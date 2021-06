Nouveau sur Disney Plus en juin 2021

Eh bien, c’est parti avec les dernières nouveautés de Disney Plus. Ils le tuent déjà avec un excellent contenu chaque mois et juin ne fait pas exception. À partir de ce mois-ci, nous aurons la série Loki de Marvel, le film Disney/Pixar Luca et The Mysterious Benedict Society basé sur la série de livres à succès.

Découvrez ce qui nous attend en juin :

Vendredi 4 juin

Raya et le dernier dragon

Amphibie Disney (S2)

Disney Junior Muppet Babies (S3)

Gordon Ramsay : Uncharted (S3) – Ep. Texas Throwdown

L’âge de glace: l’aube des dinosaures

Nous encore

X-Men Origins: Wolverine

High School Musical: The Musical: The Series – Episode 204 « The Storm »

Quand une tempête de neige s’abat sur Salt Lake City, les Wildcats sont bloqués à East High après des heures, tout comme EJ reçoit de mauvaises nouvelles. Alors que la fièvre de la cabine s’installe, Mlle Jenn inspire Nini à faire un choix audacieux quant à son avenir; Howie, un collègue de Kourtney, fait un geste surprenant; et Gina et Carlos en viennent aux coups.

Big Shot – Épisode 108 « Tout pour moi »

Marvyn donne une leçon aux filles: ne sous-estimez jamais votre adversaire. Emma auditionne pour la pièce.

Star Wars : The Bad Batch – Épisode 106

« Star Wars: The Bad Batch » suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduits pour la première fois dans « The Clone Wars ») alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en évolution rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch, une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones, possèdent chacun une compétence exceptionnelle singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable.

Légendes des studios Marvel

« Marvel Studios Legends » sert de remise à niveau passionnante pour les différents héros et méchants qui se dirigent vers les émissions en streaming très attendues en première sur Disney +, préparant le terrain pour les aventures à venir. Les épisodes mettront en vedette Loki et The Tesseract.

Mercredi 9 juin

Loki Première

« Loki » de Marvel Studios présente le dieu de la malice alors qu’il sort de l’ombre de son frère dans une nouvelle série Disney + qui se déroule après les événements de « Avengers: Endgame ». Tom Hiddleston revient en tant que personnage principal, rejoint par Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. Kate Herron réalise « Loki » et Michael Waldron est le scénariste en chef.

Vendredi 11 juin

Disney Junior Puppy Dog Pals (S4)

Le millionnaire le plus heureux

Gordon Ramsay : Uncharted (S3) – Ep. Côte sauvage du Portugal

L’incroyable Dr Pol (S18)

Zenimation Saison 2 Première

« Zenimation », la série qui crée une expérience de paysage sonore de pleine conscience avec des scènes des films intemporels de Walt Disney Animation Studios revient pour une deuxième saison le 11 juin avec de tout nouveaux épisodes. La saison 2 présente des moments de plus de huit décennies de films acclamés – y compris des scènes du premier long métrage de Disney «Blanche-Neige et les Sept Nains» jusqu’au dernier film d’animation attendu des Studios, «Raya et le dernier dragon». Débranchez, détendez-vous et rafraîchissez vos sens avec une expérience sonore incomparable, car «Zenimation» rend hommage aux artistes visuels et sonores qui ont créé l’héritage des films de Disney Animation.

Big Shot – Épisode 109 « Beth MacBeth »

UCSB exprime son intérêt pour l’embauche de Marvyn, alors que son équipe se méfie. Beth Macbeth premières.

High School Musical: The Musical: The Series – Episode 205 « Le Quinceañero »

Gina et Seb rallient le groupe pour lancer à Carlos le Quinceañero rempli de musique et de danse qu’il n’a jamais eu. Pendant ce temps, Ricky outrepasse accidentellement de plusieurs façons, et Miss Jenn a une idée folle de la façon de ramener Nini sur scène à East High.

