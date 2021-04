Nouveau Sony Xperia 1 III: engagement total pour la photographie et l’audio dans le Xperia le plus avancé

Sony officialise la nouvelle génération de sa famille de mobiles haut de gamme, menée par le Sony Xperia 1 III. C’est le troisième volet de cette série, qui prend le témoin du précédent Xperia 1 II pour devenir le Le terminal le plus avancé de Sony à ce jour.

Suivant les traces de ses prédécesseurs, le Le Xperia 1 III est équipé de spécifications de premier ordre, avec un design qui maintient les lignes classiques de la série Xperia, et une section multimédia améliorée avec un accent clair sur la photographie, la vidéo et l’audio.

Sony Xperia 1 III, toutes les informations

Sony Xperia 1 III spécifications Dimensions 165 x 71 x 8,2 mm

186 grammes Écran OLED CinemaWide 6,5 pouces

21: 9

Résolution de 3840 x 1644 pixels

Taux de rafraîchissement de 120 hertz Processeur Qualcomm Snapdragon 888 RAM 12 Go Système opératif Android 10 Stockage 256 Go Appareils photo Arrière 12 mégapixels + téléobjectif variable 12 mégapixels (70-105 mm) + ultra grand angle 12 mégapixels + capteur ToF | 8 mégapixels avant Tambours 4500 mAh avec une charge rapide de 30 W Autres Dolby Atmos Audio, Audio Spatial 360, IP65 / 68, Port casque 3,5 mm, Lecteur d’empreintes digitales latéral

Un design avec peu de changements et un écran plus lisse

En comparant le Xperia 1 III au modèle de l’année dernière, nous ne trouverons pas trop de différences par rapport à l’aspect physique. Cette nouvelle génération maintient le corps rectangulaire en verre et aluminium, avec des coins bien marqués et une taille considérable qui dépasse la 16,5 centimètres de hauteur.

L’arrière vient dans un finition mate lisse, disponible en plusieurs couleurs différentes, y compris noir et violet.

Sa façade est occupée par ce qui est, sans aucun doute, l’un des points forts à partir de ce téléphone: a Écran OLED de 6,5 pouces de diagonale, avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une résolution 4K. Nous sommes toujours confrontés à un Écran CinemaWide, avec un rapport hauteur / largeur de 21: 9.

Snapdragon 888 et 12 Go de RAM

Comment pourrait-il en être autrement, le Qualcomm Snapdragon 888 C’est le processeur qui donne vie à l’appareil. Il est accompagné de 12 Go de RAM et de 256 ou 512 Go de stockage interne.

La batterie a Capacité de 4500 mAh, et il ne manque pas de Charge rapide de 30 W. De plus, Sony présente chargement sans fil sur votre appareil phare, ainsi que la recharge inversée.

Android 11 est la version du système qui donne vie au terminal, avec le personnalisation légère que Sony utilise pour introduire dans le logiciel de leurs téléphones.

Le premier téléobjectif variable vu sur un smartphone

Sony a décidé de ne pas parier sur capteurs haute résolution sur votre nouvel appareil de référence. Au lieu de cela, il reste conservateur en fournissant un Caméra triple 12 mégapixels.

Cependant, nous trouvons un grande nouveauté tout comme l’inclusion d’un système de téléobjectif variable capteur téléobjectif intégré de 12 mégapixels. Grâce à un système d’objectif spécial, le capteur permet varient entre une focale de 70 et 105 millimètres équivalent sans recourir à des capteurs supplémentaires.

En plus de cela, nous avons un Caméra ultra grand angle 12 mégapixels, et un capteur avant pour selfies 12 mégapixels.

Prix ​​et date de sortie du Sony Xperia 1 III

Sony a confirmé que le prix du Xperia 1 III sera de 1119 euros. Il peut acheter de l’été cette année.

