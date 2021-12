Nouveau SAS: Who Dares Wins Host se déchire dans Ant Middleton

Le nouveau chef instructeur de SAS : qui ose gagner a frappé Ant Middleton.

Rudy Reyes, qui remplacera Middleton dans l’émission Channel 4, s’est vanté d’avoir plus de « décorum » ainsi que « d’expérience au combat ». Mâle alpha contre mâle alpha, clairement !

Interrogé par The Sun sur les différences entre lui et Middleton, Reyes a déclaré: « Je pense juste que j’ai le décorum et ne jure pas et ne dis pas de choses misogynes pendant que tout le monde écoute.

Crédit : Canal 4

« C’est la différence, et j’ai plus d’expérience au combat – et si cela me réveille, alors fantastique. »

Ant a été retiré de l’émission plus tôt cette année en raison de sa « conduite personnelle », Channel 4 a publié une déclaration disant: « Ant Middleton ne participera pas aux futures séries de SAS : qui ose gagner.

« Après un certain nombre de discussions que Channel 4 et Minnow Films ont eues avec lui concernant sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et nous ne travaillerons plus avec lui. »

Après avoir été lâché, Middleton a déclaré avoir été licencié par les « w*****s » et « veiller la patrouille » sur le diffuseur.

Il a déclaré: « Nous ne prétendions pas être autre chose que ce que nous étions – des mâles dominants intransigeants de l’armée.

«C’est évidemment le contraire du spectacle qu’ils veulent maintenant. La patrouille éveillée a sa victoire, et je serai très intéressé de voir où la série va ensuite. »

La nouvelle équipe de direction pour le spectacle a été annoncée en octobre avec l’ancien US Recon Marine Rudy photographié pour la première fois aux côtés d’un autre nouveau venu – l’ancien US Navy SEAL Remi Adeleke.

Ils rejoindront Jason ‘Foxy’ Fox et Mark ‘Billy’ Billingham pour former la nouvelle équipe de direction d’élite.

Dans un communiqué, Channel 4 a déclaré: « Consolidant davantage la » relation spéciale « entre le Royaume-Uni et les États-Unis, le nouveau groupe de frères du personnel de direction unira leurs forces pour tirer parti de leurs expériences militaires des deux côtés de l’Atlantique, pour créer le cours de sélection le plus difficile à ce jour.