Star Wars : The Bad Batch – Épisode 107

Mercredi 16 juin

Loki

Vendredi 18 juin

Dino Ranch (S1)

Disney, il suffit de rouler avec lui (S2)

Gordon Ramsay : Uncharted (S3) – Ep. L’ingrédient du Maine

Heartland Docs, DVM (S3)

Luca Première

Situé dans une belle ville balnéaire de la Riviera italienne, le long métrage original de Disney et Pixar « Luca » est une histoire de passage à l’âge adulte sur un jeune garçon qui vit un été inoubliable rempli de glaces, de pâtes et de balades en scooter sans fin. Luca (voix de Jacob Tremblay) partage ces aventures avec son nouveau meilleur ami, Alberto (voix de Jack Dylan Grazer), mais tout le plaisir est menacé par un secret profondément ancré: ce sont des monstres marins d’un autre monde juste sous la surface de l’eau. .

Gros bonnet Final – Épisode 110 « Le livre de jeu de Marvyn »

Westbrook est à une victoire de la division deux et Carlsbad est soupçonné d’avoir volé leur livre de jeu.

High School Musical : La comédie musicale : La série – Épisode 206 « Oui, et… »

Après que l’école rivale North High a publié une vidéo virale pour saper les Wildcats, Miss Jenn organise un week-end d’improvisation intensive pour renforcer la confiance de ses enfants. Pendant ce temps, Nini travaille sur une nouvelle chanson à Salt Lake Slices, où elle trouve son inspiration dans l’approche de la vie de Kourtney.

Star Wars : The Bad Batch – Épisode 108

Mercredi 23 juin

Loki

Vendredi 25 juin

Disney Bunk’d (S4)

Pyjamasques (S4)

Gordon Ramsay : Uncharted (S3) – Ep. L’aventure côtière de la Croatie

Courir sauvage avec Bear Grylls (S6)

Quand les requins attaquent (S1-S6)

La Mystérieuse Société Bénédicte Première – Épisode 101 « Un groupe d’orphelins intelligents »

Placé sous couverture dans un internat connu sous le nom de The Institute, un groupe d’orphelins doit déjouer un complot néfaste aux ramifications mondiales tout en créant un nouveau type de famille en cours de route. Basé sur le best-seller de Trenton Lee Stewart que Time Magazine a qualifié de «l’un des meilleurs livres pour jeunes adultes de tous les temps», The Mysterious Benedict Society »met en vedette Tony Hale, lauréat du prix Emmy®, dans le rôle principal et présente un ensemble exceptionnel de jeunes acteurs.

Wolfgang Première

Adolescent en Autriche, Wolfgang Puck a exploité son amour de la cuisine pour échapper à la dure règle de son beau-père. Un apprentissage local a forgé son chemin pour se former dans un restaurant français vénéré avant d’atterrir en Amérique à l’âge de 24 ans. Dans le Hollywood des années 70, Puck a commencé à travailler chez Ma Maison, élaborant un menu original autour d’ingrédients frais, faisant de ce restaurant autrefois collant un lieu populaire et acclamé. chéri. Pourtant, le manque de reconnaissance du propriétaire de Ma Maison a poussé Puck à prendre le plus grand risque de sa carrière et à ouvrir son premier restaurant, Spago, un succès instantané où la clientèle célèbre raffole de la nouvelle cuisine américaine et de la personnalité de Puck. Presque par accident, Puck a créé le concept d’un «chef célèbre» avec ses apparitions à la télévision pendant des décennies, construisant un empire mondial stupéfiant de restaurants, de cafés et de produits pour les cuisiniers à domicile. Mais à la maison, les exigences professionnelles frénétiques ont perturbé sa vie de famille. Du réalisateur David Gelb (Jiro Dreams of Sushi) et des créateurs de Chef’s Table, WOLFGANG est un documentaire franc, inspirant et émouvant qui suit une légende alors qu’il calcule le prix de ses rêves.

High School Musical: The Musical: The Series – Episode 207 « The Field Trip »

Lorsque les Wildcats soupçonnent que North High a volé un costume clé, ils s’infiltrent dans leur école rivale et se retrouvent dans une compétition de danse. Miss Jenn se retrouve face à face et aux pieds à la tête avec Zack Roy. Et une Nini enhardie prend un gros risque.