Nouveau Shazam ! Les photos de Fury of the Gods ramènent Djimon Hounsou en tant que sorcier

Alors que tous les regards sont actuellement tournés vers l’arrivée de La brigade suicideA l’arrivée en salles la semaine prochaine, il y a bien sûr un autre film DC très attendu actuellement en production sous la forme de Shazam ! Fury of The Gods, qui est à peu près une affaire de famille avec de nombreux acteurs originaux pour reprendre leurs rôles du premier film. Des photos de tournage récentes ont donné un premier aperçu de Djimon Hounsou en tant que sorcier aux côtés des autres membres de la distribution, dont Grace Fulton, qui a repris le rôle de Mary adulte, précédemment jouée par Michelle Borth dans Shazam !

Le compte twitter @ShazamNews a partagé la série de clichés avec leurs abonnés, en commentant : « Des photos HD de Grace Fulton et Djimon Hounsou en tant que sorcier sur le tournage de #Shazam : Fury of the Gods. Plus de photos de Grace Fulton, Djimon Hounsou, Jovan Armand , et Ian Chen sur le tournage de #Shazam : Fury of the Gods. »

Les fans ont désespérément besoin d’en voir plus de la production depuis que le réalisateur David F Sandberg a décidé de « divulguer » son image de la famille Shazam dans leurs nouveaux costumes élégants le mois dernier pour éviter que quelqu’un d’autre ne la divulgue. Les nouvelles images sont parmi les premières à avoir pris le casting en action depuis le début du tournage du film, et ainsi que Djimon Hounsou, ils nous ont également donné un premier aperçu de Grace Fulton qui reprend désormais le rôle de la plus âgée Mary grâce à son âge avancé depuis le film original, dans lequel elle n’a joué que la jeune Mary.

Alors qu’il faut encore attendre deux ans pour la sortie du film en juin 2023, nous en avons appris plus sur Shazam ! La fureur des dieux récemment que de nombreux films de super-héros qui devraient sortir cette année, tels que Shang Chi et Eternals. Il a été annoncé en mars qu’Helen Mirren rejoindrait le casting en tant que méchant Hesperus, et nous avons également vu l’actrice oscarisée en costume sur le tournage le mois dernier. Lucy Liu est également à bord de la suite en tant que sœur de Herpera, Kalypso, et West Side StoryRachel Ziegler a également été choisie pour un rôle mais cela n’a pas encore été révélé.

Le Shazam ! La suite a été retardée par les événements de l’année dernière, et la star Zackary Levi a posté un message sur son Instagram lorsque le film a finalement commencé à tourner plus tôt dans l’année, partageant ses remerciements pour être de retour à faire ce qu’il aimait. « Tellement reconnaissant à @wbpictures @newlinecinema @dccomics et al d’avoir vu le jeune de 16 ans en moi et d’avoir cru qu’il pourrait être leur Big Red Cheese. En réalité, j’ai 16 ans et je me chierais s’il savait ce que son avenir allait me réserver. Je Legit reste assis et je me sens simplement envahi de gratitude lorsque je me permets de regarder en arrière dans ma vie et de voir toutes les innombrables bénédictions. La quantité surnaturelle et immense de protection, de provision et de providence que Dieu a orchestrées dans ma vie « , a écrit Levi. Shazam ! La fureur des dieux devrait arriver dans les salles le 2 juin 2023.

