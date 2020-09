Nouveau sur Disney +: voici les moments forts de septembre

De nouveaux produits à voir apparaissent chaque mois à Disney + – également en septembre. En plus d’un étrange perroquet, un dos argenté très spécial attend sa grande entrée et ses fabuleuses créatures de contes de fées dorment dans une petite ville américaine. A ne pas oublier: la plus grande guerrière de Chine! Nous avons sélectionné les temps forts pour vous, suivis d’un aperçu de tous les nouveaux films et séries de Disney +.

Ne manquez pas!

«Mulan»

Récit: L’Empire chinois est en danger, les Rourans sont à la hausse. C’est pourquoi l’empereur exige qu’un homme de chaque famille rejoigne l’armée pour défendre le pays. Cependant, la famille de Mulan se compose uniquement de son père, de sa mère et de sa sœur fragiles. Pour épargner son père, Mulan se fait passer pour un homme et rejoint l’armée sous le nom de Hua Jun. Ce faisant, elle se surpasse et devient l’une des plus grandes guerrières de Chine.

une information important “Mulan” sera disponible à partir du 4 septembre sur Disney + moyennant un supplément de 21,99 euros. L’offre se termine le 2 novembre. En retour, vous pouvez diffuser le film aussi souvent que vous le souhaitez, même après le 2 novembre. À partir du 4 décembre, la version réelle sera disponible gratuitement pour tous les abonnés.

Évaluation: La version réelle de “Mulan” est basée non seulement sur le dessin animé de 1998, mais surtout sur la vieille ballade chinoise vieille de plus de 1 400 ans. Les éléments du genre wuxia sont également nouveaux, tandis que les parties vocales typiques de Disney ont été complètement supprimées – tout comme Mushu et Cri-Kee, le dragon chanceux.

Commencer: à partir du 4 septembre





“Le seul et unique Ivan”

Récit: Silverback Ivan est les Attraction au cirque Mack (Bryan Cranston). Ses seuls amis sont un chien et les deux éléphants Stella et Ruby. Ce dernier est encore un bébé et le plus jeune ajout au cirque. Lorsque Stella parle de ses expériences dans la nature, Ivan pense également à ses origines. Cependant, il ne se souvient pas grand-chose car il a été enlevé de son pays natal à un âge précoce. Il commence à remettre en question sa vie d’attraction de cirque et réfléchit à comment échapper à la captivité.

Évaluation: «Le seul vrai Ivan» devait initialement sortir dans les salles françaises le 27 août. Mais Corona est également coincé entre ce film partiellement animé. Le film est basé sur le livre de Katherine Applegate en 2013, qui a remporté de nombreux prix depuis. L’histoire parle du gorille des plaines Ivan, qui a vécu entre 1962 et 2012. Pendant de nombreuses années, il a vécu principalement seul dans un abri en béton et en acier jusqu’à ce qu’il soit sauvé et emmené au zoo d’Atlanta en 1994. Là, il rencontra des conspécifiques pour la première fois en 30 ans.

Commencer: du 11 septembre





“Il était une fois”

Récit: Emma Swan (Jennifer Morrison) est étonnée quand Henry, 10 ans, se tient sur sa natte le jour de son 28e anniversaire et lui révèle qu’il est son fils. Sans savoir dans quoi elle s’embarque, elle reconduit le garçon à Storybrooke chez sa belle-mère Regina. Emma ignore d’abord sa déclaration selon laquelle Regina est la méchante reine et que tous les habitants de Storybrooke sont en vérité des personnages de contes de fées. Jusqu’à ce qu’elle arrive dans le lieu magique et voit de ses propres yeux que tout ne va pas bien là-bas.

Évaluation: Il y a sept saisons de la populaire série fantastique, la saison 1 est maintenant nouvelle pour la première fois sur Disney +. Les fans de contes de fées en particulier en ont pour leur argent ici, car ils peuvent voir leurs personnages préférés des livres en action et se plonger dans leur propre monde de contes de fées.

Commencer: à partir du 18 septembre





“Gros”

Récit: Les souhaits doivent être choisis avec soin. Peut-être que Josh, 12 ans, aurait dû y penser avant de souhaiter avoir finalement grandi dans un distributeur automatique de carnaval. Et donc il se réveille le lendemain matin dans le corps d’un adulte – mais a toujours l’esprit d’un enfant. Peu de gens peuvent résister à son charme parfois puéril naïf et Josh fait donc rapidement carrière à New York. Ce faisant, cependant, il note qu’être adulte n’apporte pas seulement des avantages. Mais comment Josh peut-il annuler sa transformation?

Évaluation: Temps pour un classique! Vous voulez voir Tom Hanks dans l’un de ses premiers grands rôles au cinéma? Alors vous êtes bien servi avec “Big”. Après son rôle dans le film de 1988, la carrière de l’acteur a décollé et a ouvert la voie à des moments forts tels que “Scott & Huutsch”, “Sleepless in Seattle” et “Philadelphia”. Au fait: la scène du piano est légendaire et est devenue une partie intégrante de la culture pop. Tom Hanks et sa co-vedette Robert Loggia ont fait sans double et sans plus tarder les ont complètement abattus eux-mêmes.

Commencer: à partir du 18 septembre





“Rio 1 et 2”

Récit: Le Parrot Blu est deux fois plus extraordinaire: d’une part, il ne peut pas voler et doit trouver d’autres moyens de se déplacer. En revanche, c’est le dernier perroquet mâle du genre, c’est pourquoi il est amené au Brésil lors de sa première aventure afin de pouvoir s’y reproduire avec la dernière femelle du genre. Mais les marchands d’oiseaux communs ciblent la paire rare.

Dans la deuxième partie, Blu et sa famille en Amazonie veulent savoir où se trouvent leurs origines. Mais il y a des dangers qui se cachent partout – surtout sous la forme de son beau-père.

Évaluation: Le film d’animation hétéroclite a même été nominé pour un Oscar en 2012. Il est entré dans la course avec le hit “Real in Rio” dans la catégorie “Best Song”. Ici même le dernier grognon de danse va, au moins secrètement, tapoter son pied.

Commencer: du 25 septembre





Nouveautés du nouveau catalogue

4 septembre

“Donald, fantômes et fantômes” (court métrage)

“Horton entend un qui”

11 septembre

“Le seul et unique Ivan”

18 septembre

“Gros”

«Kim Possible – Le film»

«Il était une fois», saison 1

“Wild Scandinavia”, Saison 1

25 septembre

“Au royaume des chiens de prairie”, Saison 1

«Il était une fois», saison 2

“Rio”

“Rio 2 – Fièvre de la jungle”

“La magie du royaume animal de Disney”, épisode 1

“le club secret de la royauté deuxième-née”