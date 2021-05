Nouveau sur Amazon Prime Video en mai 2021

Prime Video ne ralentit pas en mai avec une nouvelle série limitée à espérer, des films / documentaires originaux et bien plus encore.

May apporte de nouveaux films et séries Amazon originaux, y compris Le garçon de Medellín, un documentaire sur le chanteur de reggaeton J Balvin alors qu’il se prépare pour un spectacle à guichets fermés dans sa ville natale de Medellín, en Colombie; Le chemin de fer clandestin, une nouvelle série limitée de Barry Jenkins, lauréat d’un Oscar et basée sur le roman lauréat du prix Pulitzer de Colson Whitehead; P! Nk: Tout ce que je sais jusqu’à présent, un documentaire qui suit la musicienne primée P! NK alors qu’elle entame sa tournée mondiale record «Beautiful Trauma» en 2019; Solos, une nouvelle série d’anthologies du créateur de Hunters David Weil avec Uzo Aduba, Nicole Beharie, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Anthony Mackie, Helen Mirren, Dan Stevens et Constance Wu; et Panique, une nouvelle série dramatique YA écrite et créée par Lauren Oliver sur la base de son roman à succès du même nom.

1er mai

Films

Alien: Résurrection (1997)

Extraterrestre 3 (1992)

Étrangers (1986)

Presque célèbre (2000)

Anges et démons (2009)

Trahi (1988)

Lié (1996)

Deuce Bigalow: Homme Gigolo (1999)

Dinosaure 13 (2014)

Fascination (2004)

Vol (2012)

Plan de vol (2005)

Règle de Géorgie (2018)

Zone verte (2010)

Gunsight Ridge (1957)

Hidalgo (2004)

Comment Stella a retrouvé son groove (1998)

Sauter le balai (2011)

Savoir (2009)

Têtes de cuir (2008)

Nanny Mcphee (2006)

Le retour de Nanny McPhee (2010)

Un beau jour (1996)

Prêtre (2011)

Règne de feu (2002)

Resident Evil: Apocalypse (2004)

Resident Evil (2002)

Rio (2011)

Sahara (1983)

Parfum de femme (1992)

Ne vois aucun mal, n’entends aucun mal (1989)

Brisé (1991)

L’âge d’Adaline (2015)

Les Dalton Girls (1957)

Le Da Vinci Code (2006)

La French Connection (1971)

Le frelon vert (2011)

The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia (2013)

L’Indien au placard (1995)

Les Ladykillers (2004)

Les hommes qui regardent les chèvres (2009)

L’Outsider (1980)

La vie secrète des abeilles (2008)

Le sixième sens (1999)

La chose la plus douce (2002)

L’enfer imposant (1974)

Deux pour l’argent (2005)

Incassable (2000)

Point de vue (2008)

Le 5 mai

Films

Skyfall (2012)

7 mai

Films

* Le garçon de Medellín – Film original d’Amazon (2020)

Brèche (2020)

9 mai

Films

Robot et Frank (2012)

Mai 13

Films

Saint Maud (2020)

14 mai

Séries

* Le chemin de fer clandestin – Série originale d’Amazon: Saison 1

19 mai

Films

Aube rouge (2012)

Trumbo (2015)

Le 21 mai

Films

* P! Nk: Tout ce que je sais jusqu’à présent – Amazon Original Movie (2021)

Séries

* Solos – Série Amazon Original: Série limitée

28 mai

Séries

* Panic – Série originale d’Amazon: Saison 1

IMDb TV Nouveau en mai

SÉRIES TÉLÉVISÉES

1er mai

Je m’appelle Earl S1-4

FILMS

1er mai

Extraterrestre

Mauvaise compagnie (2002)

Réclamation des bagages

Bataille des sexes

Bien-aimé (1998)

Chers Blancs

Pour l’amour du jeu

Indignation

Dans la ligne de feu

Sauteur

Légion (2010)

Réunion de famille de Madea

Protection des témoins de Madea

M. et Mme Smith

Île de Nim

Notting Hill

Obsédé (2009)

Gamme ouverte

Route de la perdition

Roman J. Israël, Esq.

Sauver Silverman

Montrer les chiens

Nourriture de l’âme

Star Trek (2009)

État des lieux

Le meilleur de moi-même

Le jour où la terre s’arrêta (2008)

Le poussin chaud

La terre avant le temps (1988)

La nuit avant

L’homme de novembre

La mouette (2018)

La petite sourie

Le touriste

La grande famille heureuse de Madea de Tyler Perry

Corps chauds

Que se passe-t-il à Vegas

Votre Altesse

Le 2 mai

Snowpiercer

4 mai

La dame dans la camionnette

8 mai

Hôtel Artemis

10 mai

Américain Ultra