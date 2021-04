Nouveau sur Disney Plus en avril 2021

En avril, nous recevons une nouvelle série originale sur Disney plus, Gros bonnet. un entraîneur de la NCAA en disgrâce obtient une deuxième chance de rédemption en décrochant un poste d’entraîneur dans une équipe dans une école pour filles, une atmosphère pour laquelle il n’a vraiment pas le tempérament. L’entraîneur Marvyn Korn (John Stamos) apprendra bientôt qu’il doit trouver une nouvelle approche des choses s’il veut continuer à faire le travail qu’il aime tant. Bien sûr, il y a la série originale en cours Les puissants canards: des changeurs de jeu, et Le faucon et le soldat d’hiver qui aura sa finale fin avril:

Vendredi 2 avril

Les secrets de Disney de Sulphur Springs: pas de temps comme le présent (S1)

Disney Promenez la farce (S1)

Disney Promenade la farce (S2)

Disney Promenade la farce (S3)

Héros de Higglytown (S1)

Héros de Higglytown (S2)

L’île au sommet du monde

Troisième homme sur la montagne

La dernière glace

Fabriqué en un jour (S1)

Secrets du zoo (S4)

Requins du Triangle des Bermudes

La grande année

Nuit au musée

Nuit au musée: bataille du Smithsonian

Caravane du courage

Ewoks: la bataille d’Endor

Star Wars: Clone Wars – Volume I

Star Wars: Clone Wars – Volume II

Star Wars: Ewoks (S1)

Star Wars: Ewoks (S2)

L’histoire du fidèle Wookiee

Vendredi 9 avril

Disney Future-Worm!

Disney Kick Buttowki: Daredevil de banlieue (S1)

Disney Kick Buttowki: Daredevil de banlieue (S2)

Disney Secrets of Sulphur Springs: Time After Time (S1 Finale)

Homme de la maison

Mark Twain et moi

Squanto: le conte d’un guerrier

Cesar Millan: la vraie histoire

Le faucon et le soldat de l’hiver

The Mighty Ducks: Game Changers: Episode 103 «Breakaway»

Vendredi 16 avril

Amis au trésor

White Fang 2: Mythe du loup blanc

National Geographic: Earth Moods Volume I

Survivant primordial (S5)

L’enfant qui voudrait être roi

RIO

Le faucon et le soldat de l’hiver

The Mighty Ducks: Game Changers: Episode 104 «Hockey Moms»

Big Shot Premiere Episode 101 «Pilote»

Humeurs de la Terre

Jeudi 22 avril – Jour de la Terre

Secrets des baleines

Vendredi 23 avril

Disney Junior Puppy Dog Pals (S3)

Disney Liv et Maddie (S1)

Disney Liv et Maddie (S2)

Disney Liv et Maddie (S3)

Disney Liv et Maddie: Cali Style (S4)

Disney My Music Story: Sukimaswitch

Être la reine

Le jour du bébé

Le faucon et le soldat de l’hiver – Finale

The Mighty Ducks: Game Changers: Episode 105 «Cherry Picker»

Big Shot Episode 102 «L’E ff ect de Marvyn Korn»

Vendredi 30 avril

Aventures au pays des merveilles

Contes de canard de Disney (S3)

Disney Junior Mira

Oklahoma!

Marvel Studios: Assembled – La fabrication du faucon et du soldat de l’hiver

The Mighty Ducks: Game Changers: Episode 106 «L’esprit des canards»

Big Shot Episode 103 «TCKS»