Nouveau sur Disney + en février 2021

En plus de continuer les aventures de WandaVision, il y a beaucoup plus à être excité ce mois-ci sur Disney Plus.

Le mois de février verra Disney + continuer à suivre l’élan de leur premier merveille série sur la plateforme, WandaVision. La nouvelle série décalée mais mystérieuse qui suit Sorcière écarlate et Vision verra 4 nouveaux épisodes arriver sur la plateforme en février.

De plus, de nouveaux films et séries amusants seront également ajoutés, notamment Flore et Ulysse et Mythe: un conte glacé. Pour la répartition complète des émissions ajoutées à Disney +, voir ci-dessous:

Vendredi 5 février

Disney My Music Story: Yoshiki

La magie à l’envers de Disney

Thon méchant: Outer Banks (s7)

WandaVision – Nouvel épisode

«WandaVision» est un mélange de télévision classique et de l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres super puissants vivant une vie de banlieue idéalisée – commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il semble. La nouvelle série est dirigée par Matt Shakman; Jac Schaeffer est rédacteur en chef.

Vendredi 12 février

La vie sous zéro: la nouvelle génération (s1)

Marvel Battleworld: Le mystère des Thanostones (s1)

Marvel est derrière le masque

WandaVision – Nouvel épisode

À l’intérieur de Pixar: Portraits – Second lot

Une série documentaire d’histoires personnelles et cinématographiques qui offrent un aperçu des personnes, de l’art et de la culture des studios d’animation Pixar.

Épisodes:

Portraits: Patty Bonfilio, directrice des opérations des installations

Synopsis: Il n’y a pas deux jours pareils pour Patty Bonfilio. Qu’il s’agisse d’organiser des événements majeurs, de pourvoir des bureaux ou simplement de faire fonctionner le studio, Patty est au centre de tout. En tant que directrice des opérations des installations de Pixar, elle connaît le fonctionnement interne du campus et de la culture de Pixar comme personne d’autre. Rejoignez-la pour une visite VIP du domaine et de tous ses joyaux cachés.

Portraits: Rachelle Federico, assistante de production

Synopsis: Rachelle Federico a toujours rêvé de travailler chez Pixar, même si cela signifiait une refonte complète de sa carrière. En tant qu’assistante de production sur Pixar’s Soul, son travail acharné n’est peut-être pas toujours aussi glamour, mais elle le considère comme un besoin important et essentiel dans la création d’un film d’animation. De plus, elle adore chaque minute.

Portraits: Barney Jones, éditeur de musique

Synopsis: Barney Jones est un maître de nombreux instruments et styles de musique. En tant que monteur musical, il utilise ces talents pour aider à façonner la narration et l’émotion d’un film Pixar. Pendant son temps libre, il utilise ces mêmes talents pour rendre Pixar un peu plus magique et amusant.

Portraits: Cynthia Lusk, directrice de la production internationale

Synopsis: Directrice de la production internationale Cynthia Lusk nous emmène dans le monde fascinant de la localisation. Des traductions aux graphiques en passant par les changements d’animation, Cynthia et son équipe travaillent pour s’assurer que les films de Pixar peuvent se connecter et résonner auprès des fans et des familles du monde entier.

Portraits: Marylou Jaso, pâtissière

Synopsis: Marylou Jaso a le plus beau travail chez Pixar – littéralement. En tant que chef pâtissier de Pixar, elle passe chaque jour à créer des confiseries et des friandises qui ravissent, inspirent et aident à nourrir la créativité du studio.

Vendredi 19 février

Le livre de la vie

Moins cher à la douzaine

Moins cher à la douzaine 2

Le Muppet Show (s1)

Le Muppet Show (s2)

Le Muppet Show (s3)

Le Muppet Show (s4)

Le Muppet Show (s5)

Flore et Ulysse Première

«Flora & Ulysses» de Disney est une délicieuse comédie-aventure basée sur le livre primé au Newbery Award sur Flora, 10 ans, passionnée de bandes dessinées et cynique autoproclamée, dont les parents se sont récemment séparés. Après avoir sauvé un écureuil qu’elle nomme Ulysse, Flora est étonnée de découvrir qu’il possède des pouvoirs de super-héros uniques qui les emmènent dans une aventure de complications humoristiques qui finissent par changer la vie de Flora – et ses perspectives – pour toujours.

WandaVision – Nouvel épisode

Vendredi 26 février

Voiture Sos (s8)

Jeux Disney Channel 2008 (s1)

Disney Illuminations Firework Show Disneyland Paris

Paire de rois Disney (s1)

Paire de rois Disney (s2)

Paire de rois Disney (s3)

Disney Roll it Back (s1)

Dragon américain de Disney: Jake Long (s1)

Dragon américain de Disney: Jake Long (s2)

Mickey Go Local (s1)

Okavango: rivière des rêves

Gala d’ouverture du Shanghai Disney Resort

Mythe: A Frozen Tale Premiere

Dans une forêt enchantée à l’extérieur d’Arendelle, une famille s’assoit pour une histoire au coucher et est transportée dans un monde vibrant et mystique où les esprits élémentaires (inspirés par le phénomène mondial de Disney, Frozen 2) prennent vie et le mythe de leur passé et futur est révélé.

WandaVision – Nouvel épisode

