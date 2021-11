Nouveau Spider-Man: No Way Home Footage arrive alors que les billets sont mis en vente

La dernière bande-annonce de la prochaine suite de Marvel Spider-Man : Pas de chemin à la maison parvient à sauvegarder de nombreuses nouvelles séquences dans sa brève durée d’exécution, y compris plusieurs nouvelles prises de vue du web-slinger et de MJ bien-aimés, ainsi que des aperçus des méchants de retour Doc Ock et Electro. La nouvelle séquence, qui célèbre également la mise en vente des billets, montre Spider-Man réagissant à quelque chose sur son téléphone portable et constitue probablement l’une des premières scènes du film, le héros de Marvel tentant de faire face à son identité secrète exposée.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison reprendra avec le sympathique crawler du quartier suivant l’identité de Peter Parker en tant que Spider-Man exposé par Mysterio à la fin de 2019 Spider-Man : loin de chez soi. Après avoir vaincu ses plans explosifs, le super-vilain arborant un casque de bocal à poissons lance son dernier tour, révélant au monde que Peter Parker est Spider-Man. Sa vie et sa réputation ayant maintenant été bouleversées, Parker décide de demander à son ami et collègue Docteur Strange de l’aider à restaurer son identité secrète grâce à la magie.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Malheureusement pour Parker et The Sorcerer Supreme, le sort tourne horriblement mal, apparemment grâce à l’incapacité de Peter à garder la bouche fermée, et ouvre la folie du multivers, permettant aux super-vilains de réalités alternatives qui ont déjà combattu une variante de Spider-Man pour arriver dans l’univers cinématographique Marvel.

Ces méchants incluent plusieurs visages familiers des franchises passées, dont Alfred Molina en tant que docteur Octopus, Willem Dafoe en tant que Green Goblin et Jamie Foxx en tant qu’Electro, chacun étant depuis décédé dans son univers respectif aux mains de son Spider-Man respectif. Les récentes bandes-annonces du film Marvel ont révélé que c’est cette affaire qui va déchirer Spidey et Doctor Strange du MCU, car Strange souhaite remettre les choses comme elles devraient être, tandis que Spider-Man espère plutôt sauver les vies. de ces méchants, conduisant le couple à se fracturer et même à se battre.

Bien sûr, Andrew Garfield et Tobey Maguire manquent encore de matériel promotionnel, dont les rumeurs continuent de faire une apparition lors de la finale du film. Alors que Tom Holland et Andrew Garfield ont nié avec véhémence de telles affirmations, des rumeurs persistent selon lesquelles les trois versions de Spider-Man se battront côte à côte. Un rapport a même affirmé que Spider-Man : Pas de chemin à la maison révélera « ce que les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield de Peter Parker ont fait après les événements de leurs derniers films, ainsi que comment être Spider-Man les a affectés au fil des ans. »

Il y a également eu depuis des rapports affirmant que les deux réalisateurs Sam Raimi et Marc Webb ont été amenés à se consulter sur les antécédents de divers personnages de retour, et bien que cela puisse simplement être la cavalcade de méchants, beaucoup continuent d’espérer que Garfield et Maguire passer une dernière fois.

Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, et avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, JB Smoove et Benedict Wong, Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Cinémas GSC.





Denny’s entre dans la matrice Il y a un problème dans The Matrix et Denny’s propose la livraison gratuite et d’autres offres douteuses.

Lire la suite





A propos de l’auteur