Nouveau sur Disney Plus pour décembre 2020

Disney Plus nous donne le contenu exact que j’attendais d’eux ce mois-ci. Oui, nous avons les aventures continues de The Mandalorian (et Grogu), un film / spectacle sur le thème de Noël chaque semaine. Au-delà des nuages, un aperçu des coulisses de la réalisation du film original de Disney plus « Clouds », vous donnant un aperçu approfondi de la réalisation du film et de la vie de Zach Sobiech.

Bien sûr, la seule chose que j’ai vraiment hâte est le film SOUL le jour de Noël. J’ai honnêtement l’impression que Disney nous offre à tous un cadeau avec celui-ci.

nouvelles émissions / films originaux marqués d’un rouge texte

Vendredi 4 décembre

Anastasia

Gros

Règle des grands requins

Homme contre requin

Casse-Noisette et les quatre royaumes

Ciel haut

Marraine Première

Se déroulant à Noël, « Godmothered » est une comédie sur Eleanor, une jeune fée marraine en formation (Jillian Bell), qui en apprenant que la profession qu’elle a choisie est menacée d’extinction, décide de montrer au monde que les gens ont encore besoin de fée marraines. Trouvant une lettre égarée d’une fille de 10 ans en détresse, Eleanor la retrouve et découvre que la jeune fille, Mackenzie, est maintenant une mère célibataire de 40 ans (Isla Fisher) travaillant dans une station d’information à Boston. Ayant perdu son mari plusieurs années plus tôt, Mackenzie a pratiquement abandonné l’idée de «heureusement pour toujours», mais Eleanor est déterminée à donner à Mackenzie une cure de jouvence, qu’elle le veuille ou non.

Le mandalorien «Chapitre 14»

Le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique.

Extras – Au-delà des nuages: là où tout a commencé Première

Beyond the Clouds jette un regard exclusif sur la production et l’inspiration derrière le film original de Disney +. Les docuseries de forme courte se trouvent sous les extras pour les nuages. Un total de neuf épisodes sera diffusé chaque semaine avec le dernier épisode en streaming le 29 janvier. Dans le premier épisode, le réalisateur Justin Baldoni tombe sur l’histoire de Zach Sobiech et entreprend de le retrouver. Dès leur première rencontre, Justin se rend compte que l’histoire de ce jeune musicien est spéciale et que le désir de Zach d’avoir un impact avant de quitter ce monde peut inspirer les gens partout.

Le monde merveilleux de Mickey Mouse

« Continuez à rouler »

«Le grand bon loup»



Vendredi 11 décembre

Epic Holiday Showdown de Disney Channel

Quête magique des vacances Disney

Révolution de genre: un voyage avec Katie Couric

Ralph brise Internet

High School Musical: The Musical: The Holiday Special Première

Dans ce tout nouveau spécial de musique de vacances, la distribution de High School Musical: The Musical: The Series offre une abondance de joie des Fêtes. Ils interprètent leurs chansons préférées de Noël, de Hanoukka et du Nouvel An et partagent des anecdotes de leurs vacances mémorables, les meilleures et les plus embarrassantes! – des cadeaux, des traditions de vacances préférées, des photos de Noël en famille et des résolutions poignantes du Nouvel An. High School Musical: The Musical: The Holiday Special présentera également un aperçu de la toute première performance de la deuxième saison très attendue de High School Musical: The Musical: The Series.

sécurité Première



Le mandalorien «Chapitre 15»

Le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique.

Extras – Au-delà des nuages: Rencontrez les Sobiechs

Intercut avec des images de leurs auditions, nous rencontrons Fin, Sabrina, Madison, Neve et Tom alors que Justin envoie les acteurs rencontrer leurs homologues réels au Minnesota et à New York. Le groupe se lie par leur amour de Zach et les acteurs découvrent l’inspiration pour donner vie à leurs rôles.

Le monde merveilleux de Mickey Mouse

«Le brave petit écuyer»

« Une date ordinaire »



Vendredi 18 décembre

La vérité enterrée des Mayas

Cosmos: mondes possibles (s1)

Fête à la maison de vacances Disney Channel

Série Sunrise des parcs Disney (s1)

L’aventure enchevêtrée de Raiponce de Disney (s3)

Eddie l’aigle

Dans les bois

Monde miraculeux: New York, United Heroez

Sur la pointe Première

Bûche de Noël du château d’Arendelle Première

Pour vos fêtes de fin d’année, créez l’ambiance hivernale avec la bûche de Noël du château d’Arendelle d’Anna et Elsa. Le château a été récemment décoré cette année avec des éléments rappelant le récent voyage d’Anna, Elsa, Olaf, Kristoff et Sven dans la forêt enchantée. Bonnes vacances d’Arendelle!

Caméra Dory’s Reef Première

Plongez dans les eaux ci-dessous et observez la faune aquatique du monde de Nemo et Dory.

Extras – Au-delà des nuages: créer le monde de Zach

Justin parle de l’importance d’entrelacer des éléments surprenants tout au long du film pour créer et maintenir non seulement la sincérité de l’ensemble, mais aussi la résonance émotionnelle à travers l’ensemble de la production. De la chaise de réalisateur de Zach à la garde-robe et à l’habillage des décors, cela commence à devenir assez clair – Zach est là à chaque étape.

Le mandalorien Saison finale «Chapitre 16»

Le Mandalorien et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils se frayent un chemin à travers une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire Galactique.

Le monde merveilleux de Mickey Mouse Finale d’hiver

« Scramble Supermarché »

« Juste nous quatre »



Vendredi 25 décembre

Le grand mouvement de Max Keeble

Âme Première

Qu’est-ce qui fait de vous… VOUS? Le tout nouveau long-métrage de Pixar Animation Studios, «Soul», présente Joe Gardner (voix de Jamie Foxx) – un professeur de groupe au collège qui a la chance de sa vie de jouer dans le meilleur club de jazz de la ville. Mais un petit faux pas le mène des rues de New York à The Great Before – un endroit fantastique où les nouvelles âmes obtiennent leur personnalité, leurs bizarreries et leurs intérêts avant de se rendre sur Terre. Déterminé à retourner dans sa vie, Joe fait équipe avec une âme précoce, 22 ans (voix de Tina Fey), qui n’a jamais compris l’attrait de l’expérience humaine. Alors que Joe essaie désespérément de montrer à 22 ce qu’il y a de bien dans la vie, il se peut qu’il découvre les réponses à certaines des questions les plus importantes de la vie.

Terrier Première

Un jeune lapin se lance dans un voyage pour creuser le terrier de ses rêves, même s’il n’a pas la moindre idée de ce qu’elle fait. Plutôt que de révéler à ses voisins ses imperfections, elle s’enfonce de plus en plus dans les ennuis. Après avoir touché le fond (du lit), elle apprend qu’il n’y a pas de honte à demander de l’aide.

Extras – Au-delà des nuages: un miracle musical

Lorsque Justin charge Fin de créer une chanson originale à interpréter dans le film, Fin se surprend lui-même et tout le monde quand il découvre que sa nouvelle chanson est directement liée à celle que Zach avait écrite mais n’a pas pu terminer avant sa mort. Rien de moins qu’un miracle, l’histoire touche profondément Justin et, en particulier la petite amie de Zach, Amy.