Nouveau sur Amazon Prime Video en juillet 2021

Juillet apporte de nouveaux Amazon Originals, y compris Ma vie de Mary J. Blige (2021), un documentaire de la cinéaste primée aux Oscars Vanessa Roth qui jette un regard approfondi sur la vie et l’époque de l’artiste d’enregistrement plusieurs fois récompensée aux Grammy Awards et chanteuse et actrice nominée aux Oscars Mary J. Blige ; La guerre de demain (2021), une aventure d’action de science-fiction palpitante avec Chris Pratt, Yvonne Strahovski, Sam Richardson et JK Simmons ; Annonces de luxe Sydney, une série télé-réalité qui suit 3 agents du marché immobilier de Sydney dans leur quête du succès ; saison deux de El Cid, le drame historique espagnol sur un chevalier et seigneur de guerre castillan du XIe siècle ; retour de Faire la coupe, la série mode shopping animée par le duo emblématique Heidi Klum et Tim Gunn ; et La poursuite de l’amour, basé sur le roman de Nancy Mitford et mettant en vedette Lily James et Emily Beecham.

25 juin

Films

*Ma vie de Mary J. Blige – Film original d’Amazon (2021)

1er juillet

Films

30 jours de nuit (2007)

30 minutes ou moins (2011)

Enlèvement (2016)

Absence de malice (1981)

À travers l’univers (2007)

Extraterrestre (1979)

Une éducation (2009)

Anacondas : La chasse à l’orchidée de sang (2004)

Réveils (1990)

Beats, Rhymes & Life: Les voyages d’une tribu appelée Quest (2011)

Gros poisson (2003)

Burlesque (2010)

Marée cramoisie (1995)

Gros Albert (2004)

Rivière gelée (2008)

Lanterne verte (2011)

Devine qui vient dîner (1967)

Hellboy (2004)

Moi, Robot (2004)

Homme irrationnel (2015)

Jack et Jill (2011)

Julie & Julia (2009)

Madeline (1998)

Marie-Antoinette (2006)

Minuit à Paris (2011)

Train d’argent (1995)

La liste de lecture infinie de Nick et Norah (2008)

Pas un autre film pour adolescents (2001)

Au bord de l’eau (1954)

Seuls les amoureux sont restés en vie (2014)

Saison ouverte

Patton (1970)

Philadelphie (1993)

Cabine téléphonique (2003)

Prémonition (2007)

Ramona et Beezus (2010)

Lunette arrière (1954)

Conduire dans des voitures avec des garçons (1988)

Étourdissement de l’école (1988)

arracher (2001)

Les Aventures d’Elmo à Grouchland (1999)

L’Animal (2001)

La pierre familiale (2005)

La fille au tatouage de dragon (2011)

L’Internationale (2009)

La dame dans le fourgon (2006)

Le dernier roi d’Ecosse (2006)

Le Masque de Zorro (1998)

Les Messagers (2007)

Le beau-père (2009)

Le film Wild Thornberrys (2002)

À Rome avec amour (2012)

Underworld : Évolution (2006)

Vertige (1958)

Quand un étranger appelle (2006)

Votre Altesse (2011)

Séries

Expérience américaine : JFK (2013) (Documentaires PBS)

Une femme ordinaire : Saison 1 (Sujet)

BBQ avec Franklin : Saison 1 (PBS Living)

Cold Case Files Classic : Saison 1 (A&E Crime Central)

Suivez l’argent : Saison 1 (Sujet)

Comment les États ont obtenu leurs formes: Saison 1 (History Vault)

Indian Summers : Saison 1 (chef-d’œuvre de PBS)

Professeur T: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Course relative : Saison 3 (UP Faith & Family)

L’art du crime : Saison 1 (MhZ Choice)

Le Yogi Bear Show : Saisons 1 (Boomerang)

2 juillet

Films

* La guerre de demain – Film original d’Amazon (2021)

5 juillet

Films

Surf’s Up (2007)

9 juillet

Films

Notre ami (2019)

Séries

*Liste de luxe Sydney – Série originale d’Amazon: Saison 1

15 juillet

Séries

*El Cid – Série originale d’Amazon: Saison 2

16 juillet

Films

Miss Pettigrew vit pour un jourMiss Pettigrew vit pour un jour (2008)

Séries

* Faire la coupe – Série originale d'Amazon: Saison 2





30 juillet

Séries

* La poursuite de l’amour – Série originale d’Amazon: Saison 1

IMDb TV Nouveau en juillet – Disponible gratuitement, aucun abonnement Prime requis.

SÉRIES TÉLÉVISÉES

9 juillet

* Effet de levier : Rédemption – IMDb TV Original Series : Saison 1





15 juillet

Servantes sournoises S1-4