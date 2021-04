Nouveau sur Amazon Prime en avril 2021

En avril, Tom Clancy’s Without Remorse, avec Michael B.Jordan arrive sur le service de streaming et je suis ravi de celui-ci. Le film est l’histoire d’origine de John Clark de l’univers de Jack Ryan et comprendra des adaptations des livres Sans remords et arc-en-ciel six. Il y aura beaucoup plus de films et d’émissions à venir ce mois-ci que vous pouvez consulter ci-dessous:

Avril 2021

Séries

* Frank d’Irlande – Amazone Série originale: Saison 1

Loudermilk: Saison 1-2 (en cours de diffusion)

le premier avril

Films

Un hologramme pour le roi (2016)

Anna Karénine (2012)

L’art de tomber amoureux (2019) (UP Faith & Family)

Un plan simple (1998)

Parce que je l’ai dit (2007)

Bob Roberts (1992)

Brüno (2009)

Capitaine Kronos: Chasseur de vampires (1974)

La terre de Chato (1972)

Cheech & Chong’s Still Smokin ‘(1983)

Cohen et Tate (1989)

Diable en robe bleue (1995)

Avez-vous entendu parler des Morgans? (2009)

Sale vauriens pourris (1988)

Evan tout-puissant (2007)

Oublier Sarah Marshall (2008)

Quatre mariages et un enterrement (1994)

Frankie et Alice (2014)

Fille à la perle (2003)

Les combattants d’Abilene (1959)

Hancock (2008)

Chef d’État (2003)

Comment dresser votre dragon (2010)

Création (2010)

Johnny English (2003)

Dame dans une cage (1964)

Larry Crowne (2011)

Ligue des messieurs extraordinaires (2003)

Seigneurs de Dogtown (2005)

L’amour à Harmony Valley (2020) (UP Faith & Family)

La grande famille heureuse de Madea (2011)

Madea va en prison (2009)

Mad Max (1980)

Maître et commandant: l’autre côté du monde (2003)

Hommes d’honneur (2000)

Lait (2009)

Rapport minoritaire (2002)

Boule de monstre (2001)

Royaume de Moonrise (2012)

Motel Hell (1980)

Mon cousin Vinny (1992)

Nouveau en ville (1992)

Gamme ouverte (2003)

Peloton (1986)

Arbre (2000)

Tireur (2007)

Dormir avec l’ennemi (1991)

Smiley Face Killers (2020)

Alors j’ai épousé un meurtrier à la hache (1993)

Cette chose que tu fais! (1996)

L’abîme (1989)

La zone morte (1983)

Le double du diable (2011)

Le cadeau (2000)

Le Happening (2008)

La partie de chasse (1971)

L’avocat Lincoln (2011)

L’homme qui pourrait tromper la mort (1959)

Le prêteur sur gages (1964)

Le programme (1993)

Les tueurs de remplacement (1998)

Le crâne (1965)

La somme de toutes les peurs (2002)

Introuvable (2008)

Valérie (1957)

En attendant d’expirer (1995)

Et Bob? (1991)

Séries

Aber Bergen: Saison 1 (Choix de MHz)

Après les 48 premiers: Saison 1 (A&E Crime Central)

Anne +: Saison 1 (sujet)

Thérapie de couple: Saison 1 (Showtime)

Creepshow: Saison 1 (frisson)

Engine Masters: Saison 1 (MotorTrend)

Garfield & Friends: Saison 1 (Boomerang)

Ice Road Truckers: Saison 1 (History Vault)

Jacqueline et Jilly: Saison 1 (ALLBLK)

Garder la foi: Saison 1 (Acorn TV)

Rectifier: Saison 1 (AMC +)

Remords du survivant: saisons 1-4

Les aventures de Napkin Man: Saison 1 (Kidstream)

The Restaurant: Saison 1 (Sundance Now)

2 Avril

Films

Déséquilibré (2020)

3 avril

Films

Blair sorcière (2016)

7 avril

Films

Fille de Monaco (2009)

Taille haute (2016)

Pulse (2005)

Ragnarok (2009)

L’homme de réponse (2009)

Le prêtre (2009)

Chasseur de trolls (2011)

9 avril

Séries

*LEUR – Amazone Série originale: Série limitée

12 avril

Films

Activité paranormale 4 (2012)

Spontané (2020)

14 avril

Films

Fardeau (2020)

Cézanne et moi (2017)

L’avocat de la terreur (2007)

16 avril

Films

Quelque part (2010)

Errer (2020)

21 avril

Films

Merantau (2010)

Géant de Muay Thai (2011)

Le héros de la ville de couleur (2014)

Vénus et Serena (2013)

26 avril

Films

L’artiste (2012)

28 avril

Films

Arrivée (2016)

Barry Munday (2010)

Harlem Aria (2010)

Kiltro (2008)

La Commune (2017)

Les seigneurs de guerre (2010)

30 avril

Films

* Tom Clancy’s sans remords – Amazone Film original (2021)

IMDb TV Nouveau en avril – Disponible gratuitement, non Premier adhésion nécessaire.

SÉRIES TÉLÉVISÉES

2 Avril

*Moment de vérité

FILMS

le premier avril

L’histoire d’un soldat

À propos d’un garçon

Aloha

Pastorale américaine

Anaconda

Brûler après lecture

Les petites filles de papa

cher John

Pour les filles colorées

Quatre chambres

Taille amusante

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Fille le plus probable

Bonne chance Chuck

Kung Fu Panda (Dwa)

Soleil de minuit

Moneyball (2011)

Boue

Ciel d’octobre

Route de la perdition

Sel

À la recherche d’un ami pour la fin du monde

Quelque chose doit donner (2003)

Accélérer la révolution

Surfez

Le 6ème jour

Le collectionneur d’os

Les grands débatteurs

Les Tenenbaums royaux

La piqûre

La piqûre Ii

Pierre tombale

L’amour dur de Madea de Tyler Perry

Ce que veulent les femmes

8 avril

Saigner pour ça

9 avril

Noé

10 avril

G.I. Joe: Retaliation

16 avril

Cirque Du Freak: L’assistant du vampire

18 avril

Effets secondaires

20 avril

Carol