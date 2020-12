Nouveau sur Amazon Prime pour décembre 2020

Décembre apporte de nouveaux films, séries et offres spéciales Amazon Original. mais avant de plonger dans toutes les nouvelles émissions de télévision et films que vous pourrez voir ce mois-ci, nous devons mettre en évidence le contenu de Noël que vous pourrez voir ce mois-ci.

Voici donc une liste de quelques-uns de nos films de vacances préférés et des offres spéciales sur Amazon Prime, tous disponibles dans le confort de votre Ho-ho-home.

Vous voulez encore plus de films de vacances à louer ou à acheter? Découvrez Home Alone (1990), Jingle All The Way (1996), How The Grinch Stole Christmas (2000), Elf (2003), Love Actually (2003), Polar Express (2004), Santa Claus: The Film (2010), Holiday Inn (1942), Miracle on 34th Street (1947), A Christmas Story (1983) et National Lampoon’s Christmas Vacation (1989).

Nouveaux originaux:

Son du métal (2020) Au cours d’une série de concerts d’un soir alimentés par l’adrénaline, le batteur punk-metal itinérant Ruben (Riz Ahmed) commence à souffrir d’une perte auditive intermittente. Lorsqu’un spécialiste lui dit que son état va rapidement s’aggraver, il pense que sa carrière musicale – et avec elle sa vie – est terminée. Son camarade de groupe et petite amie Lou (Olivia Cooke) place l’héroïnomane en convalescence dans une maison isolée et sobre pour sourds dans l’espoir que cela évitera une rechute et l’aidera à apprendre à s’adapter à sa nouvelle situation. Mais après avoir été accueilli dans une communauté qui l’accepte tel qu’il est, Ruben doit choisir entre son équilibre et la volonté de reprendre la vie qu’il a autrefois connue. Utilisant des techniques de conception sonore étonnantes et innovantes, le réalisateur Darius Marder emmène le public dans l’expérience de Ruben pour recréer de manière vivante son voyage dans un monde rarement examiné. Disponible en HDR. Streaming le 4 décembre

Nouveaux films pour Prime:

Une ligue à part (1992) , Tom Hanks et Geena Davis jouent dans une comédie de grande ligue basée sur les exploits réels de la All-American Girls Baseball League. Diffusion le 1er décembre

, Tom Hanks et Geena Davis jouent dans une comédie de grande ligue basée sur les exploits réels de la All-American Girls Baseball League. Nuageux avec une chance de boulettes de viande (2009) prépare une portion passionnante de plaisir sans fin et un désastre alimentaire mondial de portions épiques pour toute la famille. Diffusion le 1er décembre

prépare une portion passionnante de plaisir sans fin et un désastre alimentaire mondial de portions épiques pour toute la famille. fille de vallée (2020) Une adaptation musicale du film à succès de 1983 qui a changé la vie des adolescentes américaines pour toujours suit Julie (Jessica Rothe), l’ultime Valley Girl des années 80, dont le monde est secoué lorsqu’elle tombe durement pour Randy (Josh Whitehouse), un punk rocker d’Hollywood. Streaming 7 décembre

Une adaptation musicale du film à succès de 1983 qui a changé la vie des adolescentes américaines pour toujours suit Julie (Jessica Rothe), l’ultime Valley Girl des années 80, dont le monde est secoué lorsqu’elle tombe durement pour Randy (Josh Whitehouse), un punk rocker d’Hollywood. Merle (2020), Lily (Susan Sarandon) convoque ses filles Jennifer (Kate Winslet) et Anna (Mia Wasikowska) pour une dernière réunion de famille alors qu’elle cherche à mettre fin à sa bataille avec une maladie en phase terminale. Au milieu des adieux doux-amers, des sentiments non résolus font surface. Streaming le 18 décembre

Comédies Laugh Out Loud – incluses avec Prime:

Harold et Kumar: allez au château blanc (2004) suit le parcours qui change la vie et bouleverse l’esprit du banquier d’investissement coréen-américain Harold (John Cho) et de son ami indo-américain (Kel Penn) pour satisfaire leur désir de hamburgers White Castle. Diffusion le 1er décembre

suit le parcours qui change la vie et bouleverse l’esprit du banquier d’investissement coréen-américain Harold (John Cho) et de son ami indo-américain (Kel Penn) pour satisfaire leur désir de hamburgers White Castle. Harold et Kumar: évadez-vous de Guantanamo Bay (2008) , Harold et Kumar se mettent en difficulté en essayant de se faufiler un bang à bord d’un vol à destination d’Amsterdam. Maintenant, soupçonnés de terrorisme, ils sont contraints de fuir la loi. Diffusion le 1er décembre

, Harold et Kumar se mettent en difficulté en essayant de se faufiler un bang à bord d’un vol à destination d’Amsterdam. Maintenant, soupçonnés de terrorisme, ils sont contraints de fuir la loi. Fou de toi : Saisons 1-8 se concentre sur les épreuves et les tribulations d’un couple marié (Paul Reiser et Helen Hunt) vivant à New York. Streaming le 8 décembre

se concentre sur les épreuves et les tribulations d’un couple marié (Paul Reiser et Helen Hunt) vivant à New York. Le Bernie Mac Show: Saisons 1-5, un humoriste (Bernie Mac) devient soudainement père lorsqu’il prend la garde des trois enfants de sa sœur. Streaming le 8 décembre

Sean Connery comme 007 – inclus avec Prime:

Dr Non (1963) , le film qui a présenté le monde à Sean Connery sous le nom de James Bond, 007 est envoyé en Jamaïque pour enquêter sur les meurtres de deux agents britanniques. Diffusion le 1er décembre

, le film qui a présenté le monde à Sean Connery sous le nom de James Bond, 007 est envoyé en Jamaïque pour enquêter sur les meurtres de deux agents britanniques. Le doigt d’or (1965), le puissant magnat Auric Goldfinger stocke des réserves d’or. Bond enquête et découvre un plan audacieux pour commettre le braquage du siècle. Diffusion le 1er décembre

Nouveau à acheter ou à louer en décembre – Les dates varient selon le titre:

Ours noir (2020) , une cinéaste (Aubrey Plaza) dans une impasse créative cherche le réconfort de son passé tumultueux dans une retraite rurale, pour découvrir que les bois invoquent ses démons intérieurs de manière intense et surprenante.

, une cinéaste (Aubrey Plaza) dans une impasse créative cherche le réconfort de son passé tumultueux dans une retraite rurale, pour découvrir que les bois invoquent ses démons intérieurs de manière intense et surprenante. Kajillionaire (2020) suit une femme (Evan Rachel Wood) alors que sa vie est bouleversée lorsque ses parents criminels invitent un étranger à les rejoindre pour un braquage majeur qu’ils prévoient.

suit une femme (Evan Rachel Wood) alors que sa vie est bouleversée lorsque ses parents criminels invitent un étranger à les rejoindre pour un braquage majeur qu’ils prévoient. Voleur honnête (2020) , un voleur de banque notoire (Liam Neeson) voulant mener une vie honnête se rend, pour être doublé par deux impitoyables agents du FBI.

, un voleur de banque notoire (Liam Neeson) voulant mener une vie honnête se rend, pour être doublé par deux impitoyables agents du FBI. La guerre avec grand-père (2020) , Peter (Oakes Fegley), contrarié de devoir partager la chambre qu’il aime avec son grand-père (Robert De Niro), décide de déclarer la guerre pour tenter de la récupérer.

, Peter (Oakes Fegley), contrarié de devoir partager la chambre qu’il aime avec son grand-père (Robert De Niro), décide de déclarer la guerre pour tenter de la récupérer. Principe (2020) , un agent secret se lance dans une mission dangereuse et chronophage pour empêcher le début de la troisième guerre mondiale. Réalisé par Christoper Nolan et avec John David Washington et Robert Pattinson.

, un agent secret se lance dans une mission dangereuse et chronophage pour empêcher le début de la troisième guerre mondiale. Réalisé par Christoper Nolan et avec John David Washington et Robert Pattinson. Groenland (2020), une famille (Gerard Butler, Morena Baccarin et Roger Dale Floyd) se bat pour survivre face à une catastrophe naturelle cataclysmique.

Échantillonnage des canaux vidéo principaux:

Les membres Prime ont accès à la première saison d’émissions sélectionnées et à certains films sur les chaînes Prime Video sans frais supplémentaires pour leur abonnement. Cette liste sera actualisée avec des titres chaque mois et ne sera disponible que pour une durée limitée. Spectacles et films streaming 1 décembre comprendre:

Nouveau en décembre – Disponible pour les membres Prime sans frais supplémentaires pour leur adhésion

1er décembre

Films

12 catastrophes (2012) (Moviesphere)

2012 (2009)

Air Force One (1997)

Une ligue à part (1992)

Anaconda (1997)

Anges et démons (2009)

Assassin de la jeunesse (1938)

Ensemble de preuves (1993)

Gâteau (2006)

Chalet de Noël (2019) (Up Faith & Family)

Nuageux avec une chance de boulettes de viande (2009)

Journal d’une femme noire folle (2005)

Dr No (1963)

Euphorie (2019)

Pleine lune haute (1981)

Gandhi (1982)

Ville fantôme (1936)

Goldeneye (1995)

Goldfinger (1965)

Gringo: La vie dangereuse de John McAfee (2016) (Showtime)

Gun Brothers (1956)

Harold et Kumar s’échappent de Guantanamo Bay (2008)

Harold et Kumar vont au château blanc (2004)

Le jardin d’Eden d’Hemingway (2010)

Air chaud (2019)

Dans le bleu (2005)

Lettres à Juliette (2010)

Los Rodriguez el más allá (2019) (Pantaya)

L’amour à la table de Noël (2012) (Lifetime Movie Club)

Liste de lecture infinie de Nick et Norah (2008)

Fils de hors-la-loi (1957)

Prêtre (2011)

Snowbound pour Noël (2019) (Up Faith & Family)

Spanglish (2004)

Merci d’avoir fumé (2006)

Le Chumscrubber (2005)

Le casier blessé (2009)

Le discours du roi (2010)

The Kingmaker (2019) (Showtime)

Le naturel (1984)

Le peuple contre. Larry Flynt (1996)

La poursuite du bonheur (2006)

L’espion qui m’aimait (1997)

Pierre tombale (1993)

Vraies confessions (1981)

Vrais mensonges (1994)

Pourquoi me suis-je marié? (2007)

Première année (2009)

Séries

Une maison divisée: Saison 1 (Urban Movie Channel)

City On A Hill: Saison 1 (Showtime)

Enterprice: Saison 1 (Sujet)

George Gently: Saison 1 (Acorn TV)

Comment les États ont-ils leurs formes: Saison 1 (History Vault)

Idiomatic: Saison 1 (Sundance Now)

Lidia célèbre l’Amérique à la maison pour les vacances: Saison 1 (PBS Living)

L Word Generation Q: Saison 1 (Showtime)