Nouveau Renault Espace a maintenant des prix pour le Portugal

Avec une image proche d’un crossover, le nouveau Renault Espace est déjà en vente au Portugal, en deux niveaux d’équipement, trois motorisations et des prix à partir de 49 950 euros.

La grande fourgonnette de Renault vient d’entrer dans sa cinquième génération, mais adopte désormais un style extérieur qui se rapproche d’un crossover, mais l’habitacle continue d’offrir l’espace qui a toujours caractérisé l’Espace, y compris les sept sièges individuels.

Avec une longueur extérieure de 4,87 mètres et plus de 16 centimètres de hauteur au sol, Espace présente un design audacieux, mais élégant et sophistiqué. Parmi les principales innovations de style figurent les phares à LED Matrix Vision, la calandre inférieure, les pare-chocs avant et arrière, les évents d’échappement et les jantes en alliage.

L’intérieur, quant à lui, s’inspire de l’univers de l’aéronautique, proposant sept places en classe affaires. Tous les sièges sont individuels et les deux sièges de la dernière rangée peuvent être escamotés dans le plancher, afin de fournir un coffre à bagages plat pouvant atteindre 2201 litres dans cette configuration.

Renault ESPACE Initiale Paris

Cette opération peut être réalisée d’une simple pression, via le système Renault EASY LINK ou depuis le coffre, grâce à la modularité One-Touch, une fonctionnalité qui permet de rabattre individuellement les sièges des deuxième et troisième rangées.

jeintérieur inspiré de l’aéronautique

L’intérieur du nouvel Espace diffère du précédent en ce qu’il offre un nouvel écran TFT de 10,2 pouces avec réplication de navigation (complété par un système d’affichage tête haute) et le nouveau système EASY LINK de 9,3 pouces, à la hauteur une autre caractéristique historique du modèle: un concentré de technologie.

Le nouvel Espace propose également l’écosystème Renault EASY CONNECT qui rassemble un univers d’applications (comme MY Renault), le nouveau système multimédia Renault EASY LINK et des services connectés, comme les mises à jour automatiques et la gestion à distance des véhicules.

Intérieur de Renault ESPACE Initiale Paris

Dans le chapitre mécanique, l’Espace peut recevoir un moteur essence 1,8 litre de 225 ch ou un bloc diesel de 2,0 litres, proposé dans des niveaux de puissance de 160 ch et 200 ch.

Pour faciliter la conduite, ce modèle est équipé du système de direction à quatre roues 4Control. Jusqu’à une vitesse de 50 km / h, les roues avant tournent dans le sens opposé aux roues avant, de sorte que le diamètre de braquage de 11,1 mètres rivalise avec un citadin.

Au-dessus de 50 km / h, les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant, contribuant à une adhérence et à une sécurité accrues dans un véhicule pouvant dépasser un poids à vide de 1,8 tonne.

Aide à la conduite

Espace reçoit également les derniers systèmes d’aide à la conduite qui offrent un niveau 2 de conduite autonome.

Parmi les différents dispositifs qui se distinguent par le système d’Assistance à la Conduite sur Route et Circulation, l’Advanced Park Assist, l’alerte d’obstacle arrière, le système de freinage d’urgence actif (AEBS) qui intègre désormais également le système de détection des piétons.

Le conducteur du nouvel Espace peut également bénéficier de l’aide du système d’alerte en cas de franchissement involontaire de la route ou des alertes de somnolence, d’angle mort et d’excès de vitesse, avec reconnaissance des panneaux de signalisation.

Le nouveau Renault Espace est déjà en vente au Portugal, avec deux niveaux d’équipement, Intens et Initiale Paris. La version essence avec moteur TCe 225 EDC FAP est proposée à partir de 49 950 euros, tandis que le diesel Blue dCi 160 EDC est proposé à partir de 50 500 euros.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