank, Le photographe, Sexe et ville, Sexe et la ville 2, gladiateur, Rencontrez-moi à Saint-Louis et Le démolisseur. Décembre sera la dernière chance de regarder Analyses ça, Citoyen Kane, et La La Land avant de quitter le service.

TITRES À VENIR SUR HBO MAX EN DÉCEMBRE

1er décembre:

3 parrains, 1949

40 jours et 40 nuits, 2002 (HBO)

Pouvoir absolu, 1997

Adam ruine tout, saisons 2-3

Les aventures de Pinocchio, 1996

Amanpour: Sexe et amour dans le monde, 2018

Amistad, 1997 (HBO)

Annabelle: Création, 2017 (HBO)

La Baie, 2012 (HBO)

Les séduits, 2017 (HBO)

Au-delà du doute raisonnable, 2017

La femme de l’évêque, 1947

Le côté aveugle, (HBO)

Explosion, 1966

Le livre d’Henry, 2017 (HBO)

Bright Young Things, 2004 (HBO)

Paquet de joie, 1956

L’effet Carbonaro, saisons 2-5

Chasing Life avec Sanjay Gupta, 2019

Histoire de Cendrillon: Si la chaussure convient, A, 2016

Code 46, 2004 (HBO)

Comédie Knockout, 2016

Contrebande, 2012 (HBO)

Crimes du siècle, 2013

The Crow, 1994 (HBO)

Le corbeau: la cité des anges, 1996 (HBO)

The Crow: Wicked Prayer, 2005 (HBO)

Dead Wives Club, Saison 1

Histoires du couloir de la mort, saisons 1-4

De Blanco La Patuda (alias White Is For Virgins), 2020 (HBO)

Deep Blue Sea, 1999

Homme de démolition, 1993

Journal d’un enfant Wimpy: Dog Days, 2012 (HBO)

Déchu, 1998

Ciel tombant, 2011

L’homme de famille, 2000 (HBO)

Père de la mariée, 1950

Cinquante nuances de noir, 2016 (HBO)

Destination finale, 2000

Destination finale 2, 2003

Destination finale 3, 2006

La destination finale, 2009

Trouver Jésus: foi, fait, faux, 2015

Indépendants, 2012 (HBO)

Gratuit Willy 2: The Adventure Home, 1995

Gratuit Willy 3: The Rescue, 1997

Free Willy: échapper à Pirate’s Cove, 2010

La fille avec tous les cadeaux, 2016 (HBO)

Gladiateur, 2000

Gun Crazy, 1950

Harry et les Henderson, 1987 (HBO)

L’enfer au cœur du pays, 2019

Héros, 2004 (HBO)

L’histoire de la comédie, 2017

Affaire de vacances, 1949

Hot Fuzz, 2007 (HBO)

Comment cela s’est-il réellement passé, saisons 1-4

La tache humaine, 2003 (HBO)

La chasse avec John Walsh, 2014

Inside Evil avec Chris Cuomo, 2018

C’est arrivé sur la Cinquième Avenue, 1947

Joe contre le volcan, 1990

Jus, 1992

Juste ma chance, 2006 (HBO)

Kung Fu Panda 2, 2011

Laff Tracks de Laff Mobb, 2018

Le dernier samouraï, 2003

La Unidad, 2020

Course de Logan, 1976

Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau, 2001

L’homme qui est venu dîner, 1942

Attaques de Mars !, 1996

Rencontrez-moi à Saint-Louis, 1944

Michael Clayton, 2007

Misère, 1990 (HBO)

L’indice de la misère, 2013

Mon rêve est à toi, 1949

Nancy Drew, 2007

Pas de brin d’herbe, 1970

Omega Man, Le, 1971

Sur Moonlight Bay, 1951

Épidémie, 1995

Payé avec Michael Torpey, 2018

Fil fantôme, 2017 (HBO)

Période d’ajustement, 1962

Pape: L’homme le plus puissant de l’histoire, 2018

Projet X, 2012 (version étendue) (HBO)

Collation de fin de soirée de Rachel Dratch, 2016

Le projet de rédemption, 2019

Entreprise risquée, 1983

Robots, 2005 (HBO)

Rock Of Ages, 2012 (version étendue) (HBO)

Romance en haute mer, 1948

De la place pour un de plus, 1952

Sanctum, 2011 (HBO)

La Sentinelle, 2006 (HBO)

Sexe et la ville, 2008

Sexe et la ville 2, 2010

Shaun des morts, 2004 (HBO)

La rédemption de Shawshank, 1994

Shop Around the Corner, The, 1940

Serpents dans un avion, 2006

Blanche-Neige et le chasseur, 2012 (version non classée) (HBO)

Quelque chose me tue, 2017

Southland, saisons 1-5

Vert Soylent, 1973

SPAWN, 1997

Stargirl, Saison 1

Striptease, 1996

Susan a dormi ici, 1954

Talk Show le jeu télévisé, 2017

Thé pour deux, 1950

Ceux qui ne peuvent pas, 2016

Trois parrains, 1936

THX 1138, 1971

Chronologie, 2003 (HBO)

Tom et Jerry: A Nutcracker Tale, 2007

Tom et Jerry: les petits aides du Père Noël, 2014

True Grit, 2010 (HBO)

Infidèle, 2002 (HBO)

Démasquer un tueur, 2018

Des gens très effrayants, saison 1

La date du mariage, 2005 (HBO)

Westworld, 1973

Quelle salope? (HBO)

Colère des Titans, 2012 (HBO)

Épave, 2019

Yogi Bear, 2010

Jeune homme avec une corne, 1949

2 décembre:

Baby God, Première du documentaire (HBO)

3 décembre:

Pleine floraison, finale de la saison

Heaven’s Gate: The Cult of Cults, Première du documentaire HBO Max

Dessins animés de Looney Tunes, première spéciale de Bugs Bunny pour les fêtes de 24 carottes

Mon cadeau: un spécial de Noël de Carrie Underwood, première spéciale de HBO Max

Élégant avec Jenna Lyons, première de la série originale HBO Max

4 décembre:

Au-delà des projecteurs, saison 1

Bright Now: Alien Worlds, 2020

Ingénierie de l’avenir, 2020

La Leyenda Negra (HBO)

JUJUTSU KAISEN (Collection Crunchyroll)

5 décembre:

La photographie, 2020 (HBO)

6 décembre:

Euphoria Special, première de l’épisode spécial (HBO)

Après avoir été laissé par Jules à la gare et rechuté, le premier épisode spécial suit Rue (joué par Zendaya, lauréate d’un Emmy®) alors qu’elle fête Noël. Écrit et réalisé par le créateur de la série Sam Levinson, l’épisode, intitulé «Trouble Don’t Last Always», met également en vedette Colman Domingo, qui est apparu dans la première saison.

Meurtre à Middle Beach, Docuseries Finale (HBO)

7 décembre:

Axios, finale de la saison (HBO)

8 décembre:

40 Years A Prisoner, Première du documentaire (HBO)

La Jauria (The Pack), Saison 1

Une nuit à Bangkok, 2020

9 décembre:

Alabama Snake, Première du documentaire (HBO)

Le procès de Christine Keeler

10 décembre:

4 blocs, saisons 1-3

Esme & Roy, épisode spécial de HBO Max Holiday

Haute Dog, épisode spécial de vacances HBO Max

C’est un Winter Wonderland – mais la concurrence ne chauffe pas, elle se refroidit! Rejoignez nos toiletteurs alors qu’ils se retrouvent dans l’esprit hurlant, déchaînant des créations festives sur leurs amis à fourrure pour une photo d’un cadeau houx joyeux de 10000 €.

House of Ho, première de la série originale HBO Max

Laissez-les tous parler, première du film original de HBO Max

Summer Camp Island, première saison 3

Veneno, finale de la saison

Valley of Tears, Finale de la saison

11 décembre:

Matériel pour adultes

Famille de minuit, 2020 (HBO)

D’une manière ou d’une autre, Season Finale (HBO)

12 décembre:

The Bee Gees: Comment réparer un cœur brisé, première documentaire (HBO)

15 décembre:

Du vrai sport avec Bryant Gumbel (HBO)

16 décembre:

The Art Of Political Murder, Documentaire Premiere (HBO)

17 décembre:

CNN Heroes: un hommage aux étoiles

L’agent de bord, finale de la série limitée HBO Max

Classe de musique Homeschool de 2020, première spéciale de HBO Max

Love Monster, Saison 1-2

Sesame Street: vacances chez Hooper

C’est le temps des vacances Rue de Sesame! Lorsque leurs parents sont en retard au concert des fêtes, Elmo et Baby Bear restent avec Alan et Nina au magasin Hooper. Mais ils sont déçus de ne pas fêter la veille de Noël et Hanoukka comme ils l’avaient prévu. Alan se demande comment rendre Hooper plus festif. Et s’ils fabriquaient leurs propres décorations de Noël? Elmo, Baby Bear, Nina et Alan chantent des chants de Noël, mangent des latkes et fabriquent de nombreuses décorations. Ils créent eux-mêmes une merveilleuse célébration des Fêtes – et Elmo et Baby Bear se rendent compte que la meilleure partie des vacances est d’être ensemble avec des amis et la famille.

18 décembre:

Diego Torres Sinfonico, Saison 1 (HBO)

Hasta Que La Boda Nos Separe (alias The Wedding Unplanner), 2020 (HBO)

19 décembre:

Wendy, 2020 (HBO)

20 décembre:

J’avais l’habitude d’aller ici, 2020 (HBO)

23 décembre:

Squish, Saison 1

Le 25 decembre:

L’aile ouest, saison 1-7

Wonder Woman 1984

26 décembre:

Independence Day (version étendue), 1996 (HBO)

Road Trip, Saison 1

28 décembre:

Ses matériaux sombres, finale de la saison 2 (HBO)

29 décembre:

Los Dias De La Ballena (AKA Les jours de la baleine) (HBO)

Le 31 décembre:

Le champion, 1979

Conan sans frontières

DERNIÈRE CHANCE D’ATTRAPER: CHOISISSEZ DES TITRES QUITTER HBO MAX EN DÉCEMBRE

10 décembre:

Lumières éteintes, 2016 (HBO)

15 décembre:

Le film Lego 2: La deuxième partie, 2019 (HBO)

26 décembre:

Animaux américains, 2018 (HBO)

27 décembre:

Arizona, 2018 (HBO)

Le 31 décembre:

Un Américain à Paris, 1951

Analysez ceci, 1999

Austin Powers dans Goldmember, 2002

Austin Powers: International Man Of Mystery, 1997

Austin Powers: L’espion qui m’a baisé, 1999

Batman et Robin, 1997

Batman pour toujours, 1995

Batman v Superman: édition ultime, 2016

Bonnie et Clyde, 1967

Boogie Nights, 1997

Élever bébé, 1938

Le choc des titans, 2010

Constantine, 2005

Homme de démolition, 1993

Sale Harry, 1971

Docteur Zhivago, 1965

Empire du soleil, 1987

Vendredi 13 2009

Free Willy, 1993

Géant, 1956

Gladiateur, 2000

Le Hey Arnold! Le film, 2002

Le Hobbit, 1977

Jonah Hex, 2010

La La Land, 2016 (HBO)

Lara Croft Tomb Raider: Le berceau de la vie, 2003

Lara Croft: Tomb Raider, 2001

Le film Lego Ninjago, 2014

Lucy dans le ciel, 2019 (HBO)

Madagascar 3: les plus recherchés d’Europe, 2012 (HBO)

Monstres contre Aliens, 2009

Les Razmoket se déchaînent, 2003