Nouveau sur Disney Plus en mars 2021

Mars est là et malheureusement le WandaVision la finale de la saison n’est que dans quelques jours. Cependant, Disney a tellement de choses en réserve pour tout le monde ce mois-ci. Mars apporte 2 nouveaux spectacles de la souris – Til Mighty Ducks: des changeurs de jeu série et les studios Marvel Le faucon et le soldat d’hiver.

Ce n’est pas tout, nous avons également Walt Disney Animation Raya et le dernier dragon qui sortira simultanément dans les salles et sur Disney + Premier Access pour un coût supplémentaire (29,99 €), un peu comme leur sortie du live-action Mulan en septembre 2020.

Voici tout ce qui arrivera à Disney + au mois de mars 2021:

5 Mars

Raya et le dernier dragon (Disney + Accès Premier)

WandaVision: Finale de la saison

Les secrets de Disney de Sulphur Springs: Time Warped

Garfield: une queue de deux chatons

Heartland Docs, DVM, saison 2

12 mars

Posséder la chambre

Disney Secrets of Sulphur Springs: Long Time Gone

Disney Junior Doc McStuffins: le doc est là

Disney My Music Story: Parfum

Dr K’s Exotic Animal ER, Saison 1-8

Dr Oakley, vétérinaire du Yukon, saison 7

La maison de Miss Peregrine pour des enfants particuliers

Marvel Studios: Légendes

Assemblé: la création de WandaVision

19 mars

Le faucon et le soldat de l’hiver: épisode 1

Disney Big Hero 6 La série, saison 3 Secrets de Disney de Sulphur Springs: si je pouvais remonter le temps

26 mars

The Mighty Ducks: Game Changers: Épisode 1

Les secrets de Disney de Sulpher Springs: au fil du temps

Disney Pickle and Peanut, Saison 1

Disney Pickle and Peanut, Saison 2

Gnomeo et Juliette

Le faucon et le soldat de l’hiver: épisode 2

À l’intérieur de Pixar: Fondations: Lot 3