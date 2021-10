Nouveau retard : quand Indiana Jones 5 sort-il ?

La saga Indiana Jones C’est l’un des plus populaires de l’histoire récente du cinéma et en grande partie responsable de l’ère des blockbusters que l’on voit aujourd’hui. Dans les années 80 ses films ont fait sensation auprès du public et maintenant il revient une fois de plus, après le cinquième volet sorti en 2008. Cependant, les choses ne vont pas bien et à nouveau, ils ont annoncé une modification de leur date de sortie.

Pour le moment, les détails sont inconnus, mais certaines fuites indiquent que les nazis seront à nouveau les méchants du professeur Jones. Le tournage a commencé à la mi-juin de cette année, où ils ont annoncé l’incorporation de grandes stars telles que Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge et Antonio Banderas, dans des articles qui n’ont pas été trop détaillés.

Harrison Ford reviendra pour l’un de ses rôles emblématiques, comme il l’a déjà fait dans la Guerres des étoiles et dans Blade Runner, mais cette fois il le fera à 79 ans. Il est clair que l’âge est un facteur important dans l’exécution de diverses manœuvres, et c’est ce qui lui a causé une blessure à l’épaule quelques jours après le début des enregistrements. C’était une répétition de combat qui ne demandait pas de sérieux, mais ils ont dû suspendre le tournage.

Ce revers a été l’un de ceux qui ont généré que Disney pensez à repousser à nouveau sa date de première, qui était initialement prévue pour juillet 2019, puis pour le même mois en 2020, et à nouveau reportée d’un an. C’est à ce moment-là que la pandémie de coronavirus a éclaté et les a forcés à reporter jusqu’en juillet 2022, mais cela n’a pas suffi et maintenant, il a de nouveau été reprogrammé.

+ Quand Indiana Jones 5 est-il sorti ?

Au cours des dernières heures, Disney a modifié son calendrier avec de grands changements en ce qui concerne l’univers cinématographique Marvel, mais d’autres projets ont également été touchés par cette mesure. Selon les rapports officiels, Indiana Jones 5 est maintenant prévu pour la première le 30 juin 2023. James mangold sera dans la direction y Jean-Guillaume reviendra pour la bande-son.

