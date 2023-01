Nouveau regard sur le retour d’Idris Elba dans le film Netflix Luther: The Fallen Sun

On nous a donné un autre regard sur le retour de Idris Elbe comme DCI John Luther. Avec l’aimable autorisation de Total Film, ces dernières images du prochain long métrage de Netflix Luther suite, Luther: Le Soleil Déchu, retrouvez Elba arborant à nouveau son trench-coat de confiance et son ensemble de cravate rouge alors qu’il descend à nouveau dans les rues de Londres (ainsi qu’une montagne enneigée) pour arrêter un autre psychopathe sadique. Vous pouvez consulter le dernier regard sur Luther: Le Soleil Déchu sous.





Luther: Le Soleil Déchu agira comme une continuation de la série télévisée acclamée du même, qui a débuté sur la BBC en 2010. La série présente Avengers : guerre à l’infini et La brigade suicide la star Idris Elba dans le rôle du personnage principal John Luther, un détective passionné qui utilise souvent des méthodes violentes pour attraper ses coupables. Des coupables qui sont généralement des tueurs de la nature la plus vicieuse et la plus tordue. En cours d’exécution pendant cinq saisons, il y avait eu des rumeurs d’un Luther film pendant un certain temps, avec le géant du streaming Netflix qui a finalement lancé le projet et ramené le détective pour plus d’aventures.

Ainsi, Luther: Le Soleil Déchu agira comme la suite épique de la saga télévisée primée. Luther: Le Soleil Déchu reprend avec le détective brillant mais disgracié John Luther maintenant assis derrière les barreaux. Mais lorsqu’un horrible tueur en série commence à terroriser Londres et hanté par son incapacité à capturer le cyberpsychopathe qui le nargue maintenant, Luther décide de s’évader de prison pour terminer le travail par tous les moyens nécessaires.





Idris Elba pense que la franchise Luther pourrait être son James Bond

Alors qu’Idris Elba est un favori de 007 depuis un certain temps, il est peu probable que l’acteur ait besoin de rejoindre la franchise emblématique, estimant que John Luther pourrait être son James Bond. « Je fais référence à Bond comme modèle pour le type de film que nous recherchons », a expliqué Elba récemment. « John est un personnage principal dans un film dont il est le héros. C’est la comparaison que je fais. Certains films les font bien – Bond est l’un d’entre eux. Mais mon ambition est d’avoir ce genre d’échelle, cette révérence. Je veux que les gens soient comme: « Ooh! Luther, le premier film? Méchant. » Et pour continuer. Et puis peut-être que plus tard, quand je serai trop vieux, quelqu’un d’autre interviendra pour jouer John.

Réalisé par Jamie Payne et écrit par Luther créateur Neil Cross, Luther: Le Soleil Déchu met en vedette Idris Elba aux côtés de Cynthia Erivo, Dermot Crowley, Jess Liaudin, Lauryn Ajufo et Natasha Patel. Guerre pour la planète des singes et Le Seigneur des Anneaux La star Andy Serkis jouera le rôle du méchant de la pièce, David Robey, un milliardaire technologique qui utilise la technologie de surveillance pour manipuler et tuer des civils, l’acteur révélant qu’il était dérangé par la noirceur des choses lors des événements de Luther: Le Soleil Déchu. « Quand j’ai lu le scénario pour la première fois, j’avais presque envie de le jeter à la poubelle et de prendre une douche », a déclaré Serkis. « Je ne pense pas avoir rencontré quelque chose d’aussi sombre depuis longtemps. Et je me suis dit : ‘En fait, est-ce que j’ai vraiment à ce stade du monde, du temps et de ma vie, envie de descendre ce point particulier ? trou de lapin de quelque chose qui est si difficile à comprendre dans l’humanité? « »

Luther: Le Soleil Déchu est prévu pour mars 2023 par Netflix.