Nouveau Spider-Man explosif

LEGO 71745 Ninjago La Moto de la Jungle de Lloyd avec Les Minifigurines de Lloyd et NYA pour Enfant de 7 Ans et

La moto de la jungle de Lloyd LEGO NINJAGO (71745) est un incroyable véhicule ninja 2-en-1 qui contient une moto ninja et une planche de surf pour offrir aux enfants d’innombrables possibilités de jeu. Le jouet ninja contient 3 figurines : Lloyd de l’île et Nya de l’île, tous deux équipés d’une arme, ainsi que le Gardien du Grondement, qui possède une formidable lance et un bouclier. La moto inclut une suspension fonctionnelle, un cockpit qui s’ouvre pour accueillir Lloyd de l’île et un propulseur amovible qui se transforme en planche de surf pour permettre à Nya de l’île de se lancer dans la bataille. Ce set de jeu ninja propose aux enfants de 7 ans et plus une expérience de construction amusante et constitue un beau cadeau pour tous ceux qui méritent une petite récompense. La moto mesure plus de 16 cm de haut, 21 cm de long et 6 cm de large, la taille idéale pour jouer à la maison ou en déplacement. D’autres sets NINJAGO inspirés de la série télévisée à découvrir : Le dragon de la jungle (71746), Le village des Gardiens (71747) et La bataille de catamarans (71748). La gamme LEGO NINJAGO propose d’incroyables sets permettant aux enfants de s’éloigner des écrans et de développer des compétences essentielles, tout en mettant en scène des histoires fantastiques. Depuis plus de six décennies, les briques LEGO sont réalisées dans des matériaux de qualité supérieure afin de s’assurer qu’elles s’assemblent et se séparent facilement. Pas besoin d’avoir des talents de ninja ! Les briques de construction LEGO sont conformes aux normes les plus strictes afin de garantir la sécurité des enfants.